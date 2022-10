Miglior software fiscale di criptovaluta: guida completa

L’ascesa dell’industria delle criptovalute, insieme agli alti profitti che le persone possono guadagnare attraverso l’acquisto, il commercio e l’investimento di valute digitali, hanno incoraggiato i governi di tutto il mondo ad aggiornare le loro politiche fiscali, al fine di tenere conto dei profitti basati sulla crittografia.

Tuttavia, le criptovalute sono molto dinamiche, mentre tenere traccia di tutte le transazioni a fini fiscali è destinato a essere uno sforzo difficile. Inoltre, i quadri fiscali normativi mancano di standardizzazione, portando così a uno status quo che confonde la maggior parte dei detentori di valuta digitale.

La filosofia appropriata alla base delle tasse è che il processo dovrebbe essere semplificato e facile da seguire – tuttavia, siamo in presenza di un mercato emergente, in cui le istituzioni finanziarie stanno ancora cercando di capire i migliori approcci alla tassazione delle criptovalute.

Pertanto, i cittadini che pagano le tasse devono imparare le corde in movimento mentre si adattano a potenziali cambiamenti politici.

Fortunatamente, grazie alla presenza di software fiscali per valuta digitale, gli appassionati di criptovalute non devono fare tutto il lavoro pesante, poiché il processo può essere notevolmente migliorato attraverso l’uso di piattaforme fiscali specializzate.

I migliori software fiscali di criptovaluta

Ecco una carrellata del miglior software di tassazione crittografica attualmente sul mercato.

Koinly

Koinly è un software fiscale di criptovaluta diffuso che è ben noto per il suo supporto di oltre 20 paesi. Analogamente ai suoi concorrenti, questa piattaforma mira a rendere la rendicontazione fiscale un processo semplice, attraverso i suoi innovativi strumenti di importazione delle transazioni e di calcolo fiscale. Il suo supporto di criptovaluta 6K +, oltre 6 anni di record di prezzi e molteplici opzioni di importazione di scambio hanno contribuito alla sua crescente popolarità.

Caratteristiche principali

Come la maggior parte delle altre piattaforme fiscali di criptovaluta, Koinly offre agli utenti la possibilità di tracciare facilmente le loro risorse in valuta digitale e le rispettive imposte dovute. Lo strumento di analisi del portafoglio consente agli utenti di dare un’occhiata alle loro attuali partecipazioni, per garantire che vengano prese decisioni di trading e di investimento intelligenti. Pertanto, ci sono strumenti specifici che consentono una visione del ROI, della fiat investita, del reddito e del profitto / perdita e delle plusvalenze.

La funzione di importazione dei dati consente agli utenti di risparmiare tempo significativo, non richiedendo più ai contribuenti di andare avanti e indietro tra più piattaforme. Pertanto, Koinly offre agli utenti la possibilità di importare e sincronizzare i dati delle transazioni da una serie di scambi supportati.

L’importazione automatica dei dati è disponibile tramite una connessione di scambio API o aggiungendo indirizzi di portafoglio di criptovaluta. È inoltre possibile importare dati sul trading a margine, sul trading di futures, sullo staking, sul prestito e sul DeFi. Una caratteristica interessante è la corrispondenza intelligente dei trasferimenti di Koinly, che sfrutta un sistema di intelligenza artificiale per rilevare i trasferimenti effettuati tra i tuoi portafogli personali, escludendo di conseguenza i rispettivi trasferimenti quando si calcolano le imposte dovute.

La compatibilità multipiattaforma è garantita, dato che il software supporta 339 scambi, 8+ blockchain, 73 portafogli e 9 altri servizi crittografici (come Purse.io, Nexo, BlockFi, ecc.).

Una volta importati i dati, il software può essere utilizzato per creare report fiscali affidabili sulle criptovalute. Gli utenti possono visualizzare in anteprima i loro guadagni e le tasse gratuitamente, mentre i documenti possono essere generati ogni volta che è necessario. I moduli fiscali IRS come 8949 possono essere generati dalla piattaforma, ma i rapporti fiscali internazionali sono disponibili anche per Canada, Germania, Svezia, Regno Unito e alcuni altri paesi. Viene fornita l’esportazione dei dati in TurboTax e altri servizi simili.

