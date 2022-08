XM.com: come registrarsi passo passo

in

XM.com registro: la guida alla registrazione XM più semplice e dettagliata aiuta i trader a operare in modo efficiente e rapido con passaggi che includono illustrazioni dettagliate di seguito.

Documenti giustificativi al momento della registrazione di un account

Una copia a colori di un passaporto valido o di un altro documento di identificazione ufficiale rilasciato dalle autorità competenti (ad esempio, carta d’identità, patente di guida, ecc.).

I documenti devono includere il nome completo, la data di emissione o la data di scadenza. Inoltre, avere la posizione del cliente e la data di nascita o il numero di identificazione fiscale e la firma.

Una bolletta (che può essere menzionata come bolletta, gas, acqua, petrolio, rete fissa, Internet / TV via cavo o estratto conto bancario). Documenti degli ultimi sei mesi e che mostrino il tuo indirizzo registrato.

Nota:

Il nome registrato deve corrispondere al nome del mittente (corretto nella carta di credito)

La verifica dell’indirizzo effettivo non è richiesta per l’estratto conto bancario / elettricità / bolletta internet … ma può essere sostituito con Patente di guida / faccia / .. generalmente diverso dall’immagine nella verifica dell’identità.

Tipi di conti di trading

I revisori esperti dello scambio XM offrono condizioni di trading convenienti e forniscono una vasta gamma di opzioni per i trader per effettuare operazioni. Esistono quattro tipi di account: Micro, Standard, Ultra-Low e Share per soddisfare le esigenze dei principianti e dei trader esperti con condizioni flessibili.

Leva fino a 1:888.

Se sei nuovo nel mercato forex, un account demo è la scelta ideale per testare la tua capacità di fare trading su broker forex affidabili. Ti consente anche di effettuare transazioni con valuta virtuale. Quindi non è necessario correre rischi perché il tuo profitto o perdita è solo una simulazione. Dopo aver acquisito esperienza con le tue strategie di trading o aver afferrato il mercato e effettuato ordini, puoi andare al passaggio successivo per aprire un conto e fare trading con denaro reale su XM.

Istruzioni su come registrarsi per XM.com

Passo 1: Registrati per aprire un conto Forex XM.com

Secondo le istruzioni, per registrarsi allo scambio XM, è necessario visitare la home page di XM. Per una facile registrazione, si prega di visitare qui:

Il sistema ora ti reindirizzerà all’area di registrazione. Si prega di compilare le informazioni richieste

Dati personali

In questo passaggio, dovresti notare:

Basta inserire il tuo nome e cognome senza accenti.

Il tuo numero di cellulare.

L’indirizzo e-mail che stai utilizzando.

Dettagli del conto di trading

In questo passaggio, è inoltre necessario notare:

Il tipo di software è MT4 o MT5, a seconda delle esigenze.

Il tipo di account più comune è l’account standard. Dopo aver aperto un account XM standard, puoi aprire molti altri tipi di account.

Conferma

Seleziona la casella per confermare “Accetto di ricevere le tue newsletter, notizie aziendali e aggiornamenti sui prodotti”.”.

Fare clic sul pulsante “Procedi al passaggio 2”.

Passaggio 2: inserisci le tue informazioni personali e l’indirizzo

In questo passaggio, è necessario notare quanto segue:

Queste informazioni sull’indirizzo devono corrispondere all’indirizzo sulla fattura o sull’estratto conto che utilizzerai per verificare il tuo account in futuro. Quindi è necessario avere una foto della fattura pronta per la compilazione.

Città: inserisci il nome della provincia/città.

Numero civico: inserisci il numero civico (se presente), ad esempio il numero 105. Se la tua casa è il numero 105, se non c’è un numero, inserisci N / A.

Indirizzo di residenza: inserisci il nome della via, del rione, del comune e del distretto.

Nella sezione Cittadini statunitensi, seleziona “No” se ti trovi in un altro paese.

Dettagli del conto di trading

Scegli la valuta e la leva appropriate.

Se vuoi ricevere un bonus, seleziona [Sì, desidero rêcive il bonus] nel [Bonus account]

Informazioni per gli investitori

Questa sezione riempie le informazioni che sono rilevanti per la tua realtà.

Conoscenza ed esperienza di trading

Inserisci le informazioni in base alla tua esperienza

Password dell’account

Il campo Password account deve essere compilato con lettere dell’alfabeto inglese e includere tre tipi di caratteri: lettere minuscole, lettere maiuscole e numeri. Hai anche la possibilità di utilizzare uno di questi caratteri speciali: # [ ] ( ) @ $ & * ! ? | , . ^ / \ + _ –

8-15 caratteri

Almeno una lettera maiuscola (ABC…)

Almeno una lettera minuscola (ABC …)

Almeno un numero (123 …)

Infine, fai clic sulla casella di controllo per accettare i termini e fai clic su [Apri un account reale]

Dopo aver premuto il pulsante per aprire correttamente un account reale, se non ci sono errori, il sistema visualizzerà correttamente il messaggio Apri account XM.

Sopra è la guida al XM.com registrare l’account. Per effettuare una transazione, devi completare la verifica dell’account e finanziare il tuo account.