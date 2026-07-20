Mercati in leggero calo: Bitcoin mantiene la sua egemonia

Settimana negativa per EUR/USD a 1.1435 (-0.28%) e cripto (-0.8%), Bitcoin a 64083 USD (-0.9%) ma dominance a 56.4%

La settimana si chiude con un tono cauto sui mercati valutari e crypto, dove Bitcoin mantiene la sua posizione dominante nonostante il calo generale.

Sul fronte FX, l’EUR/USD ha ceduto terreno, scivolando a 1.1435 (-0.279%), mentre l’EUR/GBP ha guadagnato lo 0.265% a 0.85098. L’EUR/JPY ha registrato un lieve calo dello 0.183% a 185.65, riflettendo un contesto di avversione al rischio.

Nel settore crypto, il mercato ha chiuso in rosso con una variazione negativa dello 0.8% in 24 ore. Bitcoin ha perso lo 0.9% a 64083 USD, mentre Ethereum ha ceduto lo 0.72% a 1853.7 USD. Nonostante il calo, Bitcoin mantiene una dominance solida al 56.4%, con Ethereum al 9.8%.

Da monitorare la resistenza di Bitcoin in un contesto di mercato in leggero ribasso, e l’andamento dell’EUR/USD in vista di possibili movimenti più ampi.

Il contenuto è informativo e non costituisce consulenza finanziaria.