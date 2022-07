Servizio clienti eToro: come contattarlo

Durante il trading di eToro, potresti riscontrare errori tecnici o altri problemi. Quindi, per risolverlo, è necessario contattare l’assistenza clienti di eToro.

Esistono diversi modi per contattare il servizio clienti di eToro, due dei quali sono i più utili.

L’articolo fornisce istruzioni dettagliate per l’operazione.

In modo da poter contattare l’assistenza clienti, aiuta a risolvere rapidamente il problema.

A seconda del problema che hai, scegli il metodo di contatto appropriato.

Contatta il servizio clienti eToro – Live Chat

Il modo più veloce per contattare un individuo nel servizio clienti di eToro è senza dubbio la Live Chat.

La Live Chat è utile per le richieste. Non è il canale migliore per eToro per gestire i tuoi problemi complessi.

Sarebbe meglio se avessi tempo per la conversazione.

Se non hai trovato la risposta nel Centro assistenza eToro – FAQ, la Live Chat è probabilmente il modo migliore per andare.

Ecco come avviare la Live Chat:

Vai a Aiuto a destra dell’interfaccia dell’account eToro, fai clic su Centro assistenza.

destra dell’interfaccia dell’account eToro, fai clic su Vai all’interfaccia del Centro assistenza, scorri verso il basso e vedi le parole “Hai ancora bisogno di aiuto? Chatta con un rappresentante”.

Fai clic sul testo e l’interfaccia passerà al sistema Live Chat .

. Scegli la lingua e inizia la conversazione.

Il personale di supporto ha risposto rapidamente. Non dimenticare di ringraziare la fine della conversazione e valutare il supporto.

Il servizio è disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per tutti i clienti eToro.

Contatta il servizio clienti eToro – Apertura biglietti

Ti suggeriamo di aprire un ticket presso il Centro assistenza clienti di eToro per domande e richieste più complesse.

È il modo migliore per soddisfare una particolare richiesta in modo rapido e semplice.

Accedi a Impostazioni a destra dell’interfaccia dell’account eToro, fai clic su Contatta l’assistenza .

a destra dell’interfaccia dell’account eToro, fai clic su . L’interfaccia reindirizza al Centro assistenza clienti. Si procede all’apertura di un ticket di supporto.

Vedi le istruzioni dettagliate per l’apertura dei biglietti qui.

Ricorda che tutte le comunicazioni con l’Assistenza clienti eToro vengono registrate per scopi di valutazione, miglioramento e formazione della qualità.

Inoltre, con gli account che sono membri di eToro Club, hai il tuo account manager. In caso di problemi, puoi contattare il tuo account manager.