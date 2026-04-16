Master in economia e legislazione d’impresa: informazioni essenziali a Milano

La laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa è erogata dalla Facoltà di Economia con sede a Milano e si rivolge a chi desidera approfondire gli aspetti economici e normativi che governano le organizzazioni.

In questo testo viene presentata una panoramica chiara e sintetica sulle principali caratteristiche del corso, sulle modalità di accesso e sui documenti ufficiali messi a disposizione per gli studenti. Per lauree magistrali si intendono percorsi biennali finalizzati all’acquisizione di competenze avanzate e a un eventuale proseguimento in ambito di ricerca o professionale.

Le informazioni raccolte includono le diverse procedure di ammissione — sia per chi possiede un titolo italiano sia per i candidati con titolo di studio estero — oltre a indicazioni pratiche su iscrizioni e comunicazioni ufficiali. Il glossario contiene poi riferimenti ai materiali disponibili per il download e agli avvisi pubblicati dall’ateneo, indispensabili per verificare posti e scadenze. L’obiettivo è offrire un quadro operativo, utile sia ai futuri studenti sia a chi deve completare le pratiche di immatricolazione.

Caratteristiche generali del corso

Il corso si articola su un percorso della durata di 2 anni e viene svolto in lingua italiano. La classe di laurea di riferimento è la LM-77 R (Scienze economico-aziendali), che identifica i contenuti formativi e gli obiettivi professionali attesi. Nel piano didattico sono previsti insegnamenti teorici e applicativi che integrano aspetti economici, giuridici e gestionali, preparando gli studenti ad affrontare ruoli di consulenza, amministrazione e compliance aziendale. Il corso è pensato per creare figure in grado di leggere e interpretare i fenomeni d’impresa con strumenti sia economico-gestionali sia normativi.

Durata, lingua e sbocchi professionali

La durata biennale di questo master universitario consente di conseguire competenze trasversali e specialistiche in tempo relativamente breve, ideale per chi mira a un inserimento professionale rapido. L’uso del italiano come lingua d’insegnamento richiede ai candidati una buona padronanza linguistica; per gli studenti internazionali sono previste specifiche procedure di valutazione del titolo di studio estero e del livello linguistico. Tra gli sbocchi previsti figurano consulente aziendale, specialista in compliance, analista di politiche aziendali e ricercatore in tema di economia aziendale.

Ammissioni e iscrizioni

Le modalità di accesso sono organizzate in due canali principali: «ammissioni con titolo italiano» e «ammissioni con titolo di studio estero». Ogni percorso richiede documentazione specifica e il rispetto di eventuali requisiti curriculari o di valutazione. Le procedure di ammissione prevedono la verifica dei crediti formativi, eventuali colloqui o prove e la presentazione della modulistica per l’immatricolazione. È fondamentale consultare la sezione dedicata alle ammissioni e iscrizioni sul sito della Facoltà per conoscere scadenze, criteri di selezione e istruzioni per l’invio dei documenti.

Indicazioni pratiche per i candidati

I candidati con titolo estero devono provvedere al riconoscimento accademico del titolo e all’eventuale traduzione o legalizzazione dei documenti; inoltre potrebbe essere richiesta una dichiarazione di valore o l’equipollenza. Per chi possiede un titolo italiano, la procedura di immatricolazione richiede la consegna dei certificati accademici e il pagamento delle tasse universitarie. In entrambi i casi, gli avvisi pubblici e la documentazione ufficiale sono strumenti essenziali per rispettare i termini e completare correttamente l’iscrizione.

Materiali informativi e avvisi ufficiali

Per approfondire l’offerta formativa e le procedure operative è disponibile una brochure scaricabile e specifici avvisi che regolano la disposizione dei posti disponibili. Tra i documenti ufficiali figura il file denominato «Avviso posti disponibili_Economia e legislazione di impresa_100426.pdf», con dimensione di 91 KB e formato application/pdf. L’avviso riporta le informazioni aggiornate sui posti e le modalità di assegnazione ed è datato 10/04/2026, pertanto rappresenta la fonte di riferimento per verificare la disponibilità residua e le eventuali variazioni.

Come utilizzare i materiali

È consigliato scaricare la brochure e l’avviso ufficiale per avere tutte le indicazioni su piani di studio, crediti e contatti amministrativi. La brochure contiene descrizioni del percorso formativo, obiettivi didattici e riferimenti ai docenti, mentre l’avviso specifica dettagli operativi come posti, scadenze e criteri di priorità. Conservare copia dei documenti e controllare periodicamente la sezione avvisi dell’ateneo aiuta a non perdere comunicazioni importanti relative a immatricolazioni e aggiornamenti del corso.