Lavora come Senior Fund Manager in una società di investimenti immobiliari

Una società di investimenti immobiliari con sede a Roma cerca un Senior Fund Manager per gestire fondi e progetti residenziali. Scopri i dettagli di questa opportunità professionale.

Nel cuore di Roma, una società di investimenti immobiliari sta cercando un Senior Fund Manager per unirsi al loro team dinamico. Questa opportunità offre la possibilità di gestire fondi e progetti residenziali, contribuendo alla creazione di valore per gli investitori.

La società, specializzata in sviluppo residenziale e valorizzazione di portafogli immobiliari, è alla ricerca di un professionista con una solida esperienza nel settore. Il ruolo è cruciale per il successo delle iniziative immobiliari e richiede una forte capacità di gestione e coordinamento.

Responsabilità chiave del Senior Fund Manager

Il Senior Fund Manager sarà responsabile della gestione di vari aspetti dei fondi e dei progetti immobiliari. Tra le principali responsabilità ci sono:

Gestione delle iniziative residenziali Monitorare la performance e assicurare il raggiungimento degli obiettivi finanziari e strategici.

Monitorare la performance e assicurare il raggiungimento degli obiettivi finanziari e strategici. Ottimizzazione del portafoglio immobiliare Implementare strategie per migliorare i risultati e gestire i rischi connessi agli investimenti.

Implementare strategie per migliorare i risultati e gestire i rischi connessi agli investimenti. Pianificazione finanziaria Definire piani di cassa e coordinare le attività operative fino alla consegna degli immobili.

Definire piani di cassa e coordinare le attività operative fino alla consegna degli immobili. Finanziamenti e negoziazioni Individuare e negoziare opportunità di finanziamento con istituzioni finanziarie e investitori.

Individuare e negoziare opportunità di finanziamento con istituzioni finanziarie e investitori. Supervisione contratti Gestire contratti di manutenzione, assicurazione e sicurezza relativi agli asset immobiliari.

Gestire contratti di manutenzione, assicurazione e sicurezza relativi agli asset immobiliari. Analisi e reportistica Analizzare le performance del portafoglio e predisporre report periodici per il management e gli investitori.

Analizzare le performance del portafoglio e predisporre report periodici per il management e gli investitori. Conformità normativa Assicurare il rispetto delle normative di settore e delle disposizioni delle autorità di vigilanza.

Competenze e esperienza richieste

Il candidato ideale è laureato in EconomiaFinanza o discipline affini e ha maturato una significativa esperienza nella gestione di fondi o portafogli immobiliari, con un focus sullo sviluppo residenziale.

Tra le competenze richieste:

Competenze analitiche e finanziarie Capacità di interpretare dati complessi per supportare decisioni strategiche.

Capacità di interpretare dati complessi per supportare decisioni strategiche. Conoscenza di Excel Ottima padronanza del software per l’analisi dei dati.

Ottima padronanza del software per l’analisi dei dati. Conoscenza della lingua inglese Buona capacità di comunicazione in inglese.

Buona capacità di comunicazione in inglese. Visione strategica Capacità di coordinare e gestire stakeholder complessi.

Capacità di coordinare e gestire stakeholder complessi. Problem solving Capacità decisionale e autonomia operativa.

Capacità decisionale e autonomia operativa. Ottime capacità relazionali Abilità negoziali e attenzione al dettaglio.

Benefici e condizioni

L’offerta prevede un inserimento con CCNL Commercio livello quadro e una RAL compresa tra €60.000 e €70.000, oltre a un MBO commisurato all’esperienza maturata.

Tra i benefici offerti:

Smart Working Possibilità di lavorare da remoto.

Possibilità di lavorare da remoto. Buoni pasto Contributo per i pasti.

Contributo per i pasti. Telefono e PC aziendali Strumenti di lavoro forniti dall’azienda.

L’inserimento è previsto per settembre e la sede di lavoro è a Roma.