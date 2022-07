Strategia di Quasimodo nel trading: cos’è, come funziona e come applicarla

Impara la strategia di trading Di Quasimodo per trovare opportunità redditizie di inversione di tendenza. In questa guida al trading, imparerai cos’è il trading di modelli Quasimodo, come individuare questa configurazione di inversione, quali sono le somiglianze tra il trading Quasimodo e il trading Testa e Spalla e, ultimo ma non meno importante, faremo un tuffo profondo su come creare una strategia di trading vincente.

Il trading non è un gioco facile, ma con la configurazione di trading Di Quasimodo puoi ottenere alcune preziose informazioni su quel sentimento di mercato, più precisamente, saprai in anticipo quando la tendenza sta per invertirsi.

Essendo in grado di stare al passo con il mercato, puoi aumentare l’accuratezza della tua strategia di trading e migliorare il ritorno sull’investimento (ROI) previsto.

Questo articolo parla delle inversioni in modo più approfondito: inversioni di tendenza nel Forex e come anticiparle.

Se questo sembra interessante, iniziamo con la spiegazione di cos’è Quasimodo.

Cos’è Quasimodo?

Quasimodo è un modello di trading di inversione che appare alla fine di un trend rialzista.

Come formazione dei prezzi, il modello Quasimodo è rappresentato da tre picchi e due valli, dove:

In primo luogo, la vetta centrale è la più alta, mentre le due cime esterne sono della stessa altezza. E in secondo luogo, la seconda valle è più bassa della prima.

Nota* Alcuni tecnici potrebbero chiamare questo modello di inversione il modello di grafico “Over and Under”.

La figura seguente delinea il modello grafico Quasimodo:

Il modello Quasimodo nel forex trading prevede un’inversione di tendenza da rialzista a ribassista.

Sulla base dell’analogia del sentimento del mercato possiamo distinguere due tipi di modelli Quasimodo:

Quasimodo rialzista, che appare alla fine di una tendenza al ribasso.

Quasimodo ribassista, che appare alla fine di un trend rialzista.

Ora, potresti essere incline a credere che il modello Quasimodo sia simile al modello di trading testa e spalla.

Non ti sbagli perché i due modelli di grafici di trading sono correlati ma allo stesso tempo sono formazioni di prezzo distinte.

Di seguito, espanderemo le differenze tra il trading Quasimodo e il trading Head and Shoulder.

Differenze tra Quasimodo e Testa e Spalla

Ci sono due principali differenze tra il trading di pattern Quasimodo e il trading head and shoulder:

Le valli hanno diverse strutture di prezzo – aka la profondità delle valli non ha simmetria con il modello Quasimodo.

Inoltre, i due modelli di inversione utilizzano due diverse tecniche di ingresso.

La principale differenza tra il modello Quasimodo e il modello Testa e spalla è che la gamba sinistra (seconda valle) di Quasimodo è molto più bassa della gamba destra (prima valle). Con il modello Testa e Spalla, entrambe le valli sono più o meno della stessa scala.

La struttura dei prezzi di Quasimodo non si distingue rispetto al modello HS.

È da qui che deriva il nome Quasimodo, ovvero la seconda valle “malformata”, che raffigura un modello storto di testa e spalla.

A questo proposito, non sarà così facile identificare ad occhio nudo il modello di grafico forex Quasimodo. Invece, dovrai utilizzare indicatori di trading avanzati.

La seconda grande differenza tra i due modelli di inversione è il punto di ingresso.

Di solito, il punto di ingresso per il modello HS è la rottura della scollatura, ma con il modello Quasimodo, mettiamo un ordine di entrata vicino alla spalla sinistra.

Fondamentalmente, Quasimodo è un modello avanzato di testa e spalla.

Una domanda chiave che viene posta da molti trader è come determiniamo quando negoziare la configurazione del grafico Quasimodo?

Quando fare trading sull’installazione di Quasimodo Trading?

