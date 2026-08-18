Il miliardario britannico punta sul settore alberghiero italiano con investimenti record

Sir Christopher Hohn, fondatore del Children’s Investment Fund, ha investito 636 milioni di dollari in hotel di lusso italiani, tra cui il Danieli di Venezia e il Caesar Augustus di Capri

Il settore alberghiero italiano sta vivendo un momento di grande fermento, attirando l’attenzione di investitori internazionali. Tra questi, spicca il miliardario britannico Sir Christopher Hohn, fondatore del Children’s Investment Fund (TCI), che ha recentemente investito 636 milioni di dollari in prestiti legati a alcuni dei più prestigiosi hotel italiani.

Questa mossa strategica riflette la fiducia di Hohn nella capacità del settore di continuare a crescere, grazie alla forte domanda internazionale e alla scarsità di immobili di pregio nelle località più ambite. Gli investimenti di TCI coprono un ampio spettro di destinazioni, da Venezia a Capri, dal Lago di Como a Milano.

Gli investimenti di TCI nel dettaglio

Il principale investimento di TCI riguarda l’Hotel Danieli di Venezia, con un finanziamento da 392 milioni di dollari. Questo storico albergo è attualmente oggetto di una importante ristrutturazione, dopo il passaggio della gestione da Marriott a Four Seasons. Seguono il Caesar Augustus di Capri con 132 milioni di dollari, il Six Senses sul Lago di Como con 74 milioni e il Mandarin Oriental di Milano con 38 milioni. Tutte queste strutture fanno parte del Gruppo Statuto, un importante player nel settore immobiliare italiano.

La strategia di TCI e il mercato alberghiero italiano

TCI non ha concesso direttamente i finanziamenti, ma ha rilevato quote di prestiti originati da una società di private credit guidata da Martin Frass-Ehrfeld, nella quale TCI possiede una partecipazione. Questo approccio permette al fondo di diversificare i propri investimenti e di sfruttare le competenze di esperti del settore.

Il mercato alberghiero italiano sta vivendo un periodo di grande dinamismo. Secondo le rilevazioni di Jll Italia, nel primo semestre del 2026 il comparto Hotels & Hospitality ha registrato circa 860 milioni di euro di investimenti diretti, a cui si aggiungono ulteriori 260 milioni di euro derivanti da operazioni di riconversione. Milano e Roma continuano a dominare il mercato, ma anche Venezia, Firenze e le destinazioni leisure come il Lago di Como e la Sicilia stanno attirando sempre più attenzione.

Le prospettive future

Nonostante il calo rispetto alle performance record del 2026, il mercato alberghiero italiano si prevede che chiuderà l’anno in linea con i volumi attesi. Alcune operazioni di grandi dimensioni sono già state annunciate per il terzo trimestre, segnalando un continuo interesse degli investitori nel settore.

Sir Christopher Hohn, con il suo fondo TCI, sta scommettendo sulla capacità del settore alberghiero italiano di continuare a crescere, puntando su strutture di lusso e destinazioni di prestigio. Questa strategia riflette una fiducia nel potenziale del mercato italiano, che continua ad attrarre capitali internazionali.