Ultimo ma non meno importante, la piattaforma offre diversi strumenti progettati per la riconciliazione degli errori. Pertanto, gli utenti possono trovare potenziali difetti nel loro record, come transazioni mancanti e duplicati.

Prezzi

A differenza di molti dei suoi concorrenti, questa piattaforma offre un pacchetto di prezzi gratuito, con supporto per 10.000 transazioni e 50 scambi, ma che manca dei moduli 8949 o schedule D, insieme a rapporti fiscali internazionali, rapporti di audit o esportazioni a TurboTax. Questo pacchetto è generalmente adatto a coloro che vogliono provare la piattaforma prima di acquistare un piano.

Il piano HODLER ha un prezzo di $ 79 per anno fiscale e supporta transazioni 300, portafogli / scambi illimitati, offrendo al contempo l’accesso a tutte le funzionalità di Koinly ad eccezione del supporto prioritario, dei rapporti personalizzati e dell’assistenza per la revisione e l’importazione.

ha un prezzo di $ 79 per anno fiscale e supporta transazioni 300, portafogli / scambi illimitati, offrendo al contempo l’accesso a tutte le funzionalità di Koinly ad eccezione del supporto prioritario, dei rapporti personalizzati e dell’assistenza per la revisione e l’importazione. Il piano TRADER ha un prezzo di $ 179 per anno fiscale e supporta transazioni 3,000, portafogli / scambi illimitati e supporto prioritario oltre a tutti gli altri servizi della piattaforma.

ha un prezzo di $ 179 per anno fiscale e supporta transazioni 3,000, portafogli / scambi illimitati e supporto prioritario oltre a tutti gli altri servizi della piattaforma. Il piano ORACLE ha un prezzo di $ 399 per anno fiscale e supporta transazioni 10,000, portafogli / scambi illimitati, supporto prioritario, report personalizzati, assistenza per la revisione e l’importazione e tutti gli altri servizi Koinly.

Bear.Tax

Bear.Tax offre agli utenti un software di archiviazione e elaborazione fiscale semplice e veloce progettato per il mercato statunitense, ma utilizzabile anche in altri paesi. La piattaforma è stata progettata per garantire la compatibilità con trader, contabili, gestori di fondi e altre forme di investitori di criptovaluta. Oltre 50 supporto di scambio, piani tariffari abbastanza vantaggiosi, automazione e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sono solo alcune delle funzionalità che fanno brillare Bear.Tax.

Caratteristiche principali

In termini di come funziona, Bear.Tax adotta un approccio simile alla maggior parte degli altri concorrenti del mercato. Pertanto, gli utenti devono prima importare le loro operazioni tramite un’integrazione API del caricamento dei file. Le operazioni possono essere riviste ed elaborate tramite FIFO o LIFO. Infine, gli utenti possono avere i loro documenti fiscali generati e scaricati automaticamente, per l’elaborazione.

La piattaforma offre una sezione di classificazione del reddito completamente compatibile, in cui sono supportate le seguenti fonti di reddito: regali, premi di puntata, airdrop, hard fork, referral, mining, premi di voto, premi della comunità, eredità, pagamenti crittografici e programmi di guadagno.

L’algoritmo di corrispondenza intelligente della piattaforma aiuta a garantire che le transazioni vengano registrate ed elaborate senza prendere in considerazione commissioni e a bloccare i ritardi temporali. Ciò aiuta a garantire la conformità con le linee guida dell’IRS, registrando correttamente gli eventi imponibili, assicurandosi al contempo di non sovra-segnalare.

Viene inoltre offerto un prompt di revisione delle transazioni, in cui gli utenti possono cercare transazioni specifiche e apportare modifiche. Per assicurarsi che venga assegnata la giusta base di costo per una data e un’ora specifiche, Bear.Tax offre prezzi storici per ogni criptovaluta supportata. Il software fiscale di criptovaluta supporta anche trader ad alta frequenza (HFT) e bot, noti per la registrazione di migliaia di transazioni.

