Longevità e previdenza: conferenze e strategie per proteggere il capitale

Scorri i principali incontri e le idee emerse su come la previdenza complementare, la certificazione dei consulenti e le strategie di investimento possono ridurre il rischio di longevità e contenere le disuguaglianze nell'aspettativa di vita

L’aumento dell’aspettativa di vita impone una riflessione che attraversa ambiti diversi: finanza personale, politiche pubbliche e innovazione medica. Longevità non è solo un successo sanitario, ma anche una sfida economica che richiede strumenti di pianificazione a lungo termine e un confronto pubblico su disuguaglianze e sostenibilità dei sistemi di welfare.

Nei prossimi mesi due eventi pubblici in Italia mettono in luce questi temi: un appuntamento professionale focalizzato sulla pianificazione finanziaria e un convegno multidisciplinare che analizza le cause e le conseguenze delle disuguaglianze nella durata della vita. Entrambi propongono idee concrete per adattare i prodotti previdenziali, la formazione dei consulenti e le politiche sociali.

Efpa Italia Meeting a Firenze il 21 e 22 ottobre 2026: il ruolo del consulente nella pianificazione

La 17esima edizione dell’incontro professionale si svolgerà al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con il tema “Planning better, living longer. Tutto ha inizio da un punto”. L’iniziativa mette al centro il concetto che la pianificazione finanziaria integrata diventa cruciale quando la vita media si allunga: non si tratta solo di accumulare capitale, ma di gestire il passaggio dal risparmio alla rendita per preservare la qualità della vita.

Nel corso della due giorni parteciperanno asset manager, regolatori, docenti universitari ed esperti del settore per esplorare strumenti e soluzioni pratiche. Un punto chiave ribadito dagli organizzatori è la trasformazione del ruolo del consulente: da semplice gestore di portafogli a referente per la pianificazione patrimoniale completa, capace di accompagnare il cliente dalle prime fasi lavorative fino alla fase di decumulo.

Certificazioni e formazione continua per il mercato

Per sostenere questa evoluzione professionale sarà evidenziata l’importanza delle certificazioni che definiscono standard di competenza e pratiche deontologiche. Tali certificazioni richiedono percorsi di aggiornamento periodico per mantenere competenze su mercati, normativa fiscale e nuovi prodotti previdenziali, fornendo al risparmiatore un criterio di qualità nella scelta del proprio consulente.

Fondazione Giorgio Cini: diseguaglianze nella longevità il 3 e 4 luglio 2026

Un convegno internazionale riunisce demografi, medici, economisti e sociologi per discutere le ragioni e le conseguenze delle disparità nell’aspettativa di vita. Il dibattito parte da un dato cruciale: la longevità non è uniforme. Gruppi con maggiori risorse e titolo di studio tendono a vivere più a lungo e in migliori condizioni rispetto alle fasce più vulnerabili, mentre l’accesso a tecnologie mediche avanzate rischia di ampliare ulteriormente questi divari.

La programmazione prevede tre sessioni distinte: le cause delle disuguaglianze, la fragilità nella terza età e le politiche pubbliche per ridurre le disparità. Il confronto include temi concreti, come l’impatto della prevenzione sanitaria, la vulnerabilità agli shock climatici sulla mortalità e il ruolo dell’innovazione digitale nella salute degli anziani.

Politiche previdenziali e patto intergenerazionale

Nel segmento dedicato alle risposte politiche l’attenzione sarà rivolta ai sistemi pensionistici: copertura previdenziale, criteri per tener conto delle differenze di aspettativa di vita e l’effetto di lungo periodo delle misure sociali. Viene proposto un approccio che consideri l’intero ciclo di vita per rafforzare la produttività e ridurre le disuguaglianze, con riflessioni sul ruolo del capitale umano al tempo dell’IA.

Implicazioni pratiche: cosa cambia per i risparmi e le pensioni

Le implicazioni pratiche emergono chiaramente dai tre filoni: la necessità di intervenire presto nella fase di accumulo, la gestione prudente nella fase di decumulo e l’uso di strumenti come i fondi pensione o i piani individuali per colmare le lacune. A livello tecnico, strategie come i glide path consentono di ridurre gradualmente l’esposizione azionaria avvicinandosi alla pensione, mitigando il rischio di perdite significative proprio quando il capitale deve trasformarsi in rendita.

Un’altra leva è la partecipazione regolare ai mercati finanziari: versamenti sistematici e anticipati sfruttano il potere della capitalizzazione composta. Parallelamente, le politiche pubbliche e le iniziative di formazione professionale possono migliorare l’equità d’accesso a prodotti e consulenza qualificata, riducendo il rischio collettivo di una longevità senza risorse adeguate.

Questi eventi e i temi trattati offrono quindi una cornice operativa: indicano strumenti finanziari concreti, sottolineano l’importanza di standard professionali e aprono il dibattito su come le istituzioni possano adattare regole e programmi sociali all’invecchiamento della popolazione. La combinazione di competenze tecniche, politiche pubbliche e sensibilizzazione sociale appare essenziale per trasformare l’allungamento della vita in un’opportunità sostenibile per tutti.