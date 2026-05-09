Master biennale in economia e gestione della trasformazione digitale: percorso interclasse LM-56/LM-77

Il corso di laurea magistrale in economia e gestione della trasformazione digitale nasce per rispondere alla domanda crescente di professionisti in grado di coniugare conoscenze economiche e aziendali con solide competenze quantitative e informatiche.

L’obiettivo è formare figure capaci di costruire, elaborare, visualizzare e interpretare grandi quantità di dati per leggere fenomeni economici e organizzativi in contesti digitali. Questo approccio interdisciplinare mette al centro sia metodologie statistiche che tecniche informatiche moderne, offrendo agli studenti strumenti concreti per agire in ambienti complessi e data-driven.

Il corso ha durata biennale e si caratterizza come interclasse, soddisfacendo i requisiti di entrambe le classi di laurea magistrale LM-56 e LM-77. Questa struttura permette agli studenti di scegliere, fino all’ultimo anno, la classe di titolo più coerente con le proprie aspirazioni professionali. La natura interclasse rappresenta un valore aggiunto perché integra prospettive economiche e manageriali, evitando la limitazione a un’unica visione disciplinare e favorendo percorsi formativi più flessibili e trasversali.

Struttura del corso e percorsi formativi

Il biennio è organizzato in modo da offrire una base comune nei primi anni e, nel secondo anno, due percorsi distinti: uno orientato all’economia della trasformazione digitale e l’altro alla gestione aziendale della stessa. Il percorso economico approfondisce strumenti per l’analisi microeconomica, l’uso di tecniche statistiche avanzate e applicazioni geo-referenziate, così come modelli di analisi del rischio e della complessità. Il percorso aziendale si concentra invece su pianificazione, controllo di gestione in contesti digitali, aspetti giuridici dell’innovazione e strumenti quantitativi per le tecnologie della comunicazione. In entrambi i rami è centrale l’adozione di metodi pratici e sperimentali.

Percorso economia della trasformazione digitale

Nel percorso economico gli studenti acquisiscono competenze nell’uso di tecniche statistiche e di machine learning applicate all’analisi dei fenomeni economici. L’attenzione è rivolta all’interpretazione di dati geo-referenziati, alla valutazione dei rischi e alla misurazione della complessità dei mercati. Questo filone include esercitazioni su dataset reali e studi di caso che permettono di tradurre modelli teorici in strumenti operativi per istituzioni pubbliche e private. L’intento è formare economisti con una solida padronanza degli strumenti quantitativi e capacità di comunicare risultati complessi in modo efficace.

Percorso gestione aziendale della trasformazione digitale

Il percorso aziendale approfondisce le dinamiche organizzative e manageriali legate alla digitalizzazione: programmazione e controllo di gestione in ambiente digitale, aspetti normativi e contrattuali dell’innovazione tecnologica, nonché strumenti per la gestione della comunicazione digitale. Gli studenti lavorano su progetti che simulano processi di trasformazione in imprese e nella Pubblica Amministrazione, imparando a guidare cambiamenti nei modelli organizzativi e a sfruttare i flussi di dati per migliorare decisioni strategiche e operative.

Competenze, metodologie e opportunità internazionali

Il corso privilegia una formazione pratica: laboratori, project work e stage integrano la didattica frontale per consolidare competenze in analisi dei dati, visualizzazione e modellizzazione economica. Gli studenti familiarizzano con linguaggi di programmazione e strumenti di data science e sono incoraggiati a partecipare a programmi internazionali come Erasmus per acquisire prospettive comparate. Il supporto di uffici come il Career Service facilita l’inserimento nel mondo del lavoro, mentre il regolamento didattico del dipartimento definisce modalità e criteri di carriera accademica e amministrativa del corso.

Metodologie didattiche e servizi di supporto

Oltre alle lezioni teoriche, il percorso prevede seminari con professionisti del settore ICT e della consulenza, tirocini in aziende e istituzioni e attività di orientamento per l’immissione nel mercato del lavoro. Piattaforme digitali di aula e il Portale dello Studente sono strumenti chiave per la gestione delle carriere. Gli studenti ricevono indicazioni pratiche su ammissioni, immatricolazioni e bandi, mentre la collaborazione con centri di ricerca offre opportunità per chi punta a carriere accademiche o a un dottorato di ricerca.

Sbocchi professionali e valore aggiunto dell’interclasse

Il profilo formato da questo corso può trovare impiego in molteplici contesti: istituzioni economico-finanziarie, uffici statistici, centri studi pubblici e privati, imprese del settore digitale e organizzazioni internazionali. Tra le figure professionali tipiche si segnalano economista esperto di dati, business analyst, consulente per processi data-driven, dirigente in ambiti ICT e specialista nella digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. L’ampio spettro di competenze rende il titolo competitivo rispetto a corsi monodisciplinari, offrendo una maggiore versatilità nel mercato del lavoro.

Al termine del percorso gli studenti possono proseguire con percorsi post-lauream come master di I o II livello o intraprendere un dottorato di ricerca in economia. Per informazioni su iscrizioni, regolamenti e bandi si rimanda alle pagine ufficiali del dipartimento e al Portale dello Studente, dove sono disponibili dettagli su ammissioni, mobilità internazionale e servizi di supporto.