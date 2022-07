MT4 MultiTerminal: cos’è e come accedere a più account

MT4 · MultiTerminal è una caratteristica particolarmente efficace per i trader con più conti di trading. Quindi cos’è esattamente MT4 MultiTerminal? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Cos’è MT4 MultiTerminal?

Come con la normale piattaforma MT4, puoi fare trading solo su un account alla volta.

Questo è spesso scomodo per i trader che utilizzano più conti di trading.

MT4 MultiTerminal è progettato per essere in grado di accedere a più account contemporaneamente, supportando fino a 128 conti di trading.

Da lì, i trader possono operare facilmente su più conti, aprendo e chiudendo posizioni su tutti i conti contemporaneamente.

Con un’interfaccia amichevole e intuitiva, le stesse funzioni del normale MT4, i trader possono abituarsi rapidamente a questa nuova piattaforma.

Vantaggi:

Gestisci e manipola facilmente più conti di trading contemporaneamente.

Le operazioni e le funzionalità di trading sono progettate come MT4.

Ordini in sospeso, prendendo profitto o stop loss e piazzando ordini in sospeso.

Può chiudere tutti gli ordini o impostare Trailing Stop con una sola azione.

Il sistema fornisce segnali e notizie online direttamente nel software.

Supporta molte lingue diverse.

Differenza tra MT4 e MT4 MultiTerminal

La principale differenza tra la piattaforma MT4 standard e MT4 MultiTerminal è la possibilità di scambiare contemporaneamente fino a 128 conti reali o 10 conti demo (aperti sullo stesso server).

Inoltre, MT4 e MT4 MultiTerminal presentano alcune differenze come segue:

MT4 · MT4 MultiTerminal Tabella ✓ ✕ EA, script, indicatori ✓ ✕ Versione mobile ✓ ✕

Come scaricare MT4 MultiTerminal e accedere con più conti di trading

Innanzitutto, devi scaricare MT4 MultiTerminal prima di accedere con il tuo conto di trading.

Come installare MT4 Multiterminal

Vai alla pagina Area Membri del broker in cui apri un conto (in questo esempio, ti guiderò a scaricare XM MT4 Multiterminal) Fare clic sul pulsante di download MT4 Multiterminal (file .exe) Apri e avvia il file .exe, quindi premi Fine. Vedrai quindi apparire una finestra di accesso e inserire le informazioni di accesso del tuo account reale o demo.

Come accedere a più conti di trading

Per aggiungere altri conti di trading alla piattaforma multiterminale MT4, fai clic su File > Nuovo account e inserisci le credenziali del tuo nuovo account.

Nota: Il conto di trading deve essere sullo stesso server; in caso contrario, non potrai aggiungere un account.

Alcune limitazioni nella gestione di più conti di trading

Quando si aggiungono più conti di trading a MT4 MultiTerminal, è necessario tenere presente quanto segue:

Il server assegnato al conto di trading è fondamentale perché è possibile gestire più conti contemporaneamente solo se appartengono allo stesso server di trading.

Ci sono alcune restrizioni sui tipi di conti e strumenti scambiati. Ad esempio, non è possibile scambiare contemporaneamente un asset di conti diversi su MultiTerminal.

Conclusione

Molti trader spesso aprono più conti per allocare e monitorare l’efficacia di diverse strategie di trading. E a volte, i trader vogliono aprire una posizione contemporaneamente su tutti i conti esistenti, ma non possono perché la piattaforma MT4 consente di fare trading solo su un conto alla volta. Pertanto, MT4 Multiterminal è uno strumento ideale per i trader che gestiscono più conti MT4. Hanno solo bisogno di utilizzare un software per effettuare transazioni facilmente con un login e una password principale. Tuttavia, prima di utilizzare una piattaforma, è necessario studiare prima il manuale dell’utente. Buon trading!