Mercato dei titoli: cos’è e come funziona

La sicurezza è considerata un mercato potenziale, attirando molti investitori alla ricerca di opportunità per trarre profitto dal capitale inattivo. L’investimento in titoli non è più un campo strano, ma comprendere e cogliere le conoscenze di base sul mercato azionario è ancora un problema per molti nuovi trader.

In questa lezione, ti forniremo informazioni utili, aiutandoti a ottenere una panoramica di cos’è il mercato dei titoli e come funziona.

Cos’è la sicurezza?

La sicurezza è uno strumento finanziario, una merce astratta che può essere acquistata, venduta, detenuta o acquistata su un mercato mobiliare.

I titoli sono uno dei canali di investimento finanziario più popolari in tutto il mondo a causa della sua maggiore redditività. Per chi è nuovo in questo mercato, una delle prime cose che devi sapere sono i diversi tipi di titoli.

Come funziona il mercato dei valori mobiliari?

Il mercato dei titoli consente agli acquirenti e ai venditori di negoziare i prezzi e fare scambi. In particolare, ilmercato dei valori mobiliari funziona sulla base delle interazioni tra i tre gruppi come il diagramma seguente:

In cui:

La borsa valori – La società quotata in borsa si applica alla borsa valori in modo che possano essere autorizzati a offrire azioni al pubblico. L’azienda deve rispettare requisiti estremamente severi prima che gli investimenti siano aperti al pubblico. Il dovere della Borsa Valori è anche quello di proteggere l’investitore e salvaguardare i suoi interessi.

Broker – Gli investitori non acquistano direttamente sulla Borsa Valori ma sui Broker. Solo i broker autorizzati dal Securities Exchange sono autorizzati ad acquistare e vendere azioni di azioni. Questo è stato fatto semplicemente per scopi di controllo e semplificazione del lavoro. Il Securities Exchange dà priorità al monitoraggio delle società quotate in borsa mentre i broker si occupano del pubblico degli investitori.

L’investitore – Dovrai aprire un conto di trading su un broker per acquistare o vendere azioni di una particolare società. Per questo, il broker addebiterà una commissione molto piccola per la transazione. I broker a volte ti forniscono anche informazioni su quali società sono buone da acquistare oltre ai loro servizi di transazione.

Quindi, in sintesi, ecco come funziona il mercato azionario: (1) La Borsa valori monitora e controlla le società che vorrebbero diventare quotate in borsa. (2) Gli investitori non acquistano direttamente sui Broker. (3) I broker diventano l’intermediario tra la Borsa valori e gli investitori.

Quali strumenti sono negoziati sul mercato dei valori mobiliari?

Esistono 3 tipi di strumenti negoziati sul mercato dei titoli, tra cui:

Ceppo

Obbligazioni

Indice

Ceppo

Un titolo è un titolo che rappresenta la proprietà e l’interesse legittimo dell’azionista nelle attività o nel capitale della società.

Quando un’azienda vuole far crescere la propria attività, raccoglie capitali emettendo azioni. Quando acquisti azioni, possiedi parte di un’azienda. A seconda del numero di azioni che acquisti, se l’azienda cresce efficacemente in futuro e le azioni salgono, otterrai un profitto dall’azienda. Più azioni possiedi, più profitto ricevi.

Inoltre, quando detieni determinate azioni delle società, sarai anche dividendi condivisi. Apple, ad esempio, ha pagato un dividendo di oltre 3 dollari per ogni azione l’anno scorso. Questo è anche il motivo per cui così tante persone sono interessate a investire in azioni per far crescere la loro salute.

Esempio: Google Corporation emette 1.000 azioni. Se possiedi 01 azioni di Google Corporation, significa che possiedi lo 0,1% di quella società. Se possiedi 500 azioni, possiedi il 50% di questa società.

Obbligazioni

Un’obbligazione è uno strumento di indebitamento dell’emittente (governo o impresa) nei confronti del prestatore (investitori).

Inoltre, gli investitori spesso seguono la performance del mercato azionario osservando un ampio indice di mercato.

Quando acquisti obbligazioni, stai prestando denaro a una società. In cambio, riceverai pagamenti periodici di interessi e il tuo capitale , investimento iniziale – alla data di scadenza.

Ad esempio, Apple Corporation emette 100 obbligazioni con un prezzo di 1 miliardo di dollari ciascuna. Il tasso di interesse del 10% / anno, quindi ti verranno pagati 100 milioni di USD di interessi ogni anno. e la durata di 03 anni. La durata del prestito è di 03 anni e l’interesse totale per 03 anni è di 300 milioni di DOLLARI. Quando le obbligazioni scadono, Apple Corporation è obbligata a restituirti l’investimento iniziale di 1 miliardo di dollari.

Rispetto alle azioni, le obbligazioni sono in genere considerate investimenti più sicuri perché gli obbligazionisti hanno un credito più elevato sulle attività della società emittente in caso di fallimento. In altre parole, se la società deve liquidare tutte le sue attività, gli obbligazionisti saranno pagati prima degli azionisti ordinari.

Indice

Un indice è un indicatore o una misura della variazione in un mercato dei titoli, un gruppo di attività o un paniere di titoli.

Ad esempio, l’S&P500 e il Dow Jones Industrial Average sono due degli indici azionari più noti. In cui l’S&P500 rappresenta la performance delle prime 500 società statunitensi.

Gli indici sono visti come il punto di riferimento degli investimenti in borsa. Gli investitori devono solo guardarli per esprimere un giudizio, non considerando ogni tipo di azione. Gli investitori possono negoziare direttamente su questi indici. Quando gli investitori hanno un’opinione generale della situazione del mercato con segnali positivi, devono acquistare un indice. L’importo sarà diviso equamente tra le migliori azioni, il che è più conveniente rispetto all’acquisto di singole azioni.

Quando investono in azioni, gli investitori affrontano rischi associati a una società o un’attività specifica. Tuttavia, quando si negoziano indici, i portafogli degli investitori vengono automaticamente diversificati con molti titoli diversi.