Patrimonio netto di Robert Kiyosaki: tutto sull’autore di “Rich Dad, Poor Dad”

Robert Kiyosaki è un imprenditore, investitore, educatore e autore del bestseller di finanza personale “Rich Dad, Poor Dad”.

La reputazione di Kiyosaki nella finanza e negli investimenti è sia astronomica che divisiva. È un investitore rinomato a cui molti si rivolgono per una guida finanziaria, ma ha anche una buona dose di polemiche al suo nome.

È stato accusato di essere un artista della truffa che impiega schemi per arricchirsi rapidamente con il pretesto dell’intelligence finanziaria. Allo stesso tempo, molti lo ammirano e giurano sui suoi libri come la filosofia ultima dei ricchi.

Indipendentemente dalle diverse opinioni, Robert Kiyosaki rimane un nome familiare nel mondo finanziario. Ma come è diventato ricco esattamente? Esploriamo come ha fatto i suoi milioni e qual è il suo patrimonio netto oggi.

Chi è Robert Kiyosaki?

Nato l’8 aprile 1947, Kiyosaki è cresciuto in una piccola città delle Hawaii e ha frequentato il college presso la United States Merchant Marine Academy nello stato di New York. In seguito prestò servizio nel Corpo dei Marines durante la guerra del Vietnam.

Una volta completato il servizio militare, l’inclinazione di Kiyosaki per le vendite lo ha portato a un ruolo con Xerox, dove si dice che sia diventato il loro principale venditore.

Da quel momento in poi, la carriera e lo spirito imprenditoriale di Kiyosaki sono cresciuti.

Qual è il patrimonio netto di Robert Kiyosaki?

Tra alti e bassi degli affari, il patrimonio netto di Robert Kiyosaki è stimato in $ 100 milioni.

Nonostante le numerose attività fallite e la dichiarazione di fallimento più volte, Kiyosaki alla fine ha trovato il suo punto debole nell’educazione finanziaria.

Come ha fatto Robert Kiyosaki a diventare ricco?

Kiyosaki ha co-fondato la Excellerated Business School for Entrepreneurs nel 1985. Dopo che è decollato, ha venduto l’attività e si è concentrato sugli investimenti nel settore immobiliare. Ha persino scritto un libro che denuncia l’istruzione universitaria come un percorso verso il successo a favore dell’investimento nel settore immobiliare – “Se vuoi essere ricco e felice, non andare a scuola”.

Ma la vera pretesa di fama (e ricchezza) di Kiyosaki è il marchio Rich Dad.

È iniziato con un gioco da tavolo chiamato “CashFlow” che si proponeva di insegnare ai bambini la libertà finanziaria. Nel 1997, dopo aver visto un sacco di successo con il gioco, Kiyosaki pubblicò il libro “Rich Dad, Poor Dad” con lo stesso marchio del gioco da tavolo.

Il libro stesso centra il compito di arricchirsi intorno alle storie comparative e ai consigli di due papà: uno ricco e uno povero.

Si dice che il “povero papà” nel libro sia il padre di Kiyosaki, un professore istruito con pochi soldi a suo nome. Il “papà ricco” è presumibilmente il padre di uno dei suoi amici d’infanzia, un ricco imprenditore. Il libro ha venduto oltre 40 milioni di copie ed è un bestseller del New York Times.

Quanti libri ha scritto Robert Kiyosaki?

“Rich Dad, Poor Dad” fu solo l’inizio della prolifica carriera di Kiyosaki come autore. Complessivamente, Robert Kiyosaki ha scritto 30 libri.

Alcuni altri titoli includono:

“Guida agli investimenti di Rich Dad”

“Pensionare giovani, ritirarsi ricchi”

“Manifesto capitalista: come gli imprenditori possono salvare il capitalismo”

“Aumenta il tuo QI finanziario”

“Perché i ricchi stanno diventando più ricchi”

Oltre a questi, Kiyosaki è anche co-autore di due libri finanziari con Donald Trump: “Perché vogliamo che tu sia ricco” e “Midas Touch: perché alcuni imprenditori diventano ricchi e perché la maggior parte non lo fa”.

I contributi di Robert Kiyosaki all’alfabetizzazione finanziaria

Kiyosaki ha condiviso le sue sei parole fondamentali di alfabetizzazione finanziaria e istruzione: reddito, spesa, attività, passività e, infine, flusso di cassa. Secondo Kiyosaki il segreto per essere ricchi non è un’istruzione universitaria, ma se puoi controllare il flusso di cassa.