Quando si tratta di importare transazioni, la piattaforma offre supporto per la maggior parte degli scambi e dei portafogli disponibili sul mercato. Allo stesso modo, gli utenti possono importare dati da un numero illimitato di scambi e portafogli di criptovaluta.

Prezzi

Bear.Tax attualmente fornisce ai clienti quattro piani di pagamento: base, intermedio, esperto e professionale.

Il piano di base ha un prezzo di $ 10 per anno fiscale e supporta fino a 20 transazioni e scambi illimitati.

ha un prezzo di $ 10 per anno fiscale e supporta fino a 20 transazioni e scambi illimitati. Il piano intermedio ha un prezzo di $ 45 per anno fiscale e supporta fino a 200 transazioni e scambi illimitati, offrendo anche assistenza clienti basata su e-mail, insieme alle altre funzionalità standard.

ha un prezzo di $ 45 per anno fiscale e supporta fino a 200 transazioni e scambi illimitati, offrendo anche assistenza clienti basata su e-mail, insieme alle altre funzionalità standard. Il piano esperto ha un prezzo di $ 85 per anno fiscale e supporta fino a 1.000 transazioni, scambi illimitati, più account di scambio e un servizio di assistenza clienti basato su chat, insieme a tutte le altre funzionalità standard.

ha un prezzo di $ 85 per anno fiscale e supporta fino a 1.000 transazioni, scambi illimitati, più account di scambio e un servizio di assistenza clienti basato su chat, insieme a tutte le altre funzionalità standard. Il piano professionale ha un prezzo di $ 200 per anno fiscale e supporta un numero illimitato di transazioni, scambi illimitati, assistenza clienti basata su chat prioritaria 24 ore su 24, 7 giorni su 7, importazioni di file personalizzati e persino la possibilità di connettersi con un contabile della vita reale.

CryptoTrader.Tax

In questo momento, questa piattaforma rappresenta una delle scelte più popolari del mercato, dato che fornisce ai trader e agli investitori di criptovaluta un metodo fulmineo per calcolare le loro plusvalenze, perdite e imposte dovute. CryptoTrader.Tax promette una legislazione e moduli fiscali aggiornati, nel tentativo di garantire che tutti i clienti possano calcolare e segnalare con precisione le loro tasse.

Caratteristiche principali

Per dare il via alle cose, la piattaforma offre un archiviatore fiscale facile da usare. Prima di tutto, gli utenti devono creare un account e importare le loro transazioni in valuta digitale tramite lo strumento di importazione API o caricando il file della cronologia commerciale. La piattaforma si integra praticamente con tutti i principali scambi disponibili sul mercato al fine di fornire agli utenti un’esperienza senza soluzione di continuità.

A seguito dell’importazione di operazioni, gli utenti dovranno aggiungere le loro fonti di reddito crittografico per l’anno fiscale in corso. Finora, la piattaforma è in grado di calcolare i guadagni ottenuti tramite una varietà di fonti alternative, tra cui mining, regali, fork, airdrop, staking. Ultimo ma non meno importante, agli utenti viene richiesto di scegliere il metodo di calcolo preferito e il modulo fiscale.

Il rapporto sul file fiscale scaricabile include una serie di documenti, come il rapporto sul reddito, il modulo IRS 8949, un rapporto di audit trail, un rapporto sulle vendite a breve / lungo termine, il rapporto sulle posizioni di fine anno e l’importazione diretta online TurboTax.

Una volta scaricato, il report può essere importato in TurboTax o TaxAct, grazie al formato compatibile multipiattaforma.

Mentre la piattaforma è per lo più orientata verso il mercato statunitense, viene offerto anche un supporto internazionale. Pertanto, le tasse possono essere calcolate per qualsiasi nazione che accetta gli standard FIFO e LIFO, praticamente in qualsiasi valuta basata su fiat.

È disponibile anche una funzione di raccolta delle perdite fiscali, quindi notifica agli utenti le criptovalute che offrono significative opportunità di risparmio fiscale, portando così a una migliore pianificazione delle transazioni a lungo termine.

La piattaforma CryptoTrader.Tax include un servizio orientato al business, in cui alle aziende vengono forniti gli strumenti necessari per l’importazione, la revisione e la presentazione di report fiscali per conto dei clienti. Vengono forniti anche strumenti di gestione e automazione.

