Kusama è una piattaforma blockchain che mira a fornire enormi reti scalabili e interoperabili per gli sviluppatori. Inoltre, la sua base di codice è molto simile a quella di Polkadot.

Caratteristiche principali

La piattaforma Kusama fornisce agli sviluppatori un banco di prova per distribuire le loro blockchain.

Gli sviluppatori possono utilizzare la blockchain Kusama come rete preparatoria prima di lanciare le loro blockchain su Polkadot.

La piattaforma offre una barriera di ingresso inferiore per implementare catene para ed è adatta per le startup in fase iniziale.

Kusama utilizza un meccanismo di consenso proof-of-stake nominato.

La rete Kusama fornisce funzionalità di governance on-chain decentralizzate e senza autorizzazione.

Kusama offre blockchain partizionata e sistema di governance aperto per fornire un’infrastruttura scalabile per le aziende.

KSM è il token nativo della blockchain Kusama. Il token KSM ha un’offerta massima di 9.651.217 token e di cui 8.470.098 token KSM sono già nella fornitura circolante del mercato. Di seguito sono riportati i casi d’uso del token KSM:

I titolari di token KSM possono partecipare alla governance della piattaforma attraverso i processi di voto.

I token KSM possono essere puntati per guadagnare reddito passivo.

I token KSM vengono utilizzati per pagare le commissioni di transazione sulla piattaforma Kusama.

Vale la pena notare che Kusama è semplicemente una blockchain sperimentale e non offre molte caratteristiche uniche. Inoltre, ci sono molte piattaforme blockchain che hanno obiettivi simili a quelli di Kusama. Pertanto, Kusama deve affrontare un’enorme concorrenza sul mercato. Nel complesso, considerando i casi d’uso e le caratteristiche chiave di Kusama, sembra essere un caso moderato per gli investimenti.

Previsione Kusama Prezzo: Kusama raggiungerà $1000?

Per raggiungere $ 1000, il token KSM deve crescere di quasi 29,53 volte il suo attuale prezzo di mercato.

Inoltre, il token KSM ha raggiunto il suo prezzo più alto di tutti i tempi di $ 596 nel maggio 2021, dove è cresciuto di quasi 8,76 volte in soli quattro mesi (cioè, dal prezzo più basso di $ 68 nel gennaio 2021).

Pertanto, considerando la sua crescita di 2,19 volte in un mese, Kusama ha bisogno di circa 13,48 mesi (poco più di 1 anno) per raggiungere un livello di prezzo di $ 1000. Tuttavia, potrebbe essere necessario più tempo a seconda delle condizioni di mercato dei fattori economici. Tuttavia, raggiungere $ 1000 non è un obiettivo difficile per la criptovaluta KSM, se le condizioni di mercato si rivelano a suo favore.

Kusama Prezzo Previsione 2023, 2025 e 2030

La previsione di prezzo Kusama 2023 è $62.4

La previsione di prezzo Kusama 2025 è $ 116,8

Kusama Prezzo Previsione 2030 è $538.8

Dove posso acquistare KSM Crypto?

I token KSM possono essere acquistati da vari scambi crittografici centralizzati e decentralizzati come Binance, KuCoin, Kraken, Coinbase Exchange, Bitfinex, OKX, Bybit, Huobi, Gate.io, Crypto.com, Bitvavo e 4swap.