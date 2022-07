Livello di margine in MT4: cosa sono e come funzionano

Se sei un trader che sta imparando o ha esperienza di partecipazione al mercato del trading Forex, allora il termine Livello di margine non è più strano. Questo è un termine importante per aiutarti a capire se il tuo conto di trading è abbastanza sicuro da aprire nuovi ordini.

Quindi cos’è esattamente il livello di margine in MT4? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Cos’è il livello di margine in MT4?

Il livello di margine è una percentuale (%) calcolata in base al patrimonio netto e al margine utilizzato con la seguente formula:

Livello di margine = (Equity/Margine utilizzato) x 100%

I broker Forex utilizzano il margine per determinare se un trader può aprire nuove operazioni:

Più alto è il livello di margine, più denaro è disponibile per aprire nuove operazioni.

Più basso è il margine, minore è l’importo disponibile per entrare in nuove operazioni.

Broker diversi hanno limiti di margine diversi, ma la maggior parte imposterà questo limite al 100% (questo limite è chiamato livello di margin call).

La richiesta di margine del 100% si verifica quando l’equity è uguale al margine utilizzato. Di solito accade quando un trader ha una posizione commerciale in perdita e il mercato va ripetutamente contro la direzione desiderata del trader, causando un calo dell’equity.

A quel tempo, il capitale sarà uguale al margine utilizzato e il trader non può aprire più operazioni.

Si può dire che il livello di margine è essenziale. Mostra l’attuale livello di rischio del conto, da cui gli investitori possono adottare misure tempestive per prevenire. Gli investitori devono monitorare regolarmente il margine del loro conto in quanto indica se si dispone di denaro sufficiente per eseguire un nuovo ordine o continuare a mantenere una posizione aperta.

Se il livello di margine è inferiore, se prolungato, causerà uno Stop out o una Margin Call.

Cosa si intende per Livello di margine?

Il margine consente ai trader di aprire posizioni di trading con leva finanziaria, consentendo agli investitori di negoziare più del loro capitale iniziale. I requisiti di margine variano a seconda del broker forex e della regione in cui si apre il conto.

Ad esempio, se un broker forex offre un margine del 3,3% o 1:30 di leva finanziaria e un trader vuole aprire una posizione del valore di $ 100.000, deposita $ 3.300 per entrare nella transazione. I broker forniranno il restante 96,7%. Con l’aumentare del volume degli scambi, anche la quantità di margine richiede aumenti.

Tuttavia, ricorda che il margine può essere un’arma a doppio taglio perché aiuta a realizzare enormi profitti creando anche perdite significative.

Quando l’ordine è in esecuzione, diciamo che l’ordine è in perdita, il capitale scende, il livello di margine scende se il margine viene ridotto dal margine utilizzato, quindi il livello del margine = 100% se inferiore, quindi il livello di margine < 100%.

Livello di margine <= 100% indica margine libero <=0. A questo punto, non è possibile aprire altri nuovi ordini. Quando il livello di margine diminuisce, significa che stai perdendo pesantemente, il conto è in uno stato non sicuro, è necessario adottare misure tempestive per evitare una perdita netta (livello di margine = 0% quando il capitale = 0), o il conto è danneggiato negativo (livello di margine < 0% quando l’equity < 0 ) se il mercato continua ad andare contro il tuo ordine. E se dopo che il tuo ordine inizia a migliorare, l’equità aumenterà, il livello di margine aumenterà, il conto tornerà in uno stato sicuro.

Un conto di trading è considerato sicuro quando il livello di margine è > 100%, quando questo rapporto diminuisce, costringendoti a intervenire nel tuo conto o ordini di trading per migliorarlo.

Al fine di evitare il caso in cui gli investitori non monitorino regolarmente le transazioni in esecuzione o siano negligenti nel non prestare attenzione al rapporto del livello di margine, i broker forex hanno fissato un limite specifico se il livello di margine scende al di sotto del limite. Durante questo periodo, lo scambio avviserà i trader attraverso un ordine/ avvertimento chiamato Margin Call in modo che possano intervenire tempestivamente, evitando la situazione di lasciare che il conto subisca pesanti perdite se il mercato continua a fluttuare nella direzione opposta. In genere, i broker forex spesso scelgono un limite del 100%. Quando il livello di margine scende al di sotto del 100%, si verifica una richiesta di margine.