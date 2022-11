Quando la maggior parte delle persone pensa a Bitcoin e alle banche tradizionali, di solito vede la combinazione dei due sistemi finanziari come un pò un ossimoro. Dopotutto, la rimozione della grande quantità di fiducia richiesta nelle banche è menzionata come una caratteristica chiave di Bitcoin in tutto il white paper originale di Satoshi Nakamoto sull’argomento.

Ma ora, i mondi di Bitcoin e del sistema bancario tradizionale si stanno fondendo, poiché sempre più società di criptovaluta sono interessate a ottenere licenze bancarie e le istituzioni finanziarie legacy stanno esaminando come possono utilizzare la criptovaluta per migliorare le loro attuali offerte per i loro clienti.

Le migliori app bancarie cripto-friendly

eToro

Ottimo per i principianti di criptovalute

Solida piattaforma di trading crittografica / generale

Azienda affidabile con una solida fiducia nella comunità

Supporta completamente le carte di credito per depositi e prelievi

METODI DI FINANZIAMENTO e-Transfer & Bonifico Bancario

CRIPTOVALUTE 15+

PAESI 70+

Robinhood

Un ottimo sportello unico per chiunque desideri investire in criptovaluta o azioni

Una semplice procedura di onboarding richiede pochissimo da parte dell’utente

Istituto finanziario completamente regolamentato negli Stati Uniti

Supporto per BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, ECC e BSV

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE BTC, ETH, LTC, BCH, DOGE, ECC, BSV

COMMISSIONI Trading senza commissioni

Wealthsimple Crypto

App all-in-one che offre opzioni bancarie, azioni e criptovaluta

Wealthsimple Crypto è disponibile solo per i canadesi

Wealthsimple è molto sicuro e assicurato da diversi regolatori

Una delle istituzioni finanziarie online in più rapida crescita al mondo

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE Bitcoin ed Ethereum

COMMISSIONI Spread aggiunto agli ordini

PROMOZIONE Ricevi un bonus di $ 10 quando apri un conto e depositi e scambi un minimo di $ 100 entro 45 giorni

SoFi Crypto

Ricevi $ 10 quando inizi a fare trading di risorse crittografiche

Disponibile solo negli Stati Uniti

Piattaforma di custodia completa

Supporta BTC, ETH, LTC, BCH & ETC

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE 30+ (Bitcoin, ETC, Cardano)

COMMISSIONI 1,25%

Cash App

Uno dei modi più semplici per acquistare Bitcoin

Di proprietà di Financial Stalwart Square

Puoi prelevare i tuoi Bitcoin su un portafoglio personale, a differenza delle app concorrenti

Processo di registrazione davvero semplice

Affidabile e degno di fiducia

CRIPTOVALUTE SUPPORTATE solo Bitcoin

COMMISSIONI ~1.75%

La storia delle banche che sostengono la criptovaluta

Mentre l’idea di “banche cripto-amichevoli” può sembrare strana all’inizio, la realtà è che siamo ancora agli albori dello sviluppo di Bitcoin come nuovo sistema finanziario digitale. In questi primi tempi, è importante che Bitcoin sia integrato nel sistema bancario tradizionale perché le persone devono essere in grado di passare dal vecchio sistema al nuovo sistema (e viceversa) in modo fluido. Dopotutto, non molte persone stanno ancora pagando l’affitto, la spesa e altre necessità con la criptovaluta.

L’intero scopo di Bitcoin era originariamente quello di rimuovere terze parti fidate, ma alla fine della giornata, le persone apprezzano ancora la convenienza e la possibilità di avere tutte le loro risorse accessibili da un’unica interfaccia. Pertanto, ora ci stiamo muovendo in un mondo di banche cripto amichevoli per gli appassionati di criptovaluta di tutto il mondo. Optando per una banca lungimirante che comprende l’ecosistema Bitcoin, i clienti sono in grado di accedere a commissioni più basse per spostarsi avanti e indietro tra criptovalute e valute legali tradizionali, un’esperienza più fluida durante il trading e una versione più user-friendly della rivoluzione crittografica.

Cosa cercare in una banca cripto amichevole

Quindi, quali sono le caratteristiche chiave da cercare in una banca cripto amichevole? Se non sai da dove cominciare, non preoccuparti. Ci pensiamo noi. Ecco alcune delle offerte chiave da cercare quando cerchi la banca giusta per tutte le tue attività relative alla criptovaluta.

Facilità d’uso

Un’area problematica chiave per Bitcoin e criptovalute è ancora la facilità d’uso. Questa è una nuova tecnologia che cambia completamente il modo in cui le persone devono pensare alla sicurezza del loro denaro digitale a causa del modo in cui funzionano i pagamenti in criptovaluta, vale a dire che sono irreversibili. Il fatto che qualcuno possa perdere le proprie chiavi private, essere hackerato o semplicemente inviare un pagamento irreversibile alla persona sbagliata ha creato molti problemi relativi alla facilità d’uso. Tuttavia, questo è molto più facile da risolvere per le banche crittografiche, poiché di solito prendono la custodia delle risorse crittografiche dei loro clienti. Un’interfaccia che semplifica l’osservazione del tuo portafoglio crittografico e il trasferimento tra saldi fiat e cripto ti consente di rimuovere molti stress associati al funzionamento dei protocolli crittografici al livello base.

