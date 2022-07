Ticket di supporto per eToro: ecco come aprirne uno e risolvere il problema

I clienti riscontrano errori o domande durante il trading di eToro. Quindi è necessario contattare l’assistenza eToro. L’articolo seguente ti guiderà ad aprire il miglior ticket di supporto. Per aiutare il tuo problema a essere risolto rapidamente.

Prima di aprire un ticket di richiesta del servizio clienti, ti consigliamo di consultare la pagina del Centro assistenza, dove puoi trovare facilmente le risposte alle domande frequenti.

Ecco i passaggi per aprire un ticket di supporto.

Passaggio 1: accedere alla directory

Fai clic sulla voce “ Aiuto” nella scheda a sinistra nell’interfaccia principale di eToro.

nella scheda a sinistra nell’interfaccia principale di eToro. Quindi, seleziona “Contatta il supporto” Verrai reindirizzato all’interfaccia di sistema “Customer Service Center”.

Passaggio 2: apri il ticket di supporto

Clicca su “ Apri un nuovo ticket”.

Seleziona il problema esatto che hai in “ TIPO DI QUERY ” e “ VORREI AIUTO”. Rende più facile per eToro risolvere e risolvere i tuoi problemi più velocemente.

” e “ Rende più facile per eToro risolvere e risolvere i tuoi problemi più velocemente. Dopo aver selezionato le aree a cui rispondere, eToro suggerirà modi per risolvere il problema o annoterà il ticket di supporto. Questo suggerimento è utile. Dovresti leggerlo attentamente.

Se hai ancora bisogno di supporto e desideri inviare un ticket, seleziona “ Ho ancora bisogno di aiuto “.

“. Quindi, scrivi un titolo in “Oggetto” e descrivi accuratamente il problema con cui hai bisogno di aiuto all’interno di “Descrizione“.

Passaggio 3: carica un’immagine che descrive il problema e inviala

Carichi una foto del problema che hai e premi “Invia messaggio“.

I requisiti fotografici includono:

Il limite di caricamento è di 15 MB in totale.

Il formato del file deve essere gif, png, jpg, pdf, doc, jpeg, Docx, txt.

Note quando si aprono ticket per il supporto eToro

Affinché la scheda elettorale venga risolta rapidamente, è necessario notare i seguenti punti:

Descrivi il problema riscontrato in “Oggetto” e “Descrizione” nel modo più dettagliato e specifico. Non fare domande poco chiare.

Avere sempre un’istantanea del problema allegato. Puoi caricare più foto in un unico ticket di supporto.

Non aprire troppi biglietti per lo stesso problema. Ci vorrà più tempo per l’elaborazione perché ogni nuovo ticket aperto è gestito da altro personale.

Potrebbero essere necessarie fino a 48 ore lavorative prima che eToro risponda. Tuttavia, se ricevi un’e-mail che dice “stiamo lavorando sul tuo caso”, significa che eToro ha iniziato a gestirlo e probabilmente è stato inoltrato a un altro dipartimento.

Il team del servizio clienti di eToro è sempre disponibile e ti guida attraverso i passaggi necessari per risolvere il problema che stai riscontrando. Si prega di descrivere il problema in dettaglio e in modo chiaro. Ciò aiuta il personale di supporto a identificare il problema esatto e risolverlo rapidamente per te.