Prezzi

A questo punto nel tempo, il software fiscale di criptovaluta offre 4 piani tariffari: Hobbyist, Day trader, High Volume Trader e Unlimited.

Hobbyist ha un prezzo di $ 49 a stagione e include il supporto per 100 operazioni, anteprime di report gratuite, supporto per chat dal vivo, revisioni illimitate, moduli IRS, integrazione multipiattaforma con software di archiviazione fiscale, raccolta delle perdite fiscali, elaborazione FIFO / LIFO, ecc.

ha un prezzo di $ 49 a stagione e include il supporto per 100 operazioni, anteprime di report gratuite, supporto per chat dal vivo, revisioni illimitate, moduli IRS, integrazione multipiattaforma con software di archiviazione fiscale, raccolta delle perdite fiscali, elaborazione FIFO / LIFO, ecc. Day Trader costa $ 99 a stagione e offre supporto per un massimo di 1.500 trader, insieme alle altre funzionalità evidenziate sopra.

costa $ 99 a stagione e offre supporto per un massimo di 1.500 trader, insieme alle altre funzionalità evidenziate sopra. High Volume Trader , che ha un prezzo di $ 199, è pensato per i trader professionisti e quindi offre supporto per 5.000 trader. I titolari di pacchetti ricevono anche un supporto prioritario, insieme all’accesso illimitato alle funzionalità fornite.

, che ha un prezzo di $ 199, è pensato per i trader professionisti e quindi offre supporto per 5.000 trader. I titolari di pacchetti ricevono anche un supporto prioritario, insieme all’accesso illimitato alle funzionalità fornite. Unlimited ha un prezzo di $ 299 per stagione fiscale e offre ai clienti scambi illimitati e accesso agli strumenti e ai servizi della piattaforma.

ZenLedger

Molte persone spesso garantiscono ZenLedger come uno degli strumenti fiscali più veloci e amichevoli per i trader, gli investitori e i contabili di criptovaluta. Il sito Web è noto per la sua ampia copertura, il supporto di più valute / cambi, le integrazioni amichevoli dell’IRS e i piani di pagamento multipli. Un aspetto unico di ZenLedger è il suo servizio fiscale personalizzato, in quanto la piattaforma facilita le collaborazioni tra clienti e avvocati fiscali e CPA.

Caratteristiche principali

Per dare il via alle cose, fare le tue tasse tramite ZenLedger è per lo più simile alle altre piattaforme disponibili sul mercato. Gli utenti dovranno importare i dati storici delle transazioni utilizzando l’API o semplicemente caricando il rispettivo documento. Quindi, la piattaforma calcolerà i guadagni / perdite e l’imposta afferente dovuta per la stagione in corso, in base a regolamenti aggiornati.

ZenLedger offre diverse altre funzionalità, differenziandolo quindi dalla concorrenza.

Prima di tutto, il reporting FinCen rappresenta un’integrazione che avvisa gli utenti nel caso in cui le loro partecipazioni debbano essere segnalate alle Financial Crimes Enforcement Networks.

La piattaforma è anche molto adatta a coloro che si occupano di EOS, grazie al supporto EOS ICO to mainnet, in cui il software fiscale traccia accuratamente le monete EOS che non sono state recuperate o spostate tra portafogli EOS ed ETH.

Viene offerta l’integrazione TurboTax, garantendo così che i clienti possano eseguire facilmente i loro calcoli fiscali finali, per una reportistica accurata. Attraverso il sistema di raccolta delle perdite fiscali, gli investitori possono ridurre alcune delle loro potenziali perdite, tenendo traccia delle perdite di capitale non realizzate. Viene offerto un foglio di calcolo di drill-in contabile, che fornisce agli utenti uno sguardo approfondito su ogni transazione e su come è stata calcolata l’imposta.

La piattaforma offre anche una suite CPA per i contabili che collaborano con i titolari di criptovaluta. Di conseguenza, tramite questa interfaccia, i CPA possono ottenere una panoramica integrata dei portafogli dei loro clienti, in modo ordinato e destinato a ridurre il carico di lavoro.

