RevenueBot: cos’è, come funziona ed è sicuro?

RevenueBot è un software che utilizza le chiavi API per automatizzare il trading sugli scambi crittografici. La piattaforma ci consente di utilizzare numerosi bot contemporaneamente, permettendoci di scambiare più coppie di criptovalute. Diamo un’occhiata più approfondita a questa recensione di RevenueBot.

Tratti somatici Valutazione Affidabilità della piattaforma 8/10 Facilità di investimento 9/10 Prezzi della piattaforma 9/10 Assistenza clienti 7/10 Scambi supportati 9/10 Sicurezza 8/10

Cos’è un Trading Bot?

I bot di trading sono progettati per automatizzare la tua strategia di trading, quindi non devi rimanere sempre sullo schermo. Inoltre, i robot crittografici sono efficienti e irrequieti nel fornirti rendimenti mentre trascorri del tempo di qualità con la tua famiglia.

Inoltre, poiché si tratta di software automatizzati senza emozioni, fanno solo ciò per cui sono programmati; quindi, sono molto utili in situazioni in cui un essere umano può facilmente farsi prendere dal panico e prendere una decisione sbagliata.

Cos’è RevenueBot?

RevenueBot è una piattaforma progettata per automatizzare il trading degli utenti sugli scambi di criptovaluta con l’aiuto di chiavi API. La piattaforma funziona in base al sistema di scommesse Martingale, ovvero è necessario un solo buon trade per trasformare il tuo portafoglio.

Inoltre, puoi creare il tuo bot da zero o copiare i bot dalle prestazioni già eccellenti sulla piattaforma.

Inoltre, è possibile eseguire più bot contemporaneamente e quindi scambiare varie coppie di criptovalute contemporaneamente su uno o diversi scambi di criptovaluta. Questo bot funziona dal “cloud” ed elimina la necessità di installare il software e lasciarlo acceso in modo che il bot possa funzionare ininterrottamente.

Recensione di RevenueBot: caratteristiche

Inoltre, questa piattaforma fornisce agli utenti un marketplace per acquistare o vendere la loro configurazione di bot. Il mercato è pieno di configurazioni di bot comprovate con intere statistiche del suo funzionamento entro un periodo di tempo scelto.

Se l’utente è una nuova ape per la piattaforma, può anche acquistare il servizio di mentoring per trovarsi un mentore e ricevere un aiuto personalizzato da un utente esperto della propria piattaforma. L’utente può anche scegliere i propri mentori dal marketplace, che visualizza anche la cronologia del mentore.

Hai anche diritto a richiedere un bonus attraverso il programma di riferimento. Facendo riferimento ai tuoi amici o follower social, avrai diritto al 30% dei guadagni della piattaforma.

RevenueBot offre tassonomia per rendere l’utente a proprio agio nel lavorare con le statistiche. Inoltre, ogni bot ha diritto a più tag, che possono ulteriormente aiutare a filtrare l’output delle statistiche in base ai tag richiesti.

Recensione di RevenueBot: interfaccia utente

RevenueBot è una piattaforma semplice e facile da navigare.

RevenueBot prende molte misure per rendere la sua piattaforma facile da usare. Una delle caratteristiche tra le misure è il “Quick Start Menu”, che semplifica la creazione del bot per gli utenti senza fare molta messa a punto.

Il menu Guida introduttiva offre agli utenti molti suggerimenti e consigli. Tutto ciò che l’utente dovrebbe fare è impostare le impostazioni più necessarie e comprensibili, e il resto diventa tutto automatizzato, il che è adatto per la maggior parte dei casi.

L’utente viene tenuto informato di ogni decisione cruciale che il bot prende sull’account personale dell’utente, via e-mail, SMS e telegramma.

Poiché i bot potrebbero essere travolgenti per i principianti, la piattaforma ha introdotto modelli di trading.

Modelli di trading RevenueBot

I tre tipi di modelli sono la modalità normale, la modalità a basso rischio e la modalità aggressiva.

La normale modalità modello è per i casi in cui la volatilità non è elevata e non richiede molto tempo per abituarsi alla gestione del lavoro del bot. La modalità di trading a basso rischio è adatta per realizzare un piccolo profitto e richiede un controllo minimo del lavoro del bot. Questo modello implica che una piccola parte dei depositi dell’utente sono coinvolti nel trading, il che implica che anche i profitti sono piccoli. La modalità commerciale aggressiva ci consente di assumere il rischio più elevato, che alla fine potrebbe comportare rendimenti più elevati.

RevenueBot: Strategia di trading

Revenue Bot ha aiutato l’utente ad automatizzare il trading con l’aiuto di quanto segue:

Algoritmo lungo dove in conformità con le condizioni e le impostazioni di partenza, il bot venderà prima la criptovaluta che acquista a un prezzo più alto e solo dopo ne acquisterà di più.

Algorithm Short era conforme alle condizioni e alle impostazioni di partenza; funziona al contrario dove il bot vende per la prima volta criptovaluta, che viene portata a un prezzo inferiore.