Il momento migliore per negoziare il modello Quasimodo è dopo un rally significativo o un sell-off, indipendentemente dall’intervallo di tempo utilizzato. Tutti i modelli grafici sono di natura frattale, il che significa che generalmente appaiono in varie forme in diversi intervalli di tempo dal grafico giornaliero fino al grafico di 1 minuto. Questa è un’ottima notizia per i trader che fanno trading su più intervalli di tempo.

L’esistenza della tendenza prevalente ci dà l’opportunità di cogliere una tendenza completamente nuova o almeno abbiamo la possibilità di trarre profitto da un ritracciamento temporaneo.

Inoltre, il modello grafico Quasimodo consente migliori punti di ingresso, che è in contrasto con il trading di tendenza in cui i segnali di ingresso sono ritardati. Ma, come forse saprai, ogni stile di trading ha i suoi pro e contro.

Ora, vediamo come funziona il pattern trading quasimodo.

Come funziona il Quasimodo Pattern Trading?

Il modello Quasimodo funziona in base allo squilibrio tra le forze della domanda e dell’offerta.

Oppure, in altre parole, il modello grafico Quasimodo traccia il cambiamento nella struttura dei prezzi.

La struttura del mercato è la serie continua di massimi e bassi più alti che producono picchi e depressioni più alti. Quando abbiamo una rottura della struttura, ovvero una rottura dell’HH e dell’HL in corso, il prezzo inizia prima a stampare un minimo inferiore.

La strategia di trading di Quasimodo ci fornisce un quadro adeguato per interpretare i flussi e i riflussi costanti di qualsiasi asset (valuta, criptovaluta, azioni, materie prime, ecc.).

Il modello ribassista Quasimodo è in breve interessato a come il mercato proviene da uno slancio di acquisto e si dirige verso il momentum di vendita.

Il modello grafico Quasimodo inizia a diventare visibile solo quando il prezzo non riesce a fare un altro minimo più alto (HL).

Per alcuni trader alle prime armi, questo tipo di informazioni potrebbe essere illuminante perché ora puoi avere un quadro adeguato per analizzare la struttura dei prezzi. Devi tenere a mente che questo è un approccio per vedere i mercati e non è affatto l’unico.

Ora che le cose stanno iniziando a diventare più chiare, siamo bravi a definire le regole di trading del modello Quasimodo

Regole di trading del modello Quasimodo

Le regole di trading di Quasimodo per i segnali di vendita possono essere riassunte come segue:

Un trend rialzista prevalente deve essere visibile: serie di HH seguita da una serie di HL. Rottura nella struttura del mercato: il prezzo inizia a fare minimi più bassi LL. Effettua un ordine di vendita vicino alla spalla destra. Nascondi lo stop-loss protettivo sopra l’ultimo HH alto più alto. Prendi profitto vicino alla prima valle del modello grafico Quasimodo.

Come regola generale, il modello Quasimodo ha più peso se la seconda valle è molto più bassa della prima valle. In altre parole, maggiore è la distanza tra le due valli, più storto diventa il modello Quasimodo.

Il grafico forex sottostante delinea un modello QM ribassista sull’intervallo di tempo di 1 ora:

Diamo un’occhiata al modello di inversione rialzista di Quasimodo.

Le regole di trading di Quasimodo per i segnali di acquisto possono essere riassunte come segue:

Una tendenza al ribasso prevalente deve essere visibile: serie di LL seguita da una serie di LH. Rottura nella struttura del mercato: il prezzo inizia a rendere più alto l’HH. Effettua un ordine di acquisto vicino alla spalla destra. Nascondi la strategia protettiva di stop-loss al di sotto dell’ultimo LL basso inferiore. Prendi profitto vicino al primo picco del modello grafico Quasimodo.

Il grafico forex sottostante delinea un modello QM rialzista sull’intervallo di tempo USD / JPY di 1 ora:

Ora lascia che condivida con te un trucco di trading semplice ma efficace.

