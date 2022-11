Staking Validator: come scegliere il migliore

Ci sono tonnellate di piattaforme di staking nello spazio DeFi (finanza decentralizzata) e i partecipanti al giorno d’oggi hanno l’imbarazzo della scelta quando si tratta di massimizzare i loro guadagni.

Lo staking sta diventando sempre più popolare nello spazio DeFi in quanto non solo aiuta i titolari di token a guadagnare premi sui token che possiedono, ma supporta anche la sicurezza della piattaforma e aiuta a raggiungere il decentramento.

Il processo prevede il blocco dei token digitali per un certo periodo per contribuire alle prestazioni complessive e alla sicurezza della rispettiva rete blockchain.

Le risorse impegnate vengono utilizzate dai validatori sulla blockchain per stabilire una maggiore autorità su una blockchain Proof-of-Stake (PoS). Una blockchain PoS con più validatori, quindi, raggiunge un maggiore grado di decentralizzazione e un forte sostegno resistente agli attacchi.

Tuttavia, come si fa a scegliere un buon validatore di picchettamento con cui puntare? Bene, in questa guida, imparerai le cose da fare e da non fare per scegliere un buon validatore di picchettamento.

Cos’è uno Staking Validator?

La blockchain, sia in una rete Proof-of-Stake (PoS) che Proof-of-Work (PoW), deve essere aggiornata e mantenuta da un gruppo decentralizzato di nodi o server di computer distribuiti in diverse posizioni geografiche.

Questi nodi o server si assumono la responsabilità di convalidare ogni transazione e aggiornare lo stato della blockchain. In una blockchain PoS, questi nodi sono giustamente chiamati validatori e lavorano collettivamente per garantire la sicurezza della blockchain garantendo la disponibilità, l’accuratezza del libro mastro distribuito e la validità di ogni transazione.

Dato che si tratta di una blockchain PoS, molti validatori competono per pubblicare il blocco successivo; Tuttavia, i validatori vincenti vengono scelti in base al numero di token che hanno impegnato nella rete come garanzia della loro disponibilità.

Per il loro impegno e come incentivo per la loro continua partecipazione, i validatori sono ricompensati con premi di blocco che sono per lo più token di nuova coniazione sulla rete. I validatori ricevono anche commissioni di staking pagate dagli utenti della rete con ogni transazione.

Pertanto, proprio come i minatori su una blockchain PoW competono in base alla capacità delle loro macchine ASIC, le blockchain PoW hanno validatori che competono in base al peso della puntata del validatore.

Oltre ai premi, un altro incentivo per un buon comportamento sono le sanzioni subite dai validatori che violano le regole della rete. Ad esempio, un validatore che convalida due blocchi contemporaneamente avrà la sua puntata incamerata automaticamente in un processo chiamato “taglio”.

Qual è la differenza tra delega e convalida?

Tutte le blockchain PoS danno ai titolari di token il diritto di convalidare e aggiungere blocchi alla blockchain, aumentando così la sicurezza e la validità della catena. Tuttavia, con gli alti livelli di concorrenza, come possono i titolari di token regolari guadagnare premi puntando i loro token? Bene, è qui che entrano in scena i delegatori.

Per i titolari di token che non vogliono essere validatori o non sono in grado di agire come validatori a causa del peso della loro puntata, possono delegare i loro token a un validatore con più puntata, aumentando così la posta in gioco di quel validatore. In cambio, il titolare del token può avere una parte nei premi guadagnati dal validatore. In questo caso, il titolare del token è un delegante.

Prendi nota; Tuttavia, tale delega non comporta l’invio di token al portafoglio di un validatore. Un delegante può trasferire i diritti contenuti nel proprio token senza spostare tali token da un portafoglio all’altro. I token possono essere conservati in un contratto intelligente che consente a un validatore di utilizzarli mentre il delegante mantiene la proprietà.

Grazie ai servizi del validatore, il delegante guadagnerà una ricompensa proporzionale al rapporto della sua quota rispetto alla quota totale del validatore. Il validatore addebiterà anche un costo aggiuntivo per consentire al delegante di unirsi al pool.

Quali sono le buone qualità in un validatore?

