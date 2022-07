Metatrader 4 (MT4): come si accede da ogni device

Creato da MetaQuotes, MT4 è noto per essere una piattaforma stabile con più strumenti in grado di gestire i mercati finanziari frenetici. Quando MT4 viene eseguito per la prima volta, richiede al trader di accedere con le informazioni del conto. Per accedere alla piattaforma di trading Metatrader 4 (PC, app mobile), segui questi passaggi di seguito:

1. Come accedere a MT4 PC online?

Dopo aver aperto e verificato correttamente l’account, puoi accedere al tuo account MT4 seguendo questi passaggi:

Fai clic sulla scheda File in alto a sinistra > seleziona Accedi al conto commerciale. Quindi, inserisci le informazioni sull’account reale (includi le credenziali di accesso, la password e il server). Tutti questi dettagli di accesso ti vengono inviati via e-mail una volta creato il tuo account.

2. Come accedere all’app mobile MT4?

Dopo l’installazione, esegui l’applicazione toccando l’app MT4 sullo schermo del tuo telefono cellulare.

Per collegare un nuovo account, tocca Nuovo account nella scheda “Impostazioni” -> seleziona “Accedi a un account esistente”. Quindi inserisci il nome del server MT4 e altri dettagli di accesso (credenziali di accesso, password).

3. Come passare da un account MT4 all’altro?

I trader possono aprire diversi conti di trading con diversi broker e lavorare con loro in un’unica piattaforma.

Gli account utilizzati vengono memorizzati e mostrati nella finestra Navigatore, sono raggruppati in base al nome del server su cui sono aperti.

Per passare a un altro conto MT4 su PC, fai doppio clic su Conto nella finestra Navigatore e seleziona il conto di trading con cui desideri fare trading.

Per l’app mobile MT4, tocca l’account attualmente connesso nella scheda “Impostazioni”. Il conto corrente viene visualizzato in alto e tutti i conti utilizzati in precedenza sono mostrati di seguito.

Tocca la sua riga nell’elenco per passare a un altro account.

Nota: Dopo il passaggio a un altro account, la piattaforma di trading può essere configurata per disabilitare automaticamente il trading toccando “Disabilita il trading automatico quando si cambia conto”. Questo protegge da operazioni non intenzionali effettuate da un robot commerciale su quel conto.

Dopo aver effettuato l’accesso al tuo conto di trading live sulla tua piattaforma MT4, puoi accedere a tutte le funzionalità fornite da MT4 e prendere le tue decisioni di trading in base alla tua analisi sul grafico e con strumenti tecnici.