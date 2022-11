Monero: cos’è e come funziona

Simile a Litecoin, Bitcoin ed Ethereum, Monero è una blockchain open source lanciata nel 2014.

Il token nativo di Monero, XMR, è una criptovaluta open-source e orientata alla privacy.

La blockchain è indicata principalmente come una “blockchain opaca”, il che significa semplicemente che ogni transazione condotta su Monero è anonima e di natura non identificabile.

Commercia Con Gemini Semplici strumenti di ricerca di mercato per aiutarti a comprare bitcoin e altre risorse crittografiche

.

Che cos’è Monero (XMR)?

L’idea di Monero è stata introdotta per la prima volta in un white paper per un protocollo di criptovaluta da CryptoNote.

Monero è una blockchain open-source che è stata lanciata pensando al fattore di anonimato del decentramento. Monero è stata descritta come una blockchain orientata alla privacy con l’obiettivo di valorizzare la privacy soprattutto.

Monero si concentra sulla fornitura di anonimato totale ai suoi utenti consentendo loro di effettuare transazioni anonime rendendo ogni transazione privata e non rintracciabile.

Monero (XMR) e privacy

Mentre altre blockchain come Ethereum consentono agli utenti di visualizzare la quantità di criptovalute inviate ad altri tramite siti web come Etherscan, Monero è costruito in modo diverso ed è noto per aver utilizzato diverse tecnologie per migliorare la privacy, inclusa la crittografia avanzata, per rendere le sue transazioni non rintracciabili e anonime.

A differenza di altre blockchain, la quantità di criptovalute inviate e ricevute, così come i dettagli del mittente e del destinatario, sono nascosti agli occhi del pubblico, il che rende Monero una blockchain unica tra i suoi concorrenti di monete sulla privacy.

Monero si sforza di fornire transazioni crittografiche veloci senza il timore della censura e del controllo pubblico. Monero dà la priorità alla privacy distribuendo una funzione chiamata indirizzi stealth che richiede a ciascun mittente di creare un indirizzo una tantum per ogni transazione.

Oltre a questo, la blockchain utilizza anche le firme ad anello, il che annulla la possibilità che le transazioni siano collegate ai loro mittenti originali.

Monero utilizza un meccanismo soprannominato RingCT, che crittografa le transazioni e le rende non rintracciabili da parte di visualizzatori o applicazioni di terze parti.

Unità XMR

Il token crittografico nativo della blockchain, XMR, viene utilizzato dai suoi utenti per scambiare e accedere a servizi aggiuntivi sulla blockchain Monero.