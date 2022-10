Modi migliori per ricercare criptovalute

Sebbene possa essere un po ‘denso da leggere, il white paper di un progetto è spesso il posto migliore per ricercare una risorsa crittografica. Il white paper includerà tutte le informazioni importanti su un progetto, inclusi i suoi obiettivi, le informazioni tecniche e il funzionamento della tokenomics.

Se un progetto non ha un white paper, questo è già un brutto segno. Se il progetto ha solo un litepaper, o carta gialla, questo può anche essere un brutto segno di sviluppo futuro. Questo perché senza un white paper, non c’è molta direzione per il progetto da valutare e i litepaper non hanno molte informazioni.

I migliori progetti avranno un white paper e un litepaper disponibili per la lettura, e dovresti fare proprio questo.

Leggendo il white paper avrai una migliore comprensione del progetto e sarai anche in grado di valutare la cura con cui viene sviluppato. Questo perché più tempo e sforzi sono stati impiegati per spiegare la loro idea, maggiori sono le probabilità che si concretizzi nel tempo.

Va da sé che avere semplicemente un white paper non significa che una moneta avrà successo. Un sacco di monete truffa hanno avuto white paper completi nel corso degli anni.

Usa invece il white paper come punto di partenza per conoscere una moneta.

Usa Crypto Screeners

Gli screener crittografici sono siti come CoinMarketCap e CoinGecko. Questi siti hanno informazioni su una moneta come la sua distribuzione, l’offerta totale, l’offerta circolante, la cronologia dei prezzi, le informazioni generali sul progetto e altro ancora. L’utilizzo di screener crittografici ti aiuterà a esaminare la storia di un asset per determinare se è un buon momento per acquistare, oltre a fornirti collegamenti ad articoli sull’asset e al sito Web ufficiale del progetto.

Probabilmente è meglio evitare la sezione dei commenti su uno di questi siti, poiché sono pieni di persone che cercano di pompare una risorsa e creare FUD (paura, incertezza e dubbio). Invece, usa semplicemente gli screener crittografici come riferimenti alla tua ricerca più ampia utilizzando il white paper del progetto.

Utilizzare Esplora blocchi

Gli esploratori di blocchi sono un modo sottovalutato per ricercare una moneta o un token crittografico. Sono più utili per i token all’interno dell’ecosistema di una moneta, come i token Ethereum come SHIB o i token Binance Smart Chain come CAKE. Utilizzando un esploratore di blocchi puoi davvero vedere la distribuzione di un asset sulla blockchain, ovvero chi lo detiene e quanto ne detiene. Può essere utile per determinare se un asset è soggetto a manipolazione a causa del fatto che è una grande porzione detenuta all’interno di pochi portafogli. Sarai in grado di dire se il grande detentore è una vera balena o uno scambio basato sull’identità allegata all’indirizzo, poiché la maggior parte degli scambi ha etichettato il proprio indirizzo come “Binance Hot Wallet”.

Se riesci a vedere che un bene è per lo più detenuto da una balena che non è uno scambio, allora potresti essere meglio evitarlo in quanto potrebbe essere facilmente manipolato da quel detentore.

L’informazione è potere



Dovresti sempre fare la dovuta diligenza prima di investire in qualsiasi cosa, sia investimenti tradizionali come le azioni, sia investimenti alternativi come le criptovalute.

Saremmo negligenti se non menzionassimo l’ampia sezione di guida alle monete di CryptoVantage che dovrebbe darti alcune informazioni di base sulle criptovalute più popolari.

Il whitepaper di una criptovaluta è di gran lunga il posto migliore per iniziare la tua ricerca, in quanto dovrebbe contenere tutte le informazioni importanti di cui hai bisogno, incluso il modo in cui l’asset creerà domanda per se stesso (tokenomics). L’aggiunta di alcune informazioni referenziali alla tua ricerca attraverso screener crittografici e esploratori di blocchi ti aiuterà solo a prendere la tua decisione.

Ricorda, investi solo ciò che sei disposto a perdere!