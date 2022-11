Mana è un buon investimento per il 2023, 2025 e 2030

Da aprile a giugno è stato orribile per Mana per due motivi principali: a. La Federal Reserve ha iniziato a ridurre le dimensioni del suo bilancio e anche ad aumentare i tassi di interesse, b. Il crollo di LUNA ha abbassato l’intero mercato delle criptovalute.

Tuttavia, Decentraland sembra essersi stabilizzato negli ultimi 3 mesi con un traffico costante del sito web. Tuttavia, è improbabile che l’impegno dei giocatori aumenti a meno che il prezzo di Mana stesso non inizi a salire.

l Mana è un segno nativo di Decentraland. Decentraland è un Metaverse in cui i giocatori possono acquistare e vendere terreni, indossabili, NFTS e altre risorse digitali. Decentraland offre una serie di esperienze ai giocatori.

Cos’è un Metaverse? È uno spazio digitale che può offrire un’esperienza che può espandere i nostri confini di ciò che possiamo fare della nostra vita.

Alcuni stanno immaginando una sostituzione digitale artificiale del mondo reale, mentre altri hanno integrato le criptovalute nei giochi esistenti e le chiamano Metaverse.

Una delle caratteristiche chiave di decentraland è che i giocatori possono vendere e acquistare terreni virtuali proprio come facciamo noi nella realtà. Molte di queste terre possono anche essere adeguatamente personalizzate. Questi grafici sono correttamente rappresentati con l’aiuto di risorse come NFT o token non fungibili. Molti di questi beni tendono ad aumentare di prezzo (come la terra reale) e quindi contribuiscono anche all’aumento del valore di Mana.

Esempio: Metaverse Group è un’azienda che acquista beni digitali e ha acquistato alcuni terreni e li ha collegati correttamente insieme. Ciò ha portato alla formazione di un pezzo che vale 2,4 milioni di dollari in totale. Ciò ha rappresentato la più grande vendita mai avvenuta nella storia delle vendite di terreni decentrali e virtuali. Questa particolare vendita di cui stiamo parlando ha avuto luogo nella Fashion Street Estate di Decentraland.

Con l’aiuto dello spazio digitale, Metaverse prevede di intraprendere effettivamente alcune sfilate di moda di fascia alta collaborando con i marchi del mondo reale.

Decentrale in un certo senso opera come un’economia nazionale e meglio si comporta l’economia, più forte è il token utilizzato in quell’economia. In questo caso, Mana Coin.

Il successo di Decentraland quindi Mana dipende interamente da due fattori principali

Decentraland può fornire un’esperienza utente che fideli i clienti e l’uso ripetuto?

Decentraland può offrire esperienze migliori rispetto ai concorrenti?

I sentimenti dei social media suggeriscono che Decentraland sta offrendo alti livelli di soddisfazione (+46% Net Sentiment Score). Tuttavia, i livelli di interesse sono diminuiti negli ultimi 12 mesi in linea con il calo del prezzo di Mana. Pertanto, i livelli di interesse per Decentraland sono guidati da Mana e non dall’altra parte.

Le statistiche Decentral e NFT mostrano volumi molto sottili di circa 60.000 dollari al giorno. La capitalizzazione di mercato di Mana a 1,32 miliardi di dollari sembra piuttosto ripida.

Decentraland (MANA) è in calo dell’8%. Conosciamo il motivo.

Decentraland è una piattaforma di realtà virtuale in cui gli utenti possono acquistare terreni e monetizzarli costruendo su di esso. L’attuale prezzo di mercato di Decentraland (MANA) è di 0,61 dollari (all’8 novembre 2022). Il prezzo è sceso di oltre l’8% nelle ultime 24 ore. Proviamo a esplorare varie ragioni del suo prezzo ridotto.

Dipendenza di Decentraland dal mercato NFT:

MANA è il terzo token NFT più grande in termini di capitalizzazione di mercato e il terzo token di gioco in termini di volume di trading di 24 ore (all’8 novembre). Essendo un token NFT, il destino di MANA è molto legato alle prestazioni del mercato NFT. Pertanto, i suoi prezzi possono variare a seconda di come stanno andando gli NFT sul mercato.

A partire da settembre 2022, il mercato NFT è sceso da 17 miliardi di dollari (all’inizio del 2022) a 470 milioni di dollari.