Prezzi

ZenLedger viene fornito con 5 piani tariffari per il loro software fiscale di criptovaluta: hobbista, starter, premium, executive e illimitato.

Il piano Hobbyist ha un prezzo di $ 69 / anno fiscale e supporta transazioni 100 e fino a $ 15K valore patrimoniale totale.

ha un prezzo di $ 69 / anno fiscale e supporta transazioni 100 e fino a $ 15K valore patrimoniale totale. Il piano Starter ha un prezzo di $ 149 / anno fiscale e supporta transazioni 500 e un valore patrimoniale totale fino a $ 50K.

ha un prezzo di $ 149 / anno fiscale e supporta transazioni 500 e un valore patrimoniale totale fino a $ 50K. Il piano Premium ha un prezzo di $ 399 / anno fiscale e supporta transazioni 1,000 e fino a $ 300K valore patrimoniale totale.

ha un prezzo di $ 399 / anno fiscale e supporta transazioni 1,000 e fino a $ 300K valore patrimoniale totale. Il piano Executive ha un prezzo di $ 799 / anno fiscale e supporta 4.000 transazioni e fino a $ 1 milione di valore patrimoniale totale.

ha un prezzo di $ 799 / anno fiscale e supporta 4.000 transazioni e fino a $ 1 milione di valore patrimoniale totale. Il piano Unlimited ha un prezzo di $ 999 / anno fiscale e supporta un numero illimitato di transazioni, senza limiti di valore patrimoniale. È inoltre garantito un sostegno prioritario.

ZenLedger offre ai clienti i servizi di avvocati fiscali autorizzati, o contabili, disponibili in tre piani tariffari: Argento ($ 750), Oro ($ 1.250) e Diamante ($ 2.500).

CoinTracking

Simile alla maggior parte dei software fiscali di criptovaluta disponibili sul mercato, CoinTracking fornisce ai clienti strumenti di reporting fiscale competenti che aiutano a garantire la conformità normativa e un reporting fiscale efficiente.

I principali punti di forza di CoinTraking includono l’analisi del portafoglio personale, le importazioni commerciali, le dichiarazioni fiscali, i grafici delle monete, le tendenze delle monete, l’assistenza clienti professionale e l’efficace sicurezza dei clienti.

La piattaforma ha servito oltre 570K utenti, insieme a oltre 750 CPA e clienti aziendali. Offre tendenze delle monete per le valute digitali 7333, mentre il valore totale del portafoglio di CoinTracking è stimato a $ 4,3 miliardi.

Come vedremo più avanti, la piattaforma è adatta sia ai trader di criptovalute che alle società di crittografia.

Caratteristiche principali

CoinTracking funziona effettuando un’analisi delle operazioni importate dall’utente, allo scopo di generare dati relativi a profitti, perdite, valore delle monete, guadagni, perdite, imposte dovute in tempo reale.

Per mettere le cose in prospettiva, la funzione di analisi personale include una serie di grafici interattivi per operazioni e monete, rapporti di audit per profitti / perdite, insieme a una panoramica dei guadagni realizzati e non realizzati.

Le transazioni possono essere importate da oltre 70 scambi supportati, tramite integrazione API o tramite sincronizzazione diretta della rete blockchain. Le esportazioni possono essere realizzate in diversi formati, tra cui Excel, PDF, CSX, JSON e XML.

Quando si utilizza la piattaforma per la dichiarazione dei redditi, CoinTracking può calcolare le imposte dovute tramite 12 metodi di calcolo, tra cui FIFO, LIFO e AVCO. In altre parole, la piattaforma è compatibile anche con diverse giurisdizioni fiscali, grazie ai suoi parametri regolabili.

CoinTracking mira ad aiutare trader e investitori, attraverso una storia di grafici all-inclusive per oltre 7.000 monete, prezzi aggiornati, statistiche sulle monete, tendenze, volumi e analisi. Viene infatti fornito anche un aiuto professionale, in quanto la piattaforma collabora con numerosi CPA ed esperti a servizio completo, i cui servizi possono essere utilizzati per un’accurata rendicontazione fiscale.

Ultimo ma non meno importante, il software presenta diverse verifiche, pensate per aiutare gli utenti a scoprire transazioni mancanti o duplicate.

