Marta Marchionni diventa leader di frog Italia in Capgemini Invent

Frog Italia, parte di Capgemini Invent, ha recentemente accolto Marta Marchionni nel ruolo di Vice President.

Questo passaggio rappresenta un’importante evoluzione per l’azienda, nota per la sua leadership nel campo della customer experience, come riconosciuto da Forrester.

Con un bagaglio di oltre 20 anni di esperienza internazionale nel settore del business development, nei media e nel digital marketing, Marta si propone di portare una visione strategica e una solida competenza nella gestione di progetti complessi legati alla trasformazione digitale e all’innovazione.

Il percorso professionale di Marta Marchionni



Marta ha iniziato la sua carriera all’interno del gruppo GEDI, dove ha mosso i primi passi nel mondo della pubblicità. Successivamente, si è unita a Google Italia, dove ha avuto l’opportunità di fondare e dirigere una business unit focalizzata su Consumer Goods e Healthcare. Nel 2013, ha assunto un ruolo chiave nella divisione MarTech, contribuendo al lancio della Google Marketing Platform e all’espansione dell’offerta programmatica nel sud Europa.

Ruolo strategico in Google



Dal 2019, Marta ha gestito le soluzioni video di Google, con responsabilità che abbracciano il prodotto, il marketing e le vendite per YouTube e per i Google Video Partners. Il suo approccio inclusivo e collaborativo ha fatto di lei una leader apprezzata, in grado di unire le persone attorno a un obiettivo comune.

Il nuovo capitolo in frog Italia



Con l’arrivo di Marta Marchionni, frog Italia si prepara a consolidare la sua posizione di leader nel mercato, agendo come catalizzatore di innovazione per le funzioni di Sales, Marketing e Innovation. La sua visione si concentra sull’accelerazione dei progetti di trasformazione, integrando tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale per sviluppare nuovi modelli di business e massimizzare il ritorno sugli investimenti.

Un approccio centrato sul cliente



Marta ha espresso entusiasmo per il suo nuovo ruolo, evidenziando l’importanza di affrontare la sfida della customer journey in un contesto in cui molte aziende faticano a offrire esperienze coerenti e coinvolgenti. La sua ambizione è di posizionare frog come punto di riferimento nell’innovazione della customer experience, aiutando i brand a crescere con coraggio e autenticità.

La missione di frog Italia



Operando all’interno di Capgemini Invent con sedi a Milano e Roma, frog Italia è un centro di eccellenza nel design convergente, dove mondo fisico, digitale e spaziale si intrecciano per creare esperienze memorabili. Il team italiano, composto da designer, strategist, analisti e creativi, è esperto nelle tecnologie più avanzate e nella gestione del brand.

Marta Marchionni, con la sua esperienza e visione, rappresenta un valore aggiunto in questo contesto, mirando a coniugare tecnologia e impatto sul business. La sua leadership si fonda su un approccio che integra visione strategica, eccellenza tecnologica e sensibilità umana, creando un ambiente in cui arte e scienza si incontrano per dare vita a esperienze in grado di trasformare i mercati.











