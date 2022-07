MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5): cosa sono e come funzionano

Quando si partecipa al mercato finanziario e si sceglie un piano di trading Forex affidabile e professionale, i trader dovrebbero dare la priorità alla scelta di un buon software di trading per analizzare e negoziare in modo più efficiente. Tra le piattaforme di trading popolari oggi, Metatrader con 2 versioni, MT4 e MT5, è ampiamente partecipato dalla comunità dei trader.

In questo articolo, impariamo di più su cosa sono mt4 e mt5 e le loro caratteristiche eccezionali.

Cosa sono MT4 e MT5?

MetaTrader 4 (MT4) e MetaTrader 5 (MT5) sono piattaforme di trading che consentono ai trader di monitorare i grafici, fare analisi tecniche e fare trading nei mercati finanziari.

Molte persone spesso confondono MT4 e MT5 come broker, ma MT4 è solo una piattaforma intermedia che collega gli utenti con i broker.

Dovrai aprire l’account di un altro broker e accedere a MT4 per analizzare e fare trading.

Le versioni MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono state entrambe sviluppate da MetaQuotes Software Corporation nel 2005. Tuttavia, MT5 è uscito cinque anni dopo MT4 con alcune impostazioni aggiuntive per soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze degli investitori. . Metatrader è di gran lunga la piattaforma di trading più popolare ed è offerta da un gran numero di broker.

MT4 e MT5 sono truffe?

MT4 e MT5 sono sviluppati da MetaQuotes, ben noto come fornitore di piattaforme che soddisfano le rigide normative di sicurezza IT stabilite dalle autorità di regolamentazione finanziaria in ogni paese del mondo. Pertanto 2 prodotti Metaquotes, Metatrader 4 e Metatrader 5 sono software sicuri, affidabili e affidabili.

Tuttavia, alcuni nuovi trader si chiedono ancora se MT4 e MT5 siano truffe?

Al giorno d’oggi, molti broker offrono di fare trading su piattaforme MT4 e MT5.

Ma in realtà, MT4 è semplicemente una piattaforma che ti aiuta a fare acquisti, vendite e analisi tecniche. Aprire un conto, depositare e prelevare dipendono interamente da te con il broker di tua scelta, non con il software Metatrader.

Pertanto, MT4 e MT5 non sono responsabili per l’apertura di un conto presso un broker fraudolento. E i trader devono stare attenti quando scelgono uno scambio.

Funzioni di base disponibili su MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Strumenti grafici

Sia MT4 che MT5 forniscono strumenti di analisi che aiutano gli investitori a identificare i livelli di resistenza, supporto e ciclo in base ai dati storici. In questo modo possono prevedere le tendenze future dei prezzi e prendere decisioni più accurate. Tuttavia, rispetto a MT4, MT5 offre una selezione più decadente di strumenti grafici.

Indicatori tecnici

Gli indicatori tecnici (Indicatori) sono strumenti di analisi tecnologica utilizzati per prevedere i prezzi nel mercato azionario. Gli indicatori tecnici sono calcoli matematici di indicatori di volume e prezzo, risparmiando significativamente tempo di analisi. Sulla base dei segnali degli indicatori, puoi decidere se inserire un ordine di acquisto / vendita o chiudere un’operazione, determinare la direzione e la forza della tendenza, ecc.

Sia MetaTrader 4 che MetaTrader 5 ora offrono gli strumenti grafici necessari. Mentre MT4 viene fornito con 30 indicatori tecnici integrati, MT5 ne offre altri otto.

Inoltre, avrai anche accesso a oltre 2.000 indicatori personalizzati gratuiti e molti altri indicatori tecnici a pagamento.

Robot di trading

Un consulente esperto o un robot di trading è installato sulla piattaforma di trading MetaTrader 4, MetaTrader 5 per rilevare potenziali opportunità di trading ed eseguire automaticamente operazioni su un conto forex senza l’intervento diretto della transazione del trader.

Per i non programmatori, è comune trovare robot forex gratuiti oa pagamento che offrono su MQL4 (per la piattaforma MT4), MQL5 (per la piattaforma MT5). O anche gli investitori possono creare i loro robot forex in base alle loro strategie.

Copia Commercio

Copy Trade è una funzione che copia automaticamente gli ordini commerciali di trader esperti e competenze finanziarie avanzate in tempo reale. Quanto l’investitore investe o copia il maggior numero di operazioni è arbitrario.

Il vantaggio più significativo qui è che non è necessario entrare nel commercio da soli. L’investitore guadagna lo stesso profitto dell’esperto selezionato per copiare.

Le piattaforme MetaTrader 4 e MetaTrader 5 offrono migliaia di segnali di trading gratuiti ea pagamento. I trader possono trovarlo facilmente nella scheda Segnali di trading. Questi segnali sono classificati e ordinati in base al livello di vincita o punteggio di un particolare trader. Gli investitori devono solo scegliere un singolo master (esperto) adatto al loro stile o strategia di trading per procedere con la copia delle operazioni.

Sistema di posta elettronica

MT4 e MT5 hanno servizi di posta elettronica integrati che inviano notifiche direttamente dalle piattaforme di trading. L’unica differenza è che MT5 supporta gli allegati e-mail, mentre MT4 no.

Come scaricare MetaTrader 4 e MetaTrader 5

Per i computer: Per scaricare questo software da utilizzare, è necessario visitare il sito Web del broker che si registra per un conto di trading, poiché l’esempio qui che ho preso è lo scambio XM. Vai alla scheda Piattaforma di trading, seleziona la versione per il tuo dispositivo e procedi con il download.

Con un telefono: devi andare su Play Store o Apple Store per trovare MT4 / MT5 da scaricare, scegliere un server, accedere con la password e l’ID account forniti dal broker per iniziare a fare trading.

Ecco l’interfaccia MT4 del broker XM dopo averlo installato:

Alcuni broker prestigiosi che forniscono piattaforme MT4 e MT5

Attualmente, il numero di scambi che offrono di fare trading su MetaTrader 4 e MetaTrader 5 è vasto, in cui il numero di broker che forniscono MT4 è maggiore. Puoi aprire un account e testarlo in alcuni scambi affidabili come:

Elenco di broker MT4 e MT5 affidabili:

XM ·

scambio Capital.com

ICMarkets

Scambio Hotforex

FXTM ·

Scambio HotForex

Scambio FxPro

…

Si può dire che MetaTrader è una piattaforma di trading virale tra gli investitori finanziari, in particolare i trader forex. MetaTrader 4, 5 è probabilmente diventato un’icona nel mondo del trading. Pochi trader non conoscono questa piattaforma. Tuttavia, dovresti notare che MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sono solo software di trading. Dovrai aprire l’account di un altro broker e accedere a MT4, MT5 per analizzare e modificare. Quindi, fai attenzione nella scelta di uno scambio affidabile e sicuro per evitare rischi inutili.