Se vuoi testare quanto sia storto il modello grafico di Quasimodo, disegna semplicemente alcune linee insieme alla struttura dei prezzi. Quando lo fai, la struttura dei prezzi di Quasimodo apparirà sul tuo grafico dei prezzi.

Quando si evidenzia la struttura dei prezzi (come nell’esempio commerciale USD / JPY) possiamo vedere chiaramente la stoltezza di Quasimodo.

Nell’esempio USD / JPY, possiamo vedere che la struttura dei prezzi non è così storta, assomiglia più al modello Testa e Spalla.

Pertanto, in questo particolare commercio, il mercato non ci ha dato la possibilità di inserire un ordine di acquisto.

E questa è la cosa con il trading di modelli Quasimodo, il che significa molte opportunità perse.

Per aggirare questa trappola che è comune a tutti i modelli grafici, aggiungeremo un po ‘di confluenza al modello Quasimodo e distorceremo le regole.

Di seguito, delineeremo una strategia di trading Quasimodo avanzata:

Strategia di trading Quasimodo

Non è necessario aggiungere cose complicate per fare in modo che un semplice schema grafico fornisca segnali commerciali più accurati. L’unico strumento extra di cui abbiamo bisogno per ottimizzare la strategia di trading di Quasimodo è l’indicatore di ritracciamento di Fibonacci.

Ora, se sei un fan dello strumento di ritracciamento di Fibonacci, potresti voler controllare questa nuova strategia di trading della linea di tendenza di Fibonacci.

L’indicatore di ritracciamento di Fibonacci può aiutarci ad anticipare dove potrebbe finire l’ultima oscillazione dei prezzi che fa parte del modello grafico Quasimodo. Se esegui il backtest di questo modello, vedrai molte opportunità di trading perse perché l’ultima onda oscillante del modello Quasimodo non si estende sempre vicino alla spalla sinistra. Se hai bisogno di imparare la migliore strategia di backtest dai un’occhiata al nostro blog!

I livelli di ritracciamento di Fibonacci possono aiutarci a identificare zone di prezzo affidabili di supporto e resistenza. Siamo particolarmente interessati alla zona di prezzo tra il ritracciamento di Fibonacci del 50% e il 61,8%, con il punto debole del livello di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%.

Ora, torniamo con il nostro trade perso sul grafico USD / JPY.

Applicando le nuove regole della strategia di trading Quasimodo, siamo in grado di catturare un’inversione in piena regola.

Vedi la tabella qui sotto:

Un altro punto chiave da prendere in considerazione quando si scambia il modello Quasimodo è la qualità degli alti e bassi swing.

Dobbiamo trovare un approccio meccanico per quantificare la qualità degli swing high e swing low point.

Come regola generale, consideriamo uno swing qualificato alto (swing basso) solo quei punti che hanno un modello a forma di V. Queste formazioni di prezzo sono anche conosciute come V top e V bottoms.

Un minimo oscillante a forma di V può essere facilmente riconosciuto dal prezzo che passa bruscamente da ribassista a rialzista rispettivamente da rialzista a ribassista.

Se esaminiamo la struttura dei prezzi dello stesso grafico USD / JPY e il modello grafico Quasimodo, possiamo notare che ogni singola parte alta e bassa oscillante del modello Quasimodo è a forma di V.

Il punto principale da prendere è che quando la struttura dei prezzi di Quasimodo è a forma di V, puoi scommettere la tua casa su di essa.

Parole finali – Quasimodo Pattern Trading

In sintesi, il pattern trading quasimodo è una nuova tecnica utilizzata per catturare le inversioni di tendenza. Non aver paura di provarlo solo perché è un nuovo schema grafico. Quando tutti gli elementi di questo modello di inversione si uniscono, hai una ricevuta per il successo. Con la nostra strategia di trading Quasimodo, ora hai un quadro adeguato per domare il mercato forex altamente volatile.

Quindi, ecco un breve riepilogo di ciò che hai imparato oggi: