Margine forex: cos’è e come funziona

Questo articolo risponde alle tue domande relative al trading a margine – Margine nel Forex, come ad esempio: Cos’è il margine? Cos’è il margine libero? Qual è il livello di margine? Ogni broker ha requisiti di margine diversi. Pertanto, è necessario capire come funziona il margine prima di scegliere un broker e iniziare a fare trading.

Cos’è il margine forex? Cos’è il trading a margine?

Il trading a margine, il margine, il conto a margine o il trading a margine è il concetto più cruciale nel forex trading. Tuttavia, molte persone ancora non capiscono o fraintendono il significato di questo termine. Il margine nel Forex è un deposito che un trader invia a una borsa valori per mantenere una posizione di trading. Il margine non è un costo di transazione, ma una parte del capitale proprio utilizzato come margine.

Il margine influisce sull’esperienza di trading di un trader sia positivamente che negativamente. Può aumentare i profitti o aumentare le perdite molte volte. Le borse prendono il margine di un trader e lo combinano con il margine di un altro trader per effettuare ordini commerciali sulla rete interbancaria globale.

Il margine è calcolato come percentuale del numero totale di operazioni. La maggior parte dei requisiti di margine nel Forex cade tra il 2%, l’1%, lo 0,5%, lo 0,25%.

Sulla base dei requisiti di margine del broker Forex, il trader calcolerà la leva massima che può utilizzare con il conto di trading.

Cos’è il margine libero?

Il margine libero è il saldo nel conto di trading che il trader non ha utilizzato per aprire una posizione. Pertanto, i trader possono usarlo per aprire nuove posizioni di trading. Il margine è la differenza tra capitale proprio e margine. Se il nuovo ordine aiuta il trader a fare più soldi, maggiore è il profitto, maggiore sarà il capitale iniziale e maggiore sarà il margine libero che il trader avrà.

Ci sono casi in cui il mercato deve elaborare una posizione di trading aperta e un ordine in sospeso contemporaneamente.

A quel tempo, se il mercato vuole attivare un ordine in sospeso ma il trader non ha abbastanza margine libero nel suo account, l’ordine in sospeso non verrà avviato o annullato automaticamente. Questo porta alcuni trader a pensare che la borsa non stia eseguendo i loro ordini. Ma in realtà, l’addebito non è completato perché il trader non ha abbastanza margine libero nel conto di trading.

Cos’è il livello di margine?

Per fare trading sul Forex meglio, un trader deve capire cos’è un conto a margine. Anche il livello di margine, il livello di margine o il rapporto di margine sono un concetto importante che i trader comprendono. Il livello di margine confronta il margine utilizzabile con il margine utilizzato in base al valore percentuale. In altre parole, il livello di margine viene calcolato in base al patrimonio netto e al margine utilizzato con la seguente formula:

Livello di margine = (Patrimonio netto/Margine utilizzato) x 100

Le borse utilizzano i livelli di margine per determinare se un trader può aprire una nuova posizione di trading. Scambi diversi hanno limiti di margine diversi, ma la maggior parte imposterà questo limite al 100%. Questo limite è chiamato livello di margin call. La richiesta di margine del 100% è quando il margine del conto raggiunge il 100% e il trader può solo chiudere una posizione di trading ma non può aprirne una nuova.

Il 100% margin call si verifica quando il capitale proprio è uguale al margine utilizzato. Di solito accade quando un trader ha una posizione commerciale in perdita e il mercato va continuamente contro la direzione del desiderio del trader. A quel tempo, il capitale sarà uguale al margine utilizzato e il trader non può aprire più operazioni.

Esempio di margine Forex:

Affinché i trader possano capire qual è il livello di margine, cos’è il margine nel Forex, consideriamo l’esempio seguente:

Supponiamo di avere $ 10.000 nel nostro account e un trade in perdita con un margine di $ 1.000. Se il mercato va contro il trend desiderato e perdiamo 9.000$, il patrimonio netto è di soli 1.000$(10.000 – 9.000 = 1.000), pari al margine utilizzato. Pertanto, il margine sarà del 100%. Quando il livello di margine raggiunge il 100%, una nuova operazione non può essere aperta a meno che il mercato non si inverta improvvisamente e il capitale diventa più grande del margine.