Prezzi

Dal punto di vista dei prezzi, questo servizio offre quattro piani: gratuito, pro, esperto e illimitato. Bitcoin è accettato come metodo di pagamento.

Il piano gratuito offre supporto per 200 transazioni, report limitati per imposte / plusvalenze, esportazioni personali, monitoraggio delle monete e importazioni CSV. Questo piano è progettato principalmente per coloro che sono interessati a provare CoinTracking.

offre supporto per 200 transazioni, report limitati per imposte / plusvalenze, esportazioni personali, monitoraggio delle monete e importazioni CSV. Questo piano è progettato principalmente per coloro che sono interessati a provare CoinTracking. Il piano pro ha un prezzo di $ 10 al mese e supporta transazioni 3,500, insieme a tutte le altre funzionalità standard fornite dalla piattaforma, ad eccezione delle transazioni prioritarie e dell’assistenza clienti.

ha un prezzo di $ 10 al mese e supporta transazioni 3,500, insieme a tutte le altre funzionalità standard fornite dalla piattaforma, ad eccezione delle transazioni prioritarie e dell’assistenza clienti. Il piano esperto ha un prezzo di $ 15.49 al mese e supporta fino a 20.000 transazioni, insieme a tutte le altre funzionalità fornite dal piano pro.

ha un prezzo di $ 15.49 al mese e supporta fino a 20.000 transazioni, insieme a tutte le altre funzionalità fornite dal piano pro. Il piano illimitato ha un prezzo di $ 50 al mese e supporta transazioni illimitate, offrendo ai clienti transazioni prioritarie e assistenza clienti prioritaria.

Accointing

Accointing è spesso pubblicizzato come una delle piattaforme fiscali di criptovaluta più amichevoli del mercato. Il servizio fornisce a migliaia di trader e investitori crittografici servizi di elaborazione e archiviazione fiscale di alta qualità che garantiscono la conformità normativa in diversi paesi. La piattaforma è adatta sia ai trader di criptovalute che alle società di crittografia.

Caratteristiche principali

Questa piattaforma consente agli utenti di ottenere un rapporto fiscale in pochi clic. In primo luogo, i trader dovranno utilizzare l’integrazione API o caricare la cronologia delle transazioni sulla piattaforma. Dopo una rapida classificazione e alcune impostazioni dei parametri, il report fiscale è pronto per essere esportato in formato PDF e CSV.

Una funzione di monitoraggio del portfolio è fornita e disponibile sia per desktop che per dispositivi mobili. Attraverso questa funzione, gli investitori possono ottenere una serie di spunti interessanti monitorando la performance del loro portafoglio. Sono inoltre disponibili avvisi sui prezzi, tendenze del mercato e una panoramica degli investimenti a breve e lungo termine. Attualmente, il supporto per il monitoraggio è disponibile per oltre 4.500 valute.

Attualmente, Accointing offre connessioni di scambio e portafoglio illimitate per tutti i piani tariffari, a differenza di alcuni dei suoi concorrenti. L’assistenza clienti è offerta tramite una serie di canali tra cui Telegram, Email e Reddit. Viene offerta una pagina di conoscenza all-inclusive per aiutare a rispondere a tutte le domande dei potenziali utenti.

Prezzi

Coloro che sono interessati a calcolare le loro tasse tramite questa piattaforma devono sapere che sono liberi di scegliere tra 3 piani di pagamento: la soluzione fiscale iniziale, la soluzione fiscale avanzata e la soluzione fiscale professionale.

La Starter Tax Solution ha un prezzo di $ 50 all’anno e include il supporto per un massimo di transazioni 250, oltre all’accesso alla maggior parte delle funzionalità della piattaforma.

un prezzo di $ 50 all’anno e include il supporto per un massimo di transazioni 250, oltre all’accesso alla maggior parte delle funzionalità della piattaforma. La soluzione fiscale avanzata ha un prezzo di $ 130 all’anno e include il supporto per un massimo di transazioni 5,000 e la maggior parte delle altre funzionalità.

un prezzo di $ 130 all’anno e include il supporto per un massimo di transazioni 5,000 e la maggior parte delle altre funzionalità. La soluzione fiscale professionale ha un prezzo di $ 260 all’anno e include un supporto illimitato per le transazioni e un periodo di detenzione avanzato.

