Luna Classic raggiungerà $ 0,1 centesimo?

Nel maggio 2022, quando la stablecoin UST di Terra Foundation ha perso il suo ancoraggio, Terra Luna è crollata da quasi $ 100 a meno di $ 1. Da allora Terra Luna è stata rinominata Luna Classic ed è gestita da LUNC Community. La comunità Lunc ha lavorato insieme per spingere il prezzo sopra $ 1, ma la prima sfida per la comunità LUNC sarà quella di spingere il prezzo di Luna Classic a 1 centesimo.

Rapporto qualità-prezzo di LUNC e le ultime notizie su Luna Classic

5 giorni: -0,5%, Outperformer*

-0,5%, Outperformer* 1 mese: -4,8%, underperformer

-4,8%, underperformer 6 mesi: +31,2%, underperformer

+31,2%, underperformer YTD: +8,1%, Underperformer

I volumi di trading sono i più bassi dal 18 dicembre 2022 e uno dei più bassi da agosto 2022

Caso di investimento: debole, caso di negoziazione: moderato

Riepilogo delle ultime notizie:

Il meccanismo di masterizzazione LUNC di Binance riprenderà dopo che la community ha approvato la proposta 11367 “Upgrade v1.1.0” contenente funzionalità approvate dalla governance, tra cui una divisione della burn tax e il no-reminting del burn wallet. 3 Proposte approvate Esenzione dal portafoglio all’imposta on-chain Portafoglio brucia separato esente da signoraggio Brucia la divisione delle tasse nel pool della comunità



Il sogno di Terra Classic $ 1: la massiccia comunità di Luna Classic e i potenziali investitori sono desiderosi di sapere quanto può arrivare il prezzo di Luna Classic e in particolare se Luna Classic potrebbe mai violare $ 1. Dati i sentimenti dietro l’incidente di Luna a maggio, questo è anche di un certo valore emotivo.

Quindi Luna Classic raggiungerà $ 1? Analizziamo

Per raggiungere $ 1, Luna Classic deve salire 5700 volte. A $ 1, la capitalizzazione di mercato di Luna Classic sarebbe $ 5929 miliardi, che è più del doppio della capitalizzazione di mercato di Apple. Se il prezzo LUNC dovesse crescere al ritmo del 50% ogni anno, Luna Classic impiegherebbe 22 anni per raggiungere $ 1.

Analizziamoli in dettaglio.

È possibile salire 5700 volte?

Bitcoin è salito 1400 volte più in alto in 10 anni Ethereum è salito 166 volte più in alto in 6 anni.

Sia BTC che ETH sono aumentati in condizioni molto diverse mentre Luna Classic si trova in un ambiente in cui ci sono più di 50 token con una capitalizzazione di mercato di un miliardo. Pertanto, si può dire con un alto grado di sicurezza che Luna Classic non aumenterà di 5700 volte.

È possibile per Luna Classic raggiungere il doppio della capitalizzazione di mercato di Apple?

Con le informazioni che abbiamo, Luna Classic non è un innovatore dello stampo Apple né i loro servizi sono consumati da miliardi di persone in tutto il mondo. Possiamo dire con un alto grado di sicurezza che Luna Classic non raggiungerà una capitalizzazione di mercato di $ 5,9 trilioni.

Possiamo prevedere con precisione per 22 anni che un token crescerà al tasso del 50% ogni anno?

No, è impossibile per chiunque prevedere il prezzo di un Token tra 22 anni. Inoltre, è impossibile per qualsiasi token o azione crescere al tasso del 50% ogni anno.

Considerando i fattori di crescita, capitalizzazione di mercato e tempo, possiamo dire con sicurezza che Luna Classic non raggiungerà $ 1. L’unico scenario in cui Luna Classic può raggiungere $ 1 è se il 90-99% dei token viene bruciato. Si tratta di uno scenario improbabile.

Luna Classic raggiungerà $ 1, 1 centesimo: trigger

Terra Luna Classic (LUNC) è una criptovaluta governata dalla comunità Luna Classic, guidata da Ed Kim, Zaradar, LUNC Dao e altri influencer. Il mercato delle criptovalute, incluso LUNC, è stato influenzato da fattori macroeconomici come la guerra Ucraina-Russia e le variazioni dei tassi di interesse della Fed statunitense. Il successo di LUNC dipende dall’esecuzione dei suoi piani di sviluppo, che includono aggiornamenti infrastrutturali e tecnologici, e dalla domanda di LUNC. Per aumentare il prezzo di LUNC, la sua offerta deve essere ridotta attraverso il meccanismo di masterizzazione implementato da Binance. La comunità LUNC ha lavorato per mantenere il prezzo di Luna Classic e portare nuovi sviluppi per sostenere la sua crescita.

Luna Classic raggiungerà 1 centesimo? La matematica

Prima di discutere i fattori che potrebbero portare LUNC a 1 centesimo, ecco le prestazioni passate di alcune note criptovalute:

Bitcoin è salito 1400 volte più in alto in 10 anni

Ethereum è salito 166 volte più in alto in 6 anni.