Migrazione degli utenti:

Un’altra ragione per il calo del prezzo di MANA è il declino degli utenti attivi sulla piattaforma. Un precedente rapporto del mese di ottobre affermava che Decentraland ha solo 600 utenti attivi nonostante abbia una capitalizzazione di mercato di 1,2 miliardi.

Il motivo probabile è che gli utenti stanno migrando ad altre piattaforme di gioco come Tamadoge e Impt.io.

Indice dei prezzi al consumo:

L’ultimo numero dell’indice dei prezzi al consumo (a settembre 2022) negli Stati Uniti è 296,76. Il valore era di 280,13 all’inizio del 2022 ed è in costante aumento negli ultimi tre mesi (come illustrato nel grafico sottostante). Il valore dell’IPC è stato modificato dello 0,39% rispetto ad agosto 2022 e dell’8,25% rispetto a 1 anno fa (settembre 2021), il che dimostra che c’è un aumento dell’inflazione negli Stati Uniti.

Un aumento dell’IPC significa che l’inflazione sta aumentando, cioè il prezzo dei beni essenziali sta aumentando. In definitiva, riduce la domanda di servizi non essenziali (o i servizi e i prodotti che non sono le necessità per la vita, come il gioco). Resta inteso che il gioco è una parte non essenziale e sarà più probabile che influisca in caso di inflazione. Pertanto, l’aumento dell’IPC può anche essere una ragione che contribuisce al calo del prezzo di Decentraland.

Mana Coin è un buon investimento? Prestazioni 2021

Decentraland Mana è stato un buon investimento nel 2021. Il prezzo della criptovaluta Decentraland ha raggiunto un picco di circa 5,48 dollari nel mese di novembre 2021, in particolare il 24 novembre. Tuttavia, il token metaverso si è bloccato da quando ha raggiunto il massimo storico a novembre. La notizia che Samsung si lega a Decentraland per il loro progetto Metaverse ha portato Mana a guadagnare il suo valore commerciale. Ma il guadagno era limitato.

A breve termine, i tassi di adozione e il basso volume delle vendite suggeriscono che non è una buona moneta in cui investire.

Quando viene confrontato con Solana (che ha un NFT Focus), Mana sembra essere in difficoltà negli ultimi 3 mesi. Solana stessa è un interprete laggard.

Decentraland (Mana) è un buon investimento?

A lungo termine, è sensato essere rialzisti su Metaverse, Decentraland e quindi su Mana. Per avere successo, Decentraland dovrebbe essere in grado di costruire una consapevolezza del marchio significativamente più elevata (traccia i dati di ricerca di Google e cerca un movimento più alto), e la tecnologia AR/VR di aziende come Apple (d’anno prossimo) dovrebbe essere di alta qualità e migliorare l’esperienza utente (questo aiuterà Decentraland) e le statistiche degli utenti come le vendite

“Crediamo che mentre potrebbe essere un rischio che vale la pena correre, Mana dovrebbe essere una parte minore del portafoglio data la natura “”creativa”” del business e quindi il rischio e la volatilità sono elevati.”

Previsione del prezzo della moneta MANA 2023: previsione degli esperti

Anche nel 2023, si prevede che il prezzo del Mana rimarrà molto al di sotto del suo massimo storico. Tuttavia, la previsione attuale del prezzo si basa sulle attuali condizioni di mercato. Se le condizioni di mercato migliorano, ci sono possibilità che il prezzo di Mana aumenti nei prossimi anni. Tuttavia, ad ora il prezzo previsto di Mana per la fine del 2023 è di 1,85 dollari.

Massimo Previsione media del prezzo MANA 2023 1,59 dollari

Previsione dei prezzi MANA 2025

Nel 2025, anche se la condizione del mercato rimane la stessa, ci sono possibilità che il prezzo di Mana aumenti di tre volte di quello che è ora. Anche se anche nel 2025, si prevede che il prezzo di Mana rimarrà al di sotto del suo massimo storico, ma si prevede che il prezzo di Mana vedrà un miglioramento nel 2025. Il prezzo medio previsto di Mana nel 2025 è di 3,96 dollari.

