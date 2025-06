Volantini cartacei: perché i consumatori li preferiscono alla digitalizzazione

Nonostante il progresso tecnologico e la diffusione delle app, i volantini cartacei continuano a dominare le promozioni nei supermercati italiani.

Ti sei mai chiesto perché? Secondo uno studio dell’Istituto Piepoli, il 41% dei consumatori italiani tra i 18 e i 34 anni preferisce consultare volantini tradizionali per scoprire le offerte. Un dato sorprendente, soprattutto in un’epoca in cui le app di supermercati come Lidl promettono la comodità di avere tutto a portata di mano sullo smartphone.

Un mercato fiorente per i volantini cartacei

La produzione di volantini promozionali in Italia è davvero impressionante: ogni anno vengono stampati circa 6 miliardi di pezzi, generando un giro d’affari che si aggira attorno ai 680 milioni di euro. Pensaci bene: in media, ogni italiano, neonati inclusi, riceve circa 100 volantini all’anno, ovvero uno ogni tre giorni. Questo dato mette in luce l’importanza di questo strumento promozionale nel settore della grande distribuzione organizzata (GDO). Ma come mai i supermercati continuano a puntare su questo formato tradizionale?

Le catene non si limitano a distribuire volantini generici: alcune, come Lidl, hanno adottato strategie mirate, creando versioni specifiche dei volantini. Una è dedicata a tutte le filiali, mentre l’altra è riservata alle offerte del singolo punto vendita. Questo approccio dimostra la volontà di offrire un’esperienza personalizzata ai clienti, cercando di adattare le promozioni alle esigenze locali. Ma sarà sufficiente per mantenere viva l’attenzione dei consumatori?

La sfida del digitale: tra opportunità e saturazione

Nonostante la popolarità dei volantini, il futuro della carta è incerto. Massimo Schiraldi, consulente di marketing per aziende alimentari, ha recentemente affermato: “È solo una questione di tempo”. Secondo Schiraldi, il digitale è ostacolato dal fenomeno del ‘content hangover’, ossia l’eccesso di informazioni che inonda i consumatori tramite email e social media. A differenza dei volantini, che possono essere ignorati e lasciati da parte, le email richiedono un’azione: vanno cancellate, altrimenti rischiano di intasare la casella di posta, facendoci perdere comunicazioni importanti. Ti sei mai trovato in questa situazione?

Schiraldi continua dicendo che, col tempo, le comunicazioni digitali diventeranno più efficaci grazie alla profilazione degli utenti. Questo permetterà di inviare offerte personalizzate nel momento giusto e alla persona giusta, un vantaggio che i volantini cartacei non possono eguagliare. Ma come si evolverà questa interazione? Riusciranno i volantini a mantenere il loro appeal?

Il futuro dei volantini: un equilibrio tra digitale e tradizionale

In conclusione, i volantini cartacei rimangono uno strumento fondamentale nel marketing della GDO, nonostante la crescente digitalizzazione. La loro capacità di catturare l’attenzione dei consumatori, specialmente tra i giovani, suggerisce che non sono destinati a scomparire nell’immediato futuro. Tuttavia, le aziende devono affrontare la sfida di integrare strategie digitali e tradizionali per restare competitive e soddisfare le esigenze di una clientela sempre più esigente. Sei curioso di sapere come si adatteranno a questo cambiamento?

Mentre il panorama del retail evolve, sarà interessante osservare come il ruolo dei volantini cartacei si modificherà in relazione alle nuove tecnologie e alle preferenze dei consumatori. Resteranno un pilastro della promozione o verranno soppiantati definitivamente dal digitale? Solo il tempo potrà dircelo.