Sicurezza

La sicurezza è un problema che deve essere preso con la massima serietà nello spazio delle criptovalute. Il fatto che sia facile inviare un pagamento irreversibile significa anche che può essere molto più difficile risolvere le cose quando qualcosa va storto dal punto di vista della sicurezza, quindi il livello di sicurezza offerto da una banca cripto amichevole deve essere visto come la priorità numero uno. Cerca una banca che abbia una lunga esperienza nell’ecosistema delle criptovalute senza affrontare gravi incidenti di hacking, poiché queste sono le istituzioni che proteggeranno meglio le tue partecipazioni crittografiche.

Affidabilità

L’affidabilità è un fattore che combina molte caratteristiche diverse di un istituto bancario cripto-friendly. La sicurezza è ovviamente un ingrediente chiave, in quanto è necessario sapere che gli hacker non saranno in grado di rubare i tuoi soldi. Inoltre, dovresti esaminare le licenze e le registrazioni ottenute dalla banca. Non vuoi scegliere una banca che si trova in una giurisdizione discutibile o ha fondatori anonimi, poiché queste situazioni spesso finiscono con i clienti che diventano vittime di una truffa di uscita.

Tasse

Le commissioni sono un’area chiave di interesse quando le persone vengono coinvolte per la prima volta nel trading di bitcoin o criptovaluta perché gli utenti non vogliono pagare una commissione elevata ogni volta che passano da cripto a fiat. Tuttavia, va ricordato che otterrai sempre esattamente ciò per cui hai pagato in questo settore. Non c’è niente di sbagliato nel pagare commissioni basse, ma assicurati di non sacrificare altri fattori, come la sicurezza, in cambio di una piccola interruzione nei pagamenti delle commissioni. Detto questo, le commissioni per il passaggio tra diverse attività presso banche cripto amichevoli sono diventate più ragionevoli nel tempo.

Caratteristiche extra

Oltre alle preoccupazioni di base su cose come commissioni e sicurezza, gli utenti delle banche crittografiche dovrebbero anche pensare a funzionalità aggiuntive e di nicchia offerte da alcune banche crittografiche. Ad esempio, sarai in grado di utilizzare una carta di debito supportata da bitcoin con la tua banca crittografica preferita? E i conti interessi? Puoi guadagnare interessi sulle tue partecipazioni crittografiche? Queste sono alcune delle funzionalità aggiuntive che potresti voler considerare di poter accedere a una banca crittografica.

App

Viviamo in un mondo mobile-first in questi giorni, quindi la qualità delle app Android e iOS di una banca cripto amichevole sarà un fattore importante nella scelta di un istituto finanziario crittografico. La cosa principale che vuoi esaminare qui è se tutte le funzionalità offerte dalla banca sono disponibili tramite l’app mobile.

Ricompense

Un altro fattore da considerare quando si sceglie una banca cripto amichevole è se sarai in grado di guadagnare interessi o premi sui tuoi soldi utilizzando i prodotti e i servizi della banca. Questo potrebbe essere qualsiasi cosa, dai premi su una carta di debito associata alla banca crittografica alla possibilità di guadagnare interessi su alcuni bitcoin che la banca detiene per te.

Disponibilità

La disponibilità di una particolare banca crittografica è qualcosa che può essere difficile da definire in questo momento, poiché le normative sulla criptovaluta sono ancora molto in evoluzione in varie giurisdizioni. Per ora, ha senso tenere traccia delle normative crittografiche nella tua zona e attenersi alle banche bitcoin che sono in grado di operare legalmente nel tuo paese.

Passare da e verso le valute Fiat

Siamo ancora agli inizi della rivoluzione Bitcoin, quindi dovrai ancora utilizzare le valute legali tradizionali di volta in volta. Sia che tu stia pagando le bollette con criptovalute o desideri essere in grado di acquistare un caffè con una carta di debito basata su Bitcoin, assicurati di esaminare quanto sia facile spostarsi tra i nuovi e i vecchi sistemi finanziari del mondo prima di registrarti per un conto bancario crittografico.

Criptovalute supportate

Infine, ha senso esaminare quali criptovalute sono supportate da una banca crittografica prima di renderla la tua piattaforma bancaria principale. Ogni banca cripto amichevole avrà una sorta di integrazione con bitcoin; Tuttavia, probabilmente dovrai fare un bel po ‘di ricerca se sei più interessato ad alcuni degli altcoin di nicchia.

Cosa rende una banca cripto amichevole diversa da una banca tradizionale?

La cosa principale che separa una banca cripto amichevole dal tipo di conto bancario che potresti già avere è che una banca cripto amichevole non vede Bitcoin e altre criptovalute in modo negativo. In effetti, queste banche lungimiranti cercheranno di integrare le criptovalute direttamente nei loro portali bancari online o lo avranno già fatto. Mentre alcune banche hanno effettivamente bloccato le transazioni relative a Bitcoin in passato, più banche stanno ora adottando un approccio molto più aperto a questa nuova tecnologia, integrando criptovalute e operazioni bancarie tradizionali all’interno della stessa interfaccia.

