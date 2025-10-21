Marta Marchionni guida Frog Italy verso una nuova era nella customer experience

La nomina di Marta Marchionni come VP di frog Italy, una divisione di Capgemini Invent, segna un momento di grande rilevanza nel panorama della strategia e del design.

Riconosciuta da Forrester come leader nel campo della consulenza per la customer experience, frog Italy si prepara ad affrontare nuove sfide e opportunità nel settore della trasformazione digitale.

Con oltre venti anni di esperienza a livello internazionale, Marta si distingue per la sua capacità di gestire progetti complessi e innovativi. Il suo percorso professionale è iniziato nel settore della pubblicità con il gruppo GEDI, ma è stato il suo passaggio in Google Italia a segnare una svolta cruciale nella sua carriera, dove ha fondato e guidato la business unit dedicata a beni di consumo e sanità.

Un viaggio attraverso l’innovazione

Nel 2013, Marta ha assunto un ruolo chiave nella divisione MarTech di Google, contribuendo al lancio della Google Marketing Platform e sviluppando soluzioni programmatiche per il mercato dell’Europa meridionale. Questo capitolo della sua carriera ha evidenziato la sua abilità nel combinare tecnologia e strategia per creare valore per i clienti.

Leadership e inclusione

Dal 2019, Marta ha guidato le soluzioni video di Google, gestendo prodotto, marketing e vendite per YouTube e per i Google Video Partners. La sua leadership si distingue per un forte approccio inclusivo ed empatico, favorendo la collaborazione tra i team e promuovendo la diversità all’interno dell’organizzazione. È stata anche Executive Sponsor della community Women@Google, sostenendo attivamente iniziative di Diversity & Inclusion.

Il futuro di frog Italy

Con l’arrivo di Marta, frog Italy si posiziona come un catalizzatore di innovazione, pronto a supportare le aree di Sales, Marketing e Innovation. L’integrazione delle tecnologie basate su intelligenza artificiale rappresenta un elemento chiave nella strategia dell’azienda, mirato a sviluppare nuovi modelli di business e a mettere il cliente al centro di tutte le attività.

Marta esprime entusiasmo per il suo nuovo ruolo, sottolineando l’importanza di affrontare la trasformazione delle imprese in un mercato dove molte aziende faticano a fornire percorsi clienti coerenti e coinvolgenti. La sua visione è quella di rendere frog un punto di riferimento nell’innovazione della customer experience, aiutando i brand a crescere con coraggio e autenticità.

Strategia e design uniti

“Credo fermamente nell’importanza di un approccio che coniuga vision, eccellenza tecnologica e sensibilità umana,” afferma Marta. “Vogliamo creare esperienze che non solo soddisfino i bisogni dei clienti, ma che siano anche capaci di trasformare i mercati.” Con un team composto da designer, strategist, analisti e creativi, frog Italy si impegna a costruire esperienze indimenticabili dove il fisico, il digitale e lo spaziale si integrano perfettamente.

Le sedi di frog a Milano e Roma rappresentano centri di eccellenza per il design convergente, pronti a supportare aziende in cerca di innovazione e trasformazione. Con Marta Marchionni al timone, frog Italy è pronta ad affrontare le sfide del futuro e a diventare un leader nel settore della customer experience.