Nonostante abbia lasciato la sua società di educazione finanziaria iniziale, Kiyosaki continua a tenere corsi di finanza. Offre anche sessioni individuali di coaching finanziario su investimenti e finanza personale, oltre alla sua pletora di libri pubblicati.

Quando ha lanciato per la prima volta il gioco da tavolo “CashFlow” era chiaro che educare le persone sulla finanza personale era una passione per lui. Sebbene alcune persone prendano la sua guida più di altre, i suoi contributi all’alfabetizzazione finanziaria sono innegabili.

Eppure la sua attività educativa ha affrontato alcune critiche. Nel 2010, CBC Marketplace ha pubblicato un segmento sui seminari e sul marchio Kiyosaki, criticando i workshop di Kiyosaki per essere essenzialmente ingannevoli presentazioni di vendita.

D’altra parte, la sua base di fan accumulata non è senza ragione. Ci sono persone che ammirano e attestano il suo lavoro – le persone che hanno spinto il suo libro in cima alle liste dei bestseller e attribuiscono il successo finanziario ai suoi insegnamenti.

Jeff Rose, collaboratore di finanza personale di Forbes, ha condiviso che “Rich Dad, Poor Dad” è stato il primo libro che ha letto che ha cambiato il modo in cui pensava alla ricchezza e al diventare ricco. Attestando che mi ha cambiato la vita, ha detto che “le idee erano rivoluzionarie per me, come lo erano per tanti altri, perché non venivo da quel tipo di background finanziario”.

“Rich Dad, Poor Dad” ha oltre 200.000 recensioni a 5 stelle su Goodreads in cui l’utente Will Thomas ha scritto: “Questo libro va sul mio scaffale di quattro libri che ho letto più e più volte, libri che leggo devozionalmente. Ha completamente rivoluzionato la mia visione non solo di fare soldi, ma anche dell’istruzione”.

In cosa investe Robert Kiyosaki?

Con una reputazione così forte come investitore, la consulenza sugli investimenti di Robert Kiyosaki è ambita.

Kiyosaki si vanta di investire in beni rifugio, cioè dare priorità agli investimenti che coprono l’inflazione.

Kiyosaki è un sostenitore di lunga data degli investimenti in metalli preziosi. Recentemente, ha twittato che “l’argento è l’investimento migliore, a più basso rischio e ad alto potenziale”. Secondo Kiyosaki, l’argento offre attualmente il miglior valore di investimento. In un tweet, ha dichiarato: “Non tocco carta oro o ETF d’argento. Voglio solo monete d’oro o d’argento vere”.

Detto questo, l’oro è un altro dei beni rifugio sicuro di Kiyosaki, insieme a Bitcoin. Kiyosaki ha recentemente previsto che il dollaro USA crollerà entro il 2023 e ha twittato “Amo Bitcoin perché non mi fido della Fed, del Tesoro o di Wall Street”.

Le migliori citazioni di Robert Kiyosaki sulla finanza personale

Dato tutto l’authoring che ha fatto, non sorprende che Robert Kiyosaki sia pieno di pepite di saggezza finanziaria.

Ecco alcune delle migliori citazioni di Robert Kiyosaki:

” … La maggior parte delle persone vede un surplus come una risorsa. Risparmiano i loro soldi extra in banca o li spendono in passività. Piuttosto che vedere il denaro extra come una risorsa, Rich Dad lo vedeva come una spesa da investire. Facendo degli investimenti una spesa nel suo budget, mio padre ricco si assicurò che li avrebbe resi una priorità. L’ha chiamato pagare se stesso per primo”.

“Il controllo numero uno che devi avere per essere un investitore è il controllo su te stesso. Se non riesci a controllarti, gli alti e bassi del mercato ti faranno correre e perderai durante uno di quegli alti o bassi.

“Non è quanti soldi guadagni, ma quanti soldi tieni, quanto duramente lavorano per te e per quante generazioni li conservi”.

Qual è la chiave del successo di Robert Kiyosaki?

Quando gli è stato chiesto quale fosse l’ingrediente chiave del suo successo – il successo che ha fatto guadagnare a Robert Kiyosaki un patrimonio netto di $ 100 milioni e un libro bestseller – ha detto a Forbes: “Direi semplicità. Il denaro e gli investimenti possono essere argomenti complessi, confusi e spesso noiosi. Mi sono spinto a rendere semplice e divertente imparare a conoscere i soldi e gli investimenti. ”

Robert Kiyosaki è chiaramente una figura fondamentale nel mondo degli investimenti e della finanza personale e questi fatti su di lui, la sua attività e come ha fatto crescere la sua ricchezza ispireranno sicuramente le persone a iniziare a investire o forse scegliere una copia di uno dei suoi 30 libri e iniziare a saperne di più.