Per raggiungere 1 centesimo, Lunc Classic deve salire 54 volte più in alto.

Luna Classic può raggiungere 1 centesimo in futuro. Tuttavia, affinché LUNC raggiunga 1 centesimo diversi fattori che determinano l’aumento dei prezzi dovranno volgersi a favore di Luna Classic. Solo bruciare i token Luna Classic potrebbe non essere sufficiente per raggiungere 1 centesimo.

LUNC guadagna il 25% all’anno: supponiamo che il prezzo LUNC aumenti del 25% all’anno. Questa crescita è sotto l’ipotesiche il 50% delle monete vengono bruciate durante questo periodo, il numero di anni per raggiungere 1 centesimo – 18 anni

LUNC guadagna il 50% all’anno: se Luna Classic guadagna il 50% all’anno, ci vorranno 10 anni da oggi per raggiungere 1 centesimo.

Luna Classic raggiungerà i 10 centesimi?

Supponiamo che il prezzo LUNC aumenti del 25% all’anno. Questa crescita è sotto l’ipotesi che il 50% delle monete vengono bruciate durante questo periodo, il numero di anni per raggiungere 10 centesimi – 28 anni

Luna Classic può raggiungere i 50 centesimi?

Sì, Luna Classic può raggiungere i 50 centesimi se più del 75% dei token viene bruciato e la comunità e il team di Luna sono in grado di fornire sia lo sviluppo che un numero significativo di Dapps nell’ecosistema Terra Classic entro la fine dell’anno.

Luna Classic raggiungerà $ 10?

Dato il tempo necessario per raggiungere anche $ 1. Qualsiasi previsione di $ 10 sarebbe altamente speculativa. Tuttavia, prevediamo che è improbabile che Luna Classic raggiunga $ 10

Luna Classic raggiungerà i 100 dollari?

Data la capitalizzazione di mercato stimata di Luna Classic quando sale a $ 100, Luna Classic può raggiungere $ 100 solo se il 99% dei token viene bruciato. Ciò è altamente impraticabile e irragionevole. Quindi è impossibile per Luna Classic raggiungere $ 100.

Luna classic può raggiungere $ 1? Volume vs Prezzo

Di seguito è riportato il grafico Volume vs Prezzo degli ultimi 30 giorni.

La raffica di attività della comunità tra giugno e ottobre ha aiutato Luna Classic. Queste attività includono la nomina di sviluppatori, validatori, commissioni di convalida e passaggio di proposte di masterizzazione. Tuttavia, dopo il lancio del Burn, le attività della community hanno perso il loro slancio e Luna Classic è sceso da un picco di $ 0,00054 il 9 settembre a un minimo di $ 0,0001288 il 21 dicembre. Il recente fondo è arrivato dopo che c’è stata una grande disputa con i Luna Classic Rebels su come spendere $ 150k. Dopo una massiccia rivolta da parte dei membri della comunità, la nuova leadership ha preso il sopravvento e il token sta ora implementando piani per rendere la blockchain più indipendente e più favorevole alle DApp.

Luna classic può raggiungere $ 1? Preoccupazioni LUNC

Ci sono numerose preoccupazioni intorno a Terra Luna Classic

Luna Classic non ha una struttura di leadership definitiva. Sebbene Bitcoin manchi anche di un’architettura di leadership ben progettata per LUNC, sarà difficile sopravvivere senza leadership. Ed Kim e Co hanno formulato e implementato piani d’azione per Luna Classic. Ma non è chiaro quale direzione prenderà Luna Classic e quali segmenti di mercato cercherà di dominare. Finora non è chiaro quale sia la visione intorno a Terra Luna Classic. Rimarranno focalizzati sulla DeFi? Si differenzieranno da altri grandi attori come ETH e XRP? Gli sforzi della comunità si sono completamente concentrati sulla tassa Luna Classic Burn piuttosto che sulla direzione della LUNC stessa.

Lunc può raggiungere $ 1? Conclusione

Sì, Luna Classic può raggiungere $ 1 in 38 anni se la comunità implementa varie proposte per proteggere LUNC e costruire un ambiente che incoraggi Dapps a tornare a Terra Luna Classic. Inoltre, almeno il 50% delle monete dovrà essere bruciato. Al momento si potrebbe dire che LUNC ha fatto progressi ammirevoli, ma molto lavoro è ancora in sospeso.

Luna Classic raggiungerà 1 centesimo? Conclusione

Con lo slancio attuale, è improbabile che Luna Classic raggiunga 1 centesimo nel 2023. Tuttavia, ci sono maggiori possibilità che LUNC raggiunga 1 centesimo nel prossimo futuro. LUNC può raggiungere 1 centesimo anche prima di Shib Inu. Considerando il calcolo matematico, LUNC potrebbe raggiungere 1 centesimo nei prossimi 11 anni a condizione che il prezzo aumenti del 50% all’anno.