“Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap: come risolvere l’errore

in

Stai ricevendo un errore “Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap?

Molti utenti stanno riscontrando questo problema sullo scambio quando stanno cercando di scambiare token.

Questo problema si verifica anche su altri scambi decentralizzati come Uniswap.

Se stai cercando di scambiare un token su PancakeSwap V2, è probabile che dovrai affrontare l’errore “Liquidità insufficiente per questo trade”.

L’errore si verificherà meno o per niente la vecchia versione dello scambio.

In questa guida, imparerai perché PancakeSwap continua a dire “Liquidità insufficiente per questo commercio” e come risolverlo.

Perché PancakeSwap continua a dire “Liquidità insufficiente per questo commercio”?

PancakeSwap continua a dire “Liquidità insufficiente per questo commercio” perché stai usando la versione più recente dello scambio.

La versione più recente dello scambio (V2) mostra in genere “Liquidità insufficiente per questo trade” quando si tenta di scambiare un token.

PancakeSwap è migrato dalla V1 alla V2 il 25 aprile 2021.

Sfortunatamente, la migrazione da V1 a V2 ha causato problemi di liquidità.

Di conseguenza, potresti non essere in grado di scambiare token più vecchi su PancakeSwap V2.

Un altro motivo per l’errore “Liquidità insufficiente per questo trade” è perché la tolleranza allo slippage è troppo bassa.

Quando la tua tolleranza allo slippage è troppo bassa, il tuo ordine non verrà eseguito perché la differenza di prezzo è troppo alta.

Come risolvere “Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap

Per correggere “Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap, è necessario utilizzare lo scambio V1 (vecchio) anziché V2.

In alternativa, puoi provare ad aumentare la tolleranza allo slittamento al 12% o superiore.

Nella maggior parte dei casi, ricevi l’errore “Liquidità insufficiente per questo trade” su PancakeSwap perché il token che stai tentando di scambiare non supporta lo scambio V2.

Se stai scambiando token che hanno aggiornato il loro pool di liquidità, l’errore non si verificherà.

PancakeSwap V2 è una versione più recente dello scambio.

Poiché PancakeSwap è migrato da V1 a V2, potresti ricevere un errore quando stai tentando di scambiare nuovi token poiché V1 non li supporta.

Ecco come puoi correggere “Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap:

Metodo #1: utilizzare lo scambio V1 (vecchio)

Il primo metodo per correggere “Liquidità insufficiente per questo commercio” su PancakeSwap è utilizzare lo scambio V1 (vecchio).

Innanzitutto, apri PancakeSwap e collega il tuo portafoglio se non l’hai già fatto.

Nella parte inferiore dello scambio, vedrai un paio di versioni tra cui “V2” e “V1 (vecchio)”.

“V2” è l’ultima versione di PancakeSwap, mentre “V1” è la versione precedente.

Tocca “V1 (vecchio)” per cambiare la versione di PancakeSwap con quella più vecchia.

Dopo aver toccato “V1” vecchio, si aprirà un messaggio pop-up.

Il messaggio popup indica che PancakeSwap V1 non è più supportato.

Ti consiglia inoltre di andare a V2 Exchange invece per prezzi migliori.

Nella parte inferiore del messaggio popup, vedrai una casella di controllo.

Per procedere all’utilizzo di PancakeSwap V1, è necessario comprendere che V1 non è più supportato e potrebbe verificarsi uno slittamento significativo.

Tocca la casella di controllo per concordare con il termine.

Infine, tocca “Continua comunque su V1”.

Dopo aver toccato “Continua comunque con V1”, PancakeSwap V1 si aprirà.

Questa volta, dovresti essere in grado di scambiare i tuoi token senza ottenere un errore “Liquidità insufficiente per questo trade”.

Metodo #2: aumenta la tolleranza allo slittamento

Se ricevi ancora il messaggio di errore dopo aver cambiato la versione di PancakeSwap su V1 (vecchia), puoi provare ad aumentare la tolleranza allo slittamento.

A volte, non sarai in grado di scambiare i tuoi token perché la tua tolleranza allo slippage è troppo alta.

Questo perché il tuo ordine non verrà eseguito se la differenza di prezzo è maggiore della tua tolleranza allo slippage.

Per risolvere questo problema, apri PancakeSwap e tocca l’icona Impostazioni.

Dopo aver toccato l’icona Impostazioni, si aprirà un popup di impostazioni.

Nel pop-up delle impostazioni, vedrai tre percentuali tra cui puoi scegliere, tra cui “0,1%”, “0,5% e “1%”.

Per i nuovi token, queste tolleranze di slippage sono troppo basse.

Per risolvere questo problema, inserisci “12%” nel campo percentuale.

Dopo aver inserito “12%” nel campo percentuale, verrà visualizzato un messaggio di errore che indica che la transazione potrebbe essere frontrun.

Chiudi il messaggio pop-up e prova a scambiare di nuovo i token.

Questa volta, dovresti essere in grado di scambiare i tuoi token senza errori.

Soluzioni alternative

Se non riesci ancora a correggere l’errore “Liquidità insufficiente per questo trade” su PancakeSwap anche dopo aver utilizzato i due metodi sopra, ci sono un altro paio di metodi che puoi provare.

Innanzitutto, prova a cambiare rete.

Ad esempio, se sei connesso al Wi-Fi, prova a disconnetterti da esso e usa invece la tua rete mobile.

D’altra parte, se stai utilizzando la tua rete mobile, prova invece a connetterti al Wi-Fi.

Questo può aiutare a risolvere il problema di liquidità.

Inoltre, se stai utilizzando una VPN, prova a disconnetterti da essa.

Il metodo finale che puoi provare è aspettare.

A volte, il messaggio di errore è temporaneo e alla fine si risolverà da solo dopo un po ‘di tempo.

Se hai ancora problemi, l’errore non proviene dalla tua parte o da quella di PancakeSwap, ma dai token che stai cercando di scambiare.

In tal caso, puoi provare a contattare il gruppo Telegram di PancakeSwap per le risposte (https://t.me/joinchat/T3eNhe_Cvi7rGW-_) o gli sviluppatori del token.