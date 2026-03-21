Gestione delle disponibilità liquide: programmazione, rendimento e controllo dei rischi

La disponibilità di cassa è spesso l’elemento che determina la tenuta operativa di un’impresa: saperla amministrare vuol dire molto più che contare i saldi.

Il webinar organizzato da Credito Finanza Assicurazioni si propone di offrire indicazioni operative su come governare le disponibilità liquide aziendali e conciliare la programmazione di tesoreria con le attese di rendimento e il controllo dei rischi. L’appuntamento è fissato per Martedì 21 aprile 2026, ore 10.00, e si rivolge a direttori finanziari, controller e professionisti della tesoreria.

Durante la sessione saranno affrontati scenari concreti, strumenti di investimento a breve termine e policy di gestione del rischio operativo legato alla liquidità. L’obiettivo è fornire una guida pratica per prendere decisioni informate, bilanciando obiettivi di rendimento e la necessità di mantenere adeguati livelli di liquidità pronta. Partecipare significa aggiornarsi su tecniche che riducono il rischio di tensioni di cassa e migliorano l’efficienza finanziaria.

Perché la liquidità è una priorità strategica

La liquidità non è solo una voce di bilancio: è la capacità di un’azienda di onorare impegni e cogliere opportunità. Una gestione attenta della tesoreria permette di mitigare il rischio di insolvenza e di ottimizzare il capitale circolante. In questa sezione esploreremo come una politica di liquidità ben definita influisca sul costo del capitale e sulla resilienza aziendale, spiegando perché anche scelte apparentemente conservative possono supportare strategie di crescita. Capire il trade‑off tra disponibilità immediata e rendimento è fondamentale per costruire regole interne condivise.

Indicatori e metriche da monitorare

Per governare efficacemente la liquidità è importante usare indicatori chiave come il cash conversion cycle, il saldo di tesoreria proiettato e il rapporto tra fondi liquidi e passività correnti. Questi parametri, se interpretati con continuità, diventano strumenti di previsione e allerta. L’uso di dashboard integrate e scenari what‑if facilita la valutazione degli impatti di pagamenti differiti o di variazioni nei flussi di cassa, consentendo decisioni tempestive e basate su dati.

Bilanciare rendimento e rischio nella programmazione di tesoreria

Trovare un equilibrio tra rendimento atteso e controllo del rischio operativo richiede politiche chiare su dove allocare le eccedenze di cassa e come declassarle in caso di necessità. L’approccio dovrebbe prevedere una scorta minima di liquidità operativa, una parte dedicata a impieghi a breve termine a basso rischio e regole per l’accesso a linee di credito. Nel webinar verranno presentati criteri pratici per definire soglie e limiti, nonché per integrare valutazioni di contesto macroeconomico nelle scelte di investimento.

Strumenti finanziari e policy operative

Esistono diversi strumenti idonei per impiegare liquidità temporanea: depositi a breve termine, titoli di stato a scadenza ravvicinata, pronti contro termine e fondi liquidità. Ogni strumento comporta profili di rischio/ rendimento differenti; la selezione deve essere coerente con la policy di tesoreria e i vincoli normativi dell’azienda. Il webinar offrirà criteri di selezione e casi pratici per valutare costi impliciti, liquidabilità e rischi di controparte.

Aspetti operativi e governo quotidiano della cassa

La gestione operativa richiede processi ben definiti: riconciliazioni giornaliere, previsioni a breve e medio termine, e procedure per la gestione degli imprevisti. L’adozione di sistemi di cash management integrati e l’automazione dei flussi informativi riducono gli errori e accelerano le decisioni. Inoltre, la definizione di ruoli e responsabilità all’interno dell’area finanziaria è fondamentale per attuare la governance della liquidità e mantenere la disciplina nella gestione dei flussi.

Il webinar di Credito Finanza Assicurazioni sarà un’occasione per confrontarsi con esperti del settore, analizzare esempi concreti e aggiornare le proprie pratiche operative. Prenota la partecipazione per il Martedì 21 aprile 2026, ore 10.00 e porta in azienda soluzioni pratiche per migliorare la resilienza finanziaria, ottimizzare i rendimenti su eccedenze di cassa e ridurre il rischio operativo.