Questa piattaforma utilizza una griglia di ordini sicuri in cui l’utente dovrebbe avere una certa quantità di deposito nel proprio account, che il bot utilizza in parti e scambiata in un metodo precalcolato. Aiuta a rendere efficienti le voci commerciali medie e a trarre profitto dalle variazioni di prezzo.

Se la volatilità della coppia di trading è bassa e il prezzo non cambia, il bot è costretto a rimanere inattivo. Affinché i bot non siano inattivi, la piattaforma implementa l’analizzatore di volatilità sviluppato da loro, che cambia la coppia di trading e identifica la migliore coppia di trading, che è un commercio redditizio e lo assegna automaticamente al bot e aumenta il numero di operazioni redditizie.

Puoi anche utilizzare i segnali di TradingView.

Inoltre, la piattaforma fornisce un’altra eccellente funzionalità chiamata “Bot Simulation Mode”, in cui è possibile verificare le impostazioni del bot e verificare le imprecisioni. Ti aiuta a testare la strategia su un intervallo di tempo di 60 giorni utilizzando i dati storici.

Inoltre, la piattaforma copre i tuoi rischi attivando un secondo bot nel caso in cui il mercato vada contro la tua strategia di trading.

RevenueBot offre un meccanismo di trailing stop per massimizzare le entrate.

RevenueBot: Sicurezza

Tutti i fondi degli utenti sono memorizzati nei loro conti sui rispettivi scambi di criptovaluta. Inoltre, RevenueBot utilizza le chiavi API per automatizzare le tue operazioni.

Questa piattaforma offre anche l’autenticazione a due fattori per proteggere gli account utente.

RevenueBot: prezzi

RevenueBot non addebita alcuna commissione o commissione per l’utilizzo dei propri bot. Invece, RevenueBot scambia fondi già presenti nell’account dell’utente sullo scambio.

Tutti i servizi della piattaforma sono assolutamente gratuiti fino a quando il bot guadagna all’utente il suo primo reddito. La piattaforma addebita una commissione del 20% dai profitti che l’utente realizza durante il trading, ma non più di 50 USD per mese di calendario per ogni tipo di operazione offerta dalla piattaforma, inclusi SPOT, Futures USDS-M e Futures Coin-M.

Gli utenti con piccoli depositi non sono tenuti a pagare un canone mensile ogni mese e addebitare una commissione sul reddito ricevuto. D’altra parte, gli utenti con grandi depositi per i primi giorni di un nuovo mese raccolgono cancellazioni di commissioni per un massimo di 50 USD e non sono tenuti a pagare alcuna commissione fino alla fine del mese.

RevenueBot: Assistenza clienti

L’utente può contattare la piattaforma sollevando un ticket o inviandogli un’e-mail. Inoltre, l’utente può anche trovarli su varie piattaforme di social media come Instagram, Twitter e Facebook. Una sezione separata è dedicata alle Domande Frequenti in caso di dubbi da parte dell’utente.

RevenueBot: Compatibilità di Exchange

Revenue Bot supporta una serie di criptovalute che includono quanto segue:

BTC, BCH, ETH, LTC, BNB, USDT, BUSD, USDC, TRX.

I depositi di queste criptovalute si trasformeranno automaticamente in BTC quando il deposito viene effettuato al tasso di cambio corrente. Inoltre, fornisce i bot di trading per le seguenti piattaforme:

Bot di trading per Binance

Bot di trading per EXMO

Bot di trading per FTX Futures

Bot di trading per Poloniex

Bot di trading per Kucoin

Bot di trading per OKEx

RevenueBot: pro e contro

Pro Contro Non ci sono commissioni o commissioni addebitate per l’utilizzo dei bot. RevenueBot è disponibile solo in due lingue. Ha un programma di riferimento con il quale gli utenti possono massimizzare le loro entrate. L’interfaccia utente potrebbe non essere troppo intuitiva per i principianti. RevenueBot fornisce anche una base di conoscenza e blog ai suoi utenti. I bot sono versatili con diverse impostazioni.

Conclusione

RevenueBot è una fonte molto attraente di reddito passivo. Inoltre, è versatile con impostazioni diverse in base alla scelta e alle esigenze dell’utente. Renderebbe facile l’esperienza dell’utente di transizione dal trading manuale a quello automatizzato e ti aiuterebbe a guadagnare rendimenti decenti. Inoltre, questa piattaforma offre agli utenti varie caratteristiche e funzioni senza commissioni o commissioni.

Domande frequenti

Q. RevenueBot è sicuro?

Sì, RevenueBot è completamente sicuro da usare poiché tutti i tuoi fondi rimangono nel tuo scambio crittografico preferito. Inoltre, il bot automatizza le tue operazioni utilizzando le chiavi API, in modo tale che nessuno abbia diritti di prelievo sui tuoi fondi.

Q. Quali sono i vantaggi del programma Referral che l’utente può ottenere?

L’utente avrà diritto al 30% dei guadagni che ha ricevuto dagli utenti che ha attratto.

Q. In che modo l’utente può raggiungere la piattaforma?

L’utente può contattare la piattaforma sollevando un ticket o inviandogli un’e-mail. Una sezione separata è dedicata alle Domande Frequenti in caso di dubbi da parte dell’utente.