Se il mercato continua ad andare contro la tendenza desiderata, il broker Forex è costretto a tagliare tutti gli ordini perdenti del trader. Questo limite è chiamato Stop Out Level. Quando il broker Forex imposta uno stop del 5%, la piattaforma di trading chiuderà automaticamente le posizioni perdenti del trader se il margine raggiunge il 5%. Si prega di notare che la piattaforma di trading inizia ad avvicinarsi dall’ordine di perdita più significativo.

Di solito, la chiusura di un trade in perdita farà sì che il margine sia superiore del 5%, poiché il margine utilizzato per questo trade viene rilasciato. Quindi, il margine totale utilizzato diminuisce e il livello di margine aumenta. Il sistema di solito prende un margine superiore al 5% chiudendo prima il commercio più significativo. Se altre operazioni in perdita continuano a perdere e il margine raggiunge il 5%, il sistema chiude un’altra operazione in perdita.

La borsa chiude la posizione di trading quando il livello di margine raggiunge uno stop perché non può lasciare che il trader perda più dell’importo depositato sul conto di trading. Il mercato può andare sempre contro ciò che un trader vuole, e la borsa non può permettersi di pagare per queste perdite in corso.

Che cos’è Margin Call? Quando è una Margin Call?

La chiamata di margine è uno dei più grandi incubi che i trader forex devono affrontare. Il trader riceve una richiesta di margine quando la borsa annuncia che il deposito di margine è sceso al di sotto del livello minimo perché le attuali posizioni di trading stanno andando contro la tendenza del mercato e perdendo denaro.

Il trading a margine è una strategia di investimento Forex redditizia, ma i trader devono comprendere i possibili rischi. I trader devono capire come funziona il conto a margine e leggere attentamente i termini trimestrali della borsa. Se c’è qualcosa di poco chiaro nei termini di margine, fai domande e assicurati di capire.

C’è un fatto piuttosto spiacevole per quanto riguarda le richieste di margine nel Forex. Cioè, il trader non ottiene nemmeno una chiamata di margine prima che le posizioni di trading siano chiuse. Se l’importo nel conto scende al di sotto del deposito minimo, lo scambio chiuderà alcune o tutte le operazioni, come menzionato in precedenza in questo articolo, per impedire la chiusura del conto del trader. meno.

Come evitare margin call?

I trader possono evitare le richieste di margine monitorando regolarmente i loro conti e utilizzando ordini stop-loss sulle negoziazioni per ridurre al minimo il rischio. Inoltre, i trader possono anche applicare politiche di gestione del rischio nel trading. Se esiste un’efficace politica di gestione del rischio, i trader li capiranno bene, li prediranno ed eviteranno.

Il margine azionario è oggetto di molti dibattiti. Alcuni trader pensano che usare troppo margine sia pericoloso, ma in realtà dipende dallo stile di trading e dalle esperienze che il trader ha. Se si fa trading su un conto a margine, un trader deve conoscere la politica del broker per un conto a margine e accettare i rischi connessi. Fai molta attenzione ed evita le richieste di margine nel Forex.

La maggior parte delle borse richiede un margine più elevato nei fine settimana. I trader hanno bisogno solo dell’1% di margine durante la settimana, ma se vogliono mantenere il trade alla fine della settimana, il trader deve accettare un margine del 2% o superiore.

Conclusione

Pertanto, in questo articolo, abbiamo imparato tutte le questioni relative al margine dei titoli, come ad esempio cos’è il trading a margine, cos’è un conto a margine, cos’è il livello di margine, cosa si chiama margine quando è marginato? margine di chiamata. Di conseguenza, i trader comprendono e possono applicare il margine alle strategie Forex per fare trading in modo più efficace e con successo.