Quando si esamina un elenco di validatori può essere difficile capire esattamente dove si dovrebbero puntare le monete. Ci sono, tuttavia, alcune qualità che dovresti considerare quando scegli un validatore:

Tempi di attività elevati

Sebbene le blockchain PoS non richiedano l’input iniziale di hardware sofisticato, i validatori richiedono comunque know-how tecnico per configurare un nodo di convalida con interruzioni limitate. Il processo di picchettamento, dopo tutto, richiede nodi con uptime del 100% per garantire rendimenti di picchettamento migliori. Praticamente tutti i validatori hanno bisogno di Internet di livello industriale.

Affidabile

L’affidabilità di un validatore è correlata al loro livello di rapporto auto-legato. Un validatore affidabile ha un rapporto elevato in quanto mostra quanto hanno da perdere.

Aggiornamenti frequenti

Un validatore di buona qualità dovrebbe anche mantenere aggiornati i propri nodi per evitare scappatoie per un attacco che potrebbe portare a una penalità sulla loro puntata. I migliori validatori hanno un sito web o una presenza sui social media per fornire aggiornamenti frequenti ai loro delegatori.

Commissioni basse (ma non zero)

Infine, dato che lo staking dei token è tutto finalizzato a realizzare guadagni, un validatore che addebita una commissione elevata può limitare i rendimenti che ricevi come delegante. I validatori con commissioni basse possono aiutare a massimizzare i rendimenti.

Un avvertimento importante è che dovresti scegliere un validatore con almeno alcune commissioni. Se scegli un validatore con commissioni dello 0%, spesso non sei idoneo per futuri airdrop. Inoltre, i validatori che pubblicizzano commissioni dello 0% sono a volte truffatori (aumenteranno le loro commissioni in modo esponenziale in ciò che equivale a un’esca e un interruttore).

Puoi puntare con uno scambio?

Sì, puoi puntare i tuoi token con uno scambio.

Il vantaggio è che non devi preoccuparti della gestione delle chiavi o del processo di picchettamento. Tuttavia, dato che le chiavi private del token sono memorizzate sul portafoglio dello scambio, non avrai diritto a airdrops relativi a quel progetto e lo staking con piattaforme centralizzate è controproducente per raggiungere il decentramento.

Infine, gli scambi offrono generalmente APY più piccoli rispetto ai validatori autonomi.

Perché è meglio scegliere un validatore non tra i primi 10?

I validatori nella top 10 sono per lo più altamente centralizzati e, anche se offrono servizi facili e veloci, contribuire alla loro partecipazione non aiuta a raggiungere il decentramento.

La scelta di validatori di livello inferiore aiuta a mantenere il grado di decentralizzazione della rete. Inoltre, i validatori di basso livello spesso ricevono airdrop per incentivare la loro continua partecipazione.

Cosa succede se il mio validatore viene penalizzato?

Quando un validatore viene penalizzato, la sua partecipazione o garanzia è bloccata e non può essere spostata per il periodo bloccato. Dato che una sanzione viene imposta ogni volta che c’è un comportamento dannoso, tale sanzione può variare. Ciò inciderà sui profitti complessivi realizzati da tale validatore che, a sua volta, inciderà sui rendimenti realizzati attraverso lo staking.

Tieni presente che generalmente qualsiasi tipo di penalità di convalida influirà solo sui tuoi premi, non sull’importo principale della puntata. Le tue monete rimangono le tue monete, a prescindere.

Quanto tempo ci vuole per puntare con un validatore?

Lo staking con un validatore è semplice e può iniziare non appena si esegue il commit dei token con quel validatore.

Alcune criptovalute hanno un periodo di “riscaldamento” o “raffreddamento” in cui non stai guadagnando ricompense, ma c’è da aspettarselo.

Quali sono le più grandi aziende di validazione?

Alcune delle più grandi società di validazione includono scambi come Binance e Coinbase. Tra alcune aziende che agiscono anche come sviluppatori di protocolli includono Chorus One, Figment Network e Cryptum Labs. Puoi anche scegliere singole società di validazione come Chainflow o Everstake.

Tieni presente che, sebbene i più grandi validatori offrano un’affidabilità senza pari, non aiutano con il decentramento (possono potenzialmente controllare troppo di una rete) e alcune criptovalute disincentivano i delegati dal puntare con i primi 10 validatori negando loro l’accesso a vantaggi come gli airdrop. Per alcune persone vale la pena sapere che le loro monete sono bloccate con massicce operazioni di picchettamento, ma altri preferirebbero aiutare il decentramento e ottenere l’accesso ai lanci aerei.