BitcoinTax

BitcoinTaxes rappresenta una delle opzioni più economiche del mercato per la rendicontazione e il calcolo delle imposte sulle plusvalenze di criptovaluta. La piattaforma è adatta a trader, investitori, aziende e professionisti fiscali. BitcoinTaxes fornisce anche un servizio di elaborazione dati unico, in cui gli analisti di dati possono aiutare a convertire CSV, importare dati, analizzare i risultati e altro ancora.

Caratteristiche principali

Sebbene Bitcoin.Tax non sia certamente il software fiscale di criptovaluta più bello, i suoi servizi sono aggiornati e sono destinati a soddisfare la maggior parte dei clienti. Pertanto, la piattaforma funziona facendo caricare agli utenti le loro transazioni di criptovaluta, tramite le integrazioni API basate su exchange o tramite documenti di file. Quindi, gli utenti devono selezionare la metodologia di calcolo basata sui costi appropriata, da un elenco che include LIFO, FIFO e costi medi. Quindi, la piattaforma genera il rapporto sulle plusvalenze, in cui gli utenti possono saperne di più sulla base di costo per ogni transazione, sui proventi della vendita e sui guadagni. Allo stesso modo, possono essere forniti rapporti su reddito, donazione, margine e chiusura, per una migliore panoramica dell’onere fiscale.

La piattaforma collega anche i trader / investitori di criptovaluta con contabili professionisti, nel caso in cui sia necessario un aiuto extra quando si depositano le tasse di quest’anno.

La reportistica è resa semplice grazie all’integrazione turbotax. Infatti, utilizzando Bitcoin.Tax, gli utenti possono persino ottenere uno sconto sulla tariffa TurboTax.

Alcune delle altre caratteristiche rilevanti associate a BitcoinTaxes includono la possibilità di importare entrate da mining / spesa / margine da numerosi scambi, supporto pluriennale, la possibilità di calcolare aliquote fiscali e anni per più paesi (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Germania e Australia), moduli IRS scaricabili, supporto per gli swap crittografici e altro ancora.

Prezzi

Esistono una serie di piani di pagamento che gli utenti possono scegliere, a seconda delle loro esigenze di utilizzo. Tutti i piani includono le funzionalità standard.

Il piano gratuito supporta fino a 20 transazioni di trading

supporta fino a 20 transazioni di trading il piano premium ($ 39,95 / anno fiscale) supporta fino a 1.000 transazioni

($ 39,95 / anno fiscale) supporta fino a 1.000 transazioni il piano premium extra ($ 49.95 / anno fiscale) supporta fino a 5.000 transazioni di trading,

($ 49.95 / anno fiscale) supporta fino a 5.000 transazioni di trading, mentre il piano deluxe ($ 59,95 / anno fiscale) supporta fino a 10.000 transazioni.

I trader possono prendere in considerazione i seguenti piani, a seconda del numero di transazioni: 50K ($ 129 / anno), 100K ($ 189 / anno), 250K ($ 249 / anno), 500K ($ 379 / anno), 1M ($ 499 / anno). Viene fornito anche un piano illimitato a una tariffa negoziabile. I professionisti fiscali possono scegliere tra due piani annuali. Infine, i servizi di elaborazione dati sono disponibili al costo di $ 100 all’ora.

TaxBit

TaxBit è una popolare piattaforma fiscale di criptovaluta progettata da una serie di avvocati fiscali e contabili pubblici certificati. Nel corso dei suoi anni di servizio, la piattaforma ha servito migliaia di utenti, grazie alla sua gamma di funzionalità che includono un audit trail completo, tasse ottimizzate, la possibilità di richiedere perdite di capitale e altro ancora.

Caratteristiche principali

TaxBit offre un motore di calcolo fiscale all-inclusive, che supporta oltre 4.200 valute digitali, materie prime, azioni e valute legali. La piattaforma funziona facendo in modo che gli utenti colleghino i loro account di scambio. Successivamente, il motore calcola automaticamente tutte le transazioni, garantendo al contempo la completa precisione.

