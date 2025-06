L’isola di Sazan diventa il nuovo paradiso dei miliardari con l’investimento di Trump e Kushner

Ivanka Trump e Jared Kushner stanno per portare a termine un ambizioso progetto che potrebbe cambiare il volto dell’isola albanese di Sazan, trasformandola in un resort di lusso con un investimento da capogiro di 1,4 miliardi di dollari.

Questa iniziativa, che ha destato un misto di entusiasmo e preoccupazione, rappresenta un netto contrasto rispetto al passato dell’isola, un tempo ex base militare durante il regime comunista. Con il supporto di Affinity Partners, la società co-fondata da Kushner, Sazan si prepara ad accogliere miliardari in cerca di nuovi paradisi. Ma cosa significa realmente tutto questo per l’Albania e per i suoi cittadini?

Domande e risposte sul progetto di Sazan

Secondo fonti affidabili, l’isola, situata all’ingresso della baia di Valona, è rimasta finora al di fuori dei radar del turismo di massa. Tuttavia, ora viene soprannominata “isola di Trump” e si appresta a vivere una trasformazione radicale. Il piano prevede operazioni di bonifica, costruzione di strutture in cemento e suite di lusso con vista mozzafiato. Ma perché questo progetto è rimasto sotto silenzio fino ad ora? La notizia è emersa solo grazie all’attenzione dei media, lasciando molti cittadini e persino il Parlamento albanese all’oscuro delle reali intenzioni della coppia.

Il premier albanese Edi Rama ha difeso con passione l’accordo, affermando: “Abbiamo bisogno del turismo di lusso come un deserto ha bisogno d’acqua.” Tuttavia, non tutti sono d’accordo. Ambientalisti e esperti hanno espresso preoccupazioni riguardo al potenziale impatto ambientale, temendo che l’isola possa diventare un’altra enclave per super-ricchi, sacrificando l’ecosistema locale. In che modo possiamo garantire che lo sviluppo non avvenga a scapito della nostra terra?

Il contesto e le implicazioni del progetto

L’isola di Sazan, un tempo teatro di operazioni militari, è disseminata di ordigni inesplosi, rendendo necessarie operazioni di bonifica prima che possano iniziare i lavori. La trasformazione in un resort di lusso potrebbe rappresentare un’opportunità economica significativa per l’Albania, ma solleva interrogativi sulle sue conseguenze a lungo termine. Gli ambientalisti avvertono che ciò che appare come un’opportunità potrebbe rivelarsi una minaccia per la biodiversità e l’integrità naturale dell’isola. Possiamo davvero permetterci di ignorare il grido d’aiuto della natura?

Ma l’ambizione di Kushner non si ferma qui. Sono già in discussione piani per espandere l’attività anche in Serbia, dove l’ex sede del Ministero della Difesa a Belgrado, colpita dai bombardamenti NATO nel ’99, potrebbe trasformarsi in un lussuoso hotel. Questa strategia di acquisizione e trasformazione di luoghi emblematici in macchine da soldi marchiate Trump è sempre più evidente. Quale sarà il prezzo che pagheremo per questo tipo di sviluppo?

Prospettive future e reazioni locali

Con l’avvio di questo progetto, molti si interrogano sul futuro dell’isola di Sazan e delle sue comunità locali. L’arrivo di turisti facoltosi potrebbe portare benefici economici, ma è cruciale che le autorità locali e nazionali valutino con attenzione come bilanciare sviluppo e sostenibilità. Le prossime fasi del progetto, comprese le misure di protezione ambientale, saranno decisive per capire se Sazan diventerà un modello di sviluppo sostenibile o una vittima della speculazione edilizia. Riusciremo a trovare un equilibrio tra progresso e rispetto per l’ambiente?