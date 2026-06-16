Ministro della Difesa incontra il Comandante Generale Zafarana

Il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha fatto visita al Comando Generale della Guardia di Finanza, incontrando il Comandante Generale Giuseppe Zafarana e una rappresentanza di ufficiali.

In un incontro istituzionale di grande rilievo, il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha visitato questa mattina il Comando Generale della Guardia di Finanza. L’incontro, che si è svolto presso la Caserma “Piave” di viale XXI Aprile, ha visto la partecipazione del Comandante Generale, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, e una rappresentanza di ufficiali del Comando Generale.

La visita ha avuto inizio con il rendere omaggio alla Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza, un gesto simbolico che sottolinea il rispetto e la stima verso il Corpo. Successivamente, il Ministro ha incontrato i responsabili delle articolazioni dello Stato Maggiore dell’Organo di Vertice del Corpo, discutendo delle attività svolte sia in Italia che all’estero.

Il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nella ripresa economica

Durante l’incontro, il Ministro Guerini ha espresso il suo apprezzamento per il lavoro svolto dalla Guardia di Finanza, sottolineando l’importanza del loro contributo nella fase di ripresa economica e finanziaria. “Ringrazio il Generale Zafarana per questo invito, è un’importante occasione di approfondimento per conoscere la fondamentale attività che la Guardia di Finanza svolge sia nel nostro Paese che all’estero”, ha dichiarato Guerini.

Il Ministro ha inoltre espresso il suo più sentito apprezzamento per la prova di straordinaria competenza e umanità dimostrata dalla Guardia di Finanza durante l’emergenza sanitaria. “Ci troviamo adesso in una fase molto impegnativa, quella della ripresa economica e finanziaria, che coinvolge tutte le istituzioni e ora più che mai il contributo della Guardia di Finanza è fondamentale sul territorio per esercitare la funzione di controllo onde evitare la nascita di fenomeni patologici e criminali”, ha aggiunto.

La risposta della Guardia di Finanza

Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, ha ringraziato il Ministro per la vicinanza dimostrata alle Fiamme Gialle sin dal suo insediamento. “La Guardia di Finanza è pronta a rispondere alle sfide della ripresa economica con la stessa professionalità e dedizione che ci contraddistinguono”, ha affermato Zafarana.

L’incontro ha evidenziato il ruolo cruciale della Guardia di Finanza nel garantire la sicurezza economica e finanziaria del Paese. Con i suoi 246 anni di storia e la sua esperienza consolidata nella lotta alla criminalitàil Corpo rappresenta un pilastro fondamentale per le istituzioni italiane.