La piattaforma è aggiornata con tutti i requisiti normativi, quindi gli utenti possono essere certi di rispettare la legge.

Oltre al motore di calcolo fiscale, TaxBit dispone anche di una serie di strumenti di analisi del portafoglio. Con questo in mente, il tuo portafoglio di investimenti basato su criptovalute può essere monitorato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, poiché la piattaforma visualizza metriche in tempo reale, basate sui dati raccolti dai tuoi conti di scambio.

In altre parole, gli utenti sono in grado di vedere i loro dati fiscali in ogni momento, ma sono anche in grado di accedere ai dati sulle prestazioni storiche. Ciò consente di ottenere con successo la raccolta delle perdite fiscali, garantendo così una maggiore redditività.

L’audit trail fiscale completo di TaxBit assicura che i contabili o persino i rappresentanti dell’IRS possano facilmente trovare transazioni specifiche, al fine di determinare se i guadagni e le perdite sono stati segnalati in modo accurato.

La piattaforma offre anche aliquote fiscali personalizzate, il che significa che visualizza le imposte totali dovute, insieme alla quantità di denaro che si ha diritto a ricevere sotto forma di rimborsi fiscali statali. Inoltre, la piattaforma può facilmente calcolare le tasse statali e federali in base alle rispettive tariffe, garantendo così agli utenti una panoramica della loro responsabilità fiscale o potenziale rimborso.

Ultimo ma non meno importante, TaxBit viene fornito con i moduli fiscali di criptovaluta IRS 8949, che possono essere completati in pochi clic. Sono disponibili una serie di formati, nel tentativo di garantire la compatibilità multipiattaforma con altri servizi come TurboTax, TaxSlayer, TaxAct e H & R Block.

Prezzi

Al momento della stampa, TaxBit offre tre piani di pagamento: base, plus e pro. Questi piani offrono agli utenti l’accesso alle importazioni CSV, supporto valutario 2,500 +, moduli IRS, audit trail CPA, monitoraggio fiscale / portafoglio in tempo reale ed esportazione CSV su TurboTax.

Il piano di base ha un prezzo di $ 50 / anno e offre supporto per 250 transazioni, 10 scambi / portafogli e il modulo fiscale dell’anno corrente.

ha un prezzo di $ 50 / anno e offre supporto per 250 transazioni, 10 scambi / portafogli e il modulo fiscale dell’anno corrente. Il piano plus ha un prezzo di $ 175 / anno e offre supporto per transazioni 2,500, scambi / portafogli illimitati, tutti i moduli fiscali, strumenti di ottimizzazione e altro ancora.

ha un prezzo di $ 175 / anno e offre supporto per transazioni 2,500, scambi / portafogli illimitati, tutti i moduli fiscali, strumenti di ottimizzazione e altro ancora. Il piano pro ha un prezzo di $ 500 / anno e offre supporto per transazioni 25,000, scambi / portafogli illimitati, tutti i moduli fiscali, revisione CPA, strumenti di ottimizzazione fiscale, reporting delle entrate / uscite minerarie e altro ancora.

Conclusione

Sulla base di tutto ciò che è stato evidenziato finora, la nostra analisi ha dimostrato che la maggior parte dei servizi fiscali di criptovaluta del mercato sono simili in termini di caratteristiche, supporto delle monete e piani tariffari. Le piattaforme menzionate come parte di questo articolo sono state tutte garantite dai loro utenti e detengono numerose recensioni positive dei clienti.

Pertanto, gli utenti generali saranno probabilmente felici quando scelgono uno di questi servizi. D’altra parte, i day trader, i professionisti fiscali e gli investitori su larga scala dovranno probabilmente scegliere una piattaforma che offra un’elaborazione illimitata delle transazioni e un’assistenza clienti dedicata. Allo stesso modo, coloro che vivono in giurisdizioni diverse dagli Stati Uniti dovranno scegliere una piattaforma che garantisca la conformità normativa locale.

Ultimo ma non meno importante, è essenziale che i trader di criptovaluta eseguano la loro due diligence leggendo attentamente i termini e le condizioni di ciascuna piattaforma.