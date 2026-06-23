Lorenzo Spasiano, 21 anni, ucciso a Napoli: cosa sappiamo dell’omicidio

Un giovane operaio di 21 anni, Lorenzo Spasiano, è stato ucciso a Napoli in un agguato notturno. Le indagini si concentrano su una possibile lite durante una partita di calcetto.

La notte del 23 giugno 2026, a Napoli, un giovane di 21 anni, Lorenzo Spasiano, ha perso la vita in un agguato davanti alla sua abitazione in via Caprera, nel quartiere Miano. Il giovane, incensurato e senza legami con ambienti criminali, è stato raggiunto da un colpo di pistola al torace. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale, le sue condizioni erano già disperate e il decesso è avvenuto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La comunità locale è sconvolta da questo ennesimo atto di violenza. Don Salvatore Cinque, parroco della chiesa di Sant’Alfonso e San Gerardo, ha espresso il suo dolore e la sua incredulità per quanto accaduto. “Lorenzo era un ragazzo mite, vivace come tutti i ragazzi del quartiere”, ha dichiarato il parroco, sottolineando che il giovane lavorava nel panificio di fronte alla chiesa e si svegliava presto ogni mattina per andare al lavoro.

Le indagini dei carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli stanno conducendo indagini per fare luce sulla dinamica e sulla matrice dell’omicidio. Una delle piste investigative si concentra su una lite avvenuta durante una partita di calcetto, che avrebbe avuto luogo lo scorso mese di marzo. Secondo quanto si apprende, la lite avrebbe avuto degli strascichi nei mesi successivi, culminando nell’agguato mortale.

La famiglia di Lorenzo è composta dal padre, che guida un’ambulanza, dalla madre molto credente, che assiste una persona invalida, e da altri quattro figli. Nessuno di loro ha collegamenti con il crimine. La madre del ragazzo, dopo aver sentito gli spari e le grida del figlio, ha trovato il suo corpo privo di vita davanti all’abitazione.

La testimonianza del parroco

Don Salvatore Cinque ha descritto Lorenzo come un ragazzo che, pur non frequentando regolarmente la chiesa, bazzicava spesso intorno alla parrocchia. “Non era un malavitoso”, ha affermato il parroco, aggiungendo che la comunità deve puntare sull’educazione e sulla crescita per contrastare la spirale di violenza e cattiveria che sta colpendo il quartiere.

Il parroco ha anche annunciato l’apertura di un nuovo oratorio, San Carlo, con l’obiettivo di prendere i ragazzi dalla strada e offrirgli un’educazione e una crescita. “Dobbiamo creare dei poli educativi all’interno del quartiere”, ha dichiarato, sottolineando l’importanza di offrire alternative positive ai giovani.

La comunità in lutto

Davanti all’abitazione di Lorenzo, si sono riuniti parenti e amici in segno di solidarietà e dolore. La comunità di Miano è in lutto per la perdita di un giovane che, nonostante la sua giovane età, era molto apprezzato e rispettato. La notizia della sua morte ha scosso profondamente il quartiere, lasciando un senso di smarrimento e incredulità.

Le indagini continuano per scoprire la verità su quanto accaduto e portare alla giustizia i responsabili di questo atto efferato. La speranza è che questo tragico evento possa servire da monito e spingere la comunità a unirsi per contrastare la violenza e promuovere un futuro migliore per i giovani del quartiere.