Luna Classic ricomincerà a salire?

Luna Classic si riprenderà? Luna Classic è scesa a $0,00013 dopo una notevole corsa da $0,00006 a $0,00017. Luna Classic può sostenere lo slancio e salire ancora più in alto.

Esploriamo se Luna può riprendersi da più prospettive e utilizzare i dati storici e attuali sulle prestazioni per arrivare a una conclusione.

Luna Classic si riprenderà? Abbiamo raggiunto il fondo del mercato delle criptovalute?

Sembrava che il mercato delle criptovalute abbia toccato il fondo il 19 giugno. Tuttavia, i continui fallimenti delle società di criptovaluta, tra cui Voyager oggi, rendono piuttosto rischiosa qualsiasi previsione di un fondo. Detto questo, ci sono alcuni segnali positivi

BTC è rimasta al di sopra del minimo del 18 giugno negli ultimi giorni

I prezzi del petrolio greggio sono inferiori a 3 settimane fa

Il core PCE è aumentato a un ritmo più lento del previsto suggerito Il tasso di inflazione sta raggiungendo il picco

Luna Classic si riprenderà? $LUNC vs BTC ed ETH, ultimi 30 giorni

Luna Classic è scesa di quasi il 30% dopo una POMPA che ha quasi triplicato i suoi prezzi. Tuttavia, i prezzi sono aumentati di nuovo. Negli ultimi 30 giorni, BTC ha perso più di un terzo del suo valore mentre Ethereum ha perso oltre il 40%. Luna Classic invece è aumentata del 34%

Cosa sta guidando questa ripresa?

Solida organizzazione comunitaria guidata da membri come LUNCDAO Bruciatura continua anche se funziona più lentamente del previsto Annunci fortunati come la nuova astronave del metaverso NFT che accetta Luna Classic con un obiettivo di combustione dell’1,2% Il gruppo di hacker Anonymous promette di prendere di mira il fondatore di Terra Luna Do Kwon

Luna Classic si riprenderà? E il volume degli scambi?

Alti volumi di trading sono una buona prova della salute di una criptovaluta. Ci sono eccezioni come $LEOUSD, ma la maggior parte delle criptovalute che tendono ad avere volumi bassi sono altamente volatili o sottoperformano il mercato.

Guardando i dati sul volume di $LUNC degli ultimi 28 giorni, è chiaro che Luna Classic dipende anche molto dai volumi elevati affinché il prezzo si muova più in alto. Con l’aumento dei volumi di Luna Trading, aumentava anche il prezzo.

Tuttavia, la correlazione prezzo-volume si è indebolita nelle ultime 24 ore suggerendo una potenziale correzione.

Luna Classic si riprenderà? Per concludere

Luna Classic era quasi triplicata di valore negli ultimi 4 giorni e poi è scesa del 30%. Detto questo, la crescita a lungo termine dipenderà da maggiori sforzi da parte della comunità.

Luna Classic può riprendersi? La risposta è SÌ, può riprendersi. Prevediamo che il mercato delle criptovalute si riprenderà nel quarto trimestre o nel primo semestre del prossimo anno.

BURN da solo sarà sufficiente per il recupero di Luna Classic? No, poiché ha bisogno di un enorme interesse dell’acquirente e l’interesse dell’acquirente non può essere guidato solo da Burn (chiedi all’esercito SHIB)

Quindi, ancora una volta, Luna Classic si riprenderà?

Come sapete, Ethereum è un hard fork di Ethereum Classic ed Ethereum Classic è ora open source. Mentre l’ETH è cresciuto del 282% negli ultimi 5 anni, ETC ha prodotto un rendimento negativo. Ma ETC ha raggiunto un picco del 1000% più il rendimento tra il 2017 e il 2021.

Pertanto, le possibilità di recupero di $LUNC sono buone se anche il mercato complessivo delle criptovalute si riprende. Con un piccolo team di sviluppo in cantiere, è necessario vedere se LUNC può differenziarsi dal resto, il che avrà un enorme impatto