Manovra da 11 milioni di euro per Modena: ecco dove andranno i fondi

Undici milioni di euro per riqualificare Modena: strade, scuole e servizi pubblici al centro della nuova manovra comunale.

Il Comune di Modena ha approvato una manovra finanziaria da 11 milioni di euro per migliorare le infrastrutture urbane e sostenere le famiglie. La nona variazione al Bilancio di previsione 2026– approvata il 20 luglio, mira a potenziare la manutenzione della città la sicurezza degli edifici scolastici e i servizi pubblici.

Dove andranno i fondi

Le risorse, provenienti in parte dall’avanzo di bilancio saranno destinate a vari progetti. Tra questi, spiccano gli interventi di manutenzione delle strade e del verde pubblico la riqualificazione di immobili pubblici e la sicurezza antincendio degli edifici scolastici. Inoltre, saranno introdotte agevolazioni tariffarie e supporti per la conciliazione tra vita e lavoro con contributi per i centri estivi e la riapertura anticipata delle scuole.

Progetti in conto capitale

Tra i principali progetti finanziati ci sono l’adeguamento antincendio delle scuole (2 milioni di euro), la manutenzione delle strade e del verde cittadino (2 milioni di euro), il completamento del lotto 2Aa delle ex Fonderie (1 milione e 300 mila euro), e la realizzazione di nuovi spogliatoi per il campo da rugby e il campo sportivo “Botti” (1 milione e 800 mila euro). Questi ultimi due interventi beneficeranno di un finanziamento agevolato a tasso zero attraverso il Bando Sport Missione Comune 2026 dell’Istituto del Credito Sportivo e Culturale (Iscs).

Altri interventi includono la riqualificazione di piazza della Pomposa (500 mila euro), la ristrutturazione dell’immobile in via delle Suore 215 (474 mila euro), e la manutenzione straordinaria del Planetario (180 mila euro). Non mancano anche interventi minori ma significativi, come la ristrutturazione della Chiesetta Ricci (75 mila euro) e la manutenzione del Mercato Albinelli (50 mila euro).

Maggiori risorse per i servizi pubblici

La manovra prevede anche un incremento delle risorse per i servizi pubblici. In particolare, il settore Ambiente riceverà 200 mila euro in più per le agevolazioni tariffarie mentre il settore Pianificazione otterrà 100 mila euro per la redazione del Piano del Verde. Inoltre, il settore Cultura avrà 95 mila euro aggiuntivi per prolungare e rafforzare le attività culturali estive con un focus particolare sul parco Novi Sad e sui quartieri.

Non mancano i contributi regionali e statali per il settore Istruzione e Sport. Tra questi, spiccano oltre 409 mila euro per i centri estivi circa 311 mila euro per il progetto “La scuola che riparte insieme” e 185 mila euro per potenziare il servizio di trasporto scolastico per studenti con disabilità.

Infine, il settore Cultura, promozione della città e centro storico riceverà 1 milione e 200 mila euro di avanzo libero per supportare le attività culturali del Teatro Comunale dell’Ert del Dig Festival e della Fondazione Ago. Il settore Welfare, salute e coesione sociale otterrà ulteriori 176 mila euro per i servizi di sostegno ed accoglienza temporanea per persone in condizioni di grave disagio.