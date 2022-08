Trading Forex: vantaggi e svantaggi

Il trading Forex è il più grande mercato finanziario del mondo frequentato da importanti banche, banche centrali, speculatori valutari, multinazionali, governi, istituzioni e altri mercati finanziari. Il commercio medio giornaliero nel Forex globale e nei mercati correlati è attualmente superiore a 3 trilioni di dollari.

Conoscenza di base del mercato forex

Il mercato

Il mercato forex (FX) è considerato il mercato più significativo a livello globale, con un fatturato di oltre 3 trilioni di dollari al giorno. I partecipanti a questo mercato sono banche centrali e commerciali, società, investitori istituzionali, hedge fund e privati come te.

Cosa succede nel mercato?

È un posto dove si compra o si vende. Un esempio eccellente nel mercato forex è l’acquisto di euro con dollari USA o la vendita di yen giapponesi per dollari canadesi.

Il trading Forex è l’uso di una valuta per acquistare o vendere un’altra.

Naturalmente, non è necessario acquistare o vendere valuta fisica reale: si commercia e si lavora con la valuta di base e si tratta di qualsiasi coppia di valute che si desidera.

La “leva” è un vantaggio quando si fa trading sul forex.

Nel forex trading, il termine leva viene utilizzato quando un investitore utilizza una piccola quantità di denaro per aprire un’operazione con un importo maggiore.

L’utilizzo di un $ 1.000 per acquistare un contratto Forex con un valore di $ 100.000 è “sfruttare” un rapporto 1: 100. Investi $ 1.000 e puoi perdere l’intero importo. Ma il profitto guadagnato può essere più di 1000 $ di capitale iniziale molte volte.

Come trarre profitto dal forex trading?

Per essere redditizio, è necessario sfruttare le fluttuazioni del mercato quando si fa trading sul forex. A differenza dell’investimento azionario, in cui è necessario acquistare azioni, il forex trading non richiede valute fisiche.

Apri uno scambio per acquistare o vendere coppie di valute nel forex e cerchi la differenza mentre apri e chiudi un ordine.

Il mercato forex fluttua regolarmente ogni giorno, di solito intorno all’1%. Quando si utilizza la leva finanziaria, tale tasso di volatilità viene moltiplicato più volte a diverse centinaia di volte.

Quanto è rischioso il forex trading?

Non puoi perdere più del tuo investimento iniziale (noto anche come “margine”). Il profitto che puoi realizzare è illimitato, ma non puoi mai perdere più del tuo deposito. Pertanto, non dovresti usare più capitale di quello che puoi permetterti di perdere durante il trading.

Come iniziare a fare trading?

Innanzitutto, è necessario aprire un conto con un broker forex. Quindi finanzia il tuo conto a margine per iniziare a fare trading. Puoi facilmente aprire un account su XM.com. XM è un broker affidabile, che accetta pagamenti tramite la maggior parte delle principali carte di credito, Neteller, Skrill, Webmoney. Una volta ricevuto il deposito, sei pronto per iniziare a fare trading.

Puoi facilmente monitorare il tuo conto forex online, ovunque e in qualsiasi momento. Hai il controllo completo per monitorare il tuo stato commerciale, testare scenari, modificare alcuni termini nel forex trading, chiudere le negoziazioni o ritirare i profitti.

Vantaggi del forex trading

Il trading Forex ha alcuni dei vantaggi più significativi come segue:

– Il mercato forex viene scambiato continuamente per 24 / giorni.

Il mercato forex è aperto 24 ore al giorno (tranne i fine settimana). Pertanto, puoi scegliere di fare trading in qualsiasi momento.

– Il mercato dei cambi è altamente liquido.

Il Forex è un mercato con un volume di scambi di trilioni di dollari al giorno. Pertanto, questo mercato ha la liquidità più veloce rispetto ad altri mercati finanziari.

– Il Forex è sfruttato con una leva elevata.

I broker di solito hanno una leva da 50 a centinaia di volte. Pertanto, è possibile realizzare un profitto con solo una piccola quantità di capitale quando si fa trading sul forex.

– Il Forex può utilizzare ordini di vendita allo scoperto.

A differenza delle azioni, che spesso hanno una tendenza al rialzo a lungo termine, si consiglia solo di inserire ordini di acquisto. Una coppia di valute può salire o scendere ogni giorno. Pertanto, quando si negozia una coppia di valute, è possibile acquistare o vendere rapidamente.

– Il Forex è privo di commissioni.

Nel mercato forex, i broker addebitano solo uno spread per ogni operazione.

– I broker Forex forniscono sempre conti demo gratuiti per i trader.

Indipendentemente dal fatto che tu apra un account su qualsiasi piattaforma, puoi facilmente aprire un account virtuale per gli utenti. I conti virtuali di solito forniscono un po ‘di capitale gratuito per esercitarti nel trading. Con l’uso di un account virtuale, avrai l’opportunità di imparare il forex senza rischiare i tuoi soldi.