SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF: Performance e Caratteristiche del Fondo

Un'analisi dettagliata del fondo SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF, con focus su performance, asset e strategie di investimento.

Il mercato finanziario offre numerose opportunità per gli investitori che cercano di proteggere il proprio capitale dall’inflazione. Tra queste, il SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF si distingue per la sua capacità di replicare il rendimento dei Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) statunitensi. Gestito da State Street Global Advisors questo fondo rappresenta una scelta interessante per chi desidera diversificare il proprio portafoglio con strumenti legati all’inflazione.

Con un NAV ufficiale di $28,87 al 15 luglio 2026 e un rendimento attuale del 1,37% il fondo ha dimostrato una certa stabilità nel corso degli anni. La sua politica di distribuzione semestrale lo rende particolarmente appetibile per gli investitori che cercano un flusso di cassa regolare. Inoltre, il fondo è quotato su diverse Borse europee, tra cui la Deutsche Börse la London Stock Exchange e la Borsa Italiana offrendo così una grande flessibilità di negoziazione.

Struttura e Obiettivi del Fondo

L’obiettivo principale del SPDR® Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF è replicare il rendimento del mercato dei titoli di Stato statunitensi indicizzati all’inflazione. Questi titoli, noti come TIPS, sono strumenti finanziari emessi dal Tesoro degli Stati Uniti che proteggono gli investitori dall’erosione del potere d’acquisto causata dall’inflazione. Il fondo utilizza una metodologia di replica a campionatura stratificata che permette di selezionare un sottoinsieme di titoli rappresentativi dell’indice di riferimento.

Il Bloomberg U.S. Government Inflation-Linked Bond Index l’indice di riferimento del fondo, misura il rendimento di obbligazioni di qualità investment grade, con capitale e interessi indicizzati all’inflazione. Questo approccio garantisce che il fondo sia esposto a un portafoglio diversificato di titoli governativi statunitensi, riducendo così il rischio specifico di singoli emittenti.

Performance e Rendimenti

La performance del fondo è un aspetto cruciale per gli investitori. Al 30 giugno 2026, il fondo ha registrato un rendimento netto del 3,36% su base annua e un rendimento lordo del 3,47%. Questi risultati sono in linea con l’indice di riferimento, dimostrando l’efficacia della strategia di replica del fondo. Nel corso degli ultimi cinque anni, il fondo ha mostrato una performance media annua del 3,57% con un tracking error del 0,11% indicando una stretta aderenza all’indice.

Il distribution yield del fondo, che misura i dividendi distribuiti negli ultimi 12 mesi per azione divisi per il NAV, è attualmente del 4,46%. Questo rendimento è particolarmente interessante per gli investitori che cercano un flusso di cassa costante. Inoltre, il fondo ha dimostrato una certa resilienza durante periodi di volatilità, come evidenziato dai rendimenti negativi registrati nel 2026 (-12,70% netto) e una ripresa significativa nel 2026 (3,69% netto).

Caratteristiche del Portafoglio

Il portafoglio del fondo è composto da 52 titoli, con una maturity media di 7,33 anni e un yield to maturity del 4,49%. La maggior parte dei titoli ha un rating AA1, con una piccola percentuale di titoli AAA. La distribuzione per scadenza mostra una concentrazione significativa di titoli con scadenze tra 3 e 10 anni, garantendo un equilibrio tra rendimento e rischio.

Tra le principali posizioni del fondo, troviamo titoli come il TSY INFL IX N/B 2.125 01/15/2035 e il TSY INFL IX N/B 1.875 07/15/2035 che rappresentano rispettivamente il 3,57% e il 3,43% del portafoglio. Questi titoli, insieme ad altri con scadenze simili, contribuiscono a una diversificazione adeguata del rischio di tasso d’interesse.

S. TIPS UCITS ETF rappresenta una scelta solida per gli investitori che cercano di proteggere il proprio capitale dall’inflazione. Con una gestione professionale da parte di State Street Global Advisors e una strategia di replica ben strutturata, il fondo offre un’opportunità interessante per diversificare il proprio portafoglio e beneficiare dei rendimenti legati all’inflazione.