Massimo Previsione media dei prezzi MANA 2025 3,12 dollari

Previsione del prezzo della moneta di Mana 2030

Il mercato delle criptovalute non è stato stabile nell’ultimo anno, il tasso di volatilità è stato molto alto e la maggior parte degli eventi mondiali, anche gli eventi non crittografiche, hanno influenzato ampiamente il mercato delle criptovalute. Mana è una moneta da gioco Metaverse e con le monete native che perdono valore, l’industria play-to-earn ha visto un calo su larga scala del numero di visitatori mensili. Pertanto sarà molto difficile fare una previsione a lungo termine per Mana o qualsiasi altra criptovaluta.

Ma considerando le previsioni di più piattaforme, siamo arrivati a una previsione aggregata del prezzo della moneta di Mana 2030. Per il 2030, il prezzo di Decentraland Mana è previsto per 16,65 dollari.

Previsione del tasso federale

I tassi dei fondi federali svolgono un ruolo significativo nell’espansione di un’economia. Di conseguenza, possono anche avere una certa influenza sui prezzi delle criptovalute.

Il più recente comunicato stampa afferma che potrebbe esserci un altro aumento dei tassi federali. Numerosi dati supportano la crescita dei tassi dei fondi federali, nonostante il fatto che la decisione finale sarà presa entro il 14 dicembre.

Discutiamo di come i tassi della Fed dovrebbero aumentare nei prossimi mesi. Parliamo prima dei numeri di inflazione degli Stati Uniti per novembre. La stima indica che l’inflazione continuerà a crescere, il che potrebbe portare a un aumento di 75 punti base del tasso dei fondi federali. Il mercato del lavoro, o lo stato di occupazione nella nazione, è un’altra influenza.

Secondo le recenti statistiche, le imprese statunitensi impiegavano più lavoratori del necessario nell’ottobre 2022, indicando che il mercato del lavoro era più sostanziale del previsto. Il numero complessivo di persone impiegate sui salari non-farm è aumentato di 261k in ottobre, ha riferito il BLS in un comunicato stampa. Notando che gli Stati Uniti La Fed vuole mantenere il tasso di disoccupazione al 7,5% per pizzicare la liquidità, il tasso è attualmente del 3,7%. Indica che la probabilità di un aumento dei tassi da parte della Fed è al massimo.

In che modo Decentraland sarà influenzato dall’aumento dei tassi dei fondi federali?

Si noti che la spesa degli investitori potrebbe diminuire a causa dell’aumento dei tassi di interesse della Federal Reserve.

Le persone possono avere meno probabilità di rischiare i loro soldi nella speculazione e nel gioco, e quindi in Decentraland, se c’è un’inflazione elevata e di conseguenza alti tassi di alimentazione. Invece di investimenti speculativi (come le criptovalute) come Decentraland, un aumento del tasso fed può indurre gli investitori a rivolgersi ad altre attività, come banche, case di intermediazione e società ricche di liquidità.

In questo scenario, se più persone decidono di tagliare e vendere il loro MANA, il prezzo della criptovaluta rimarrà basso.

Previsione del prezzo del Mana oggi

Prospettive generali Positivo 1. La saggezza del mercato Positivo 1a. Dati di mercato Positivo 1b. Raccomandazione tecnica Neutro 2. La saggezza della folla Parzialmente positivo 2a. Buzz sui social media Neutro 2b. Sentimento sui social media Più alto

Come investire in Mana?

Ecco alcuni passaggi su come acquistare token Decentraland Mana:

Il primo passo è creare un conto con uno qualsiasi degli scambi. Gli scambi potrebbero essere Coinbase, Binance, FTX, Crypto.com, Kraken, ecc. Per creare un account, avrai bisogno di una documentazione di base che garantisca KYC in modo che questi scambi non vengano utilizzati per il riciclaggio di denaro. Ognuno di questi scambi ha varie caratteristiche e commissioni di transazione. Quindi valutali attentamente. Una volta creato il tuo account, il passo successivo è collegare il tuo conto bancario o un conto di pagamento allo scambio. Una volta collegato un metodo di pagamento (conto bancario, carta di debito o di credito, bonifico bancario), il passo successivo è quello di finanziare il conto Una volta aggiunto il fondo, inizia a fare trading selezionando il simbolo di trading di Mana e poi inserisci la quantità Puoi memorizzare la tua criptovaluta nel conto di trading o nel tuo portafoglio personale (devi aprire un altro conto per questo)

Come investire in Decentraland?