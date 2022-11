Si possono recuperare i Bitcoin?

È una realtà che potrebbe accadere a chiunque: il computer, il cellulare o il portafoglio hardware che stavi utilizzando per archiviare i tuoi bitcoin viene perso, rubato o improvvisamente smette di funzionare. Ma non sudare! Finché hai la frase seme che hai creato quando hai impostato il tuo portafoglio bitcoin, ci sono dei passaggi che puoi fare per recuperare il tuo bitcoin.

Il seguente articolo spiega come recuperare i tuoi bitcoin da dispositivi guasti. Troverai anche consigli su come evitare di perdere il tuo bitcoin in primo luogo.

Cosa fare se perdi i tuoi Bitcoin

Se il dispositivo che stavi utilizzando per archiviare il tuo bitcoin fallisce, questi cinque suggerimenti possono aiutarti a capire come iniziare a recuperare i tuoi fondi:

Consiglio #1

Ottieni il backup della frase seme che hai creato quando hai configurato il tuo portafoglio.

Idealmente, hai memorizzato la tua frase seme in più posizioni fisiche sicure.

Consiglio #2

Se non si dispone di un backup della frase di inizializzazione, le chiavi private potrebbero comunque essere memorizzate sul dispositivo, anche se il dispositivo smette di funzionare. A seconda della tua configurazione, puoi chiedere agli esperti di aiutarti a recuperare quei fondi, ma fai attenzione ai truffatori che cercheranno di recuperare i fondi da soli.

Suggerimento #3

Importa il tuo bitcoin in un nuovo portafoglio. Il portafoglio scelto dovrebbe consentire l’uso di importare chiavi da frasi di inizializzazione. Ogni software di portafoglio lo gestirà in modo diverso, ma se fai una ricerca sul web dovresti essere in grado di trovare istruzioni dettagliate. Alla fine di questo articolo forniamo un esempio di ripristino di un portafoglio bitcoin Electrum utilizzando una frase seme.

Suggerimento #4

Alcuni software di portafoglio richiedono che la frase seme sia lunga 12 parole, mentre altri richiedono che sia lunga 24 parole.

Dovrai utilizzare un software di portafoglio che supporti l’utilizzo di una frase seme che corrisponda alla lunghezza della tua. La scommessa più sicura è probabilmente quella di utilizzare lo stesso software di portafoglio utilizzato per creare la tua frase seme in primo luogo.

Suggerimento #5

Conosci il tuo tipo di portafoglio. Alcuni software di portafoglio supportano più tipi di portafoglio, quindi potrebbe essere necessario inserire il tipo di portafoglio insieme alla frase seed. Ad esempio, potrebbe essere necessario distinguere tra portafogli standard e portafogli multifirma o tra indirizzi legacy e indirizzi SegWit.

Come evitare di perdere i tuoi Bitcoin

Che tu abbia perso il tuo bitcoin in passato o meno, questi suggerimenti possono aiutarti a prevenire la perdita del tuo bitcoin in futuro:

Consiglio #1

Eseguire il backup della frase iniziale in più posizioni fisiche sicure. Se perdi la tua frase seme, i tuoi fondi andranno per sempre.

Consiglio #2

Non dovresti eseguire il backup della tua frase seme su un computer che usi per qualcosa di diverso da bitcoin. Invece, è meglio conservarlo su carta in più luoghi sicuri.

Suggerimento #3

Quando esegui il backup della tua frase seed, dovresti anche registrare il “percorso di derivazione” utilizzato dal portafoglio. Portafogli diversi utilizzano metodi diversi per ripristinare i portafogli dalle frasi seme. Questi metodi sono comunemente indicati come percorsi di derivazione. Per questo motivo, dovresti registrare il nome del software del portafoglio con la tua frase seme. Se possibile, dovresti anche registrare il percorso di derivazione con la tua frase di semina. Potresti essere in grado di trovare il percorso di derivazione utilizzando i file di aiuto del software del portafoglio o eseguendo una ricerca sul Web per il nome del software del portafoglio + “percorso di derivazione”. Se hai difficoltà a trovare il percorso di derivazione per il software del tuo portafoglio, questo sito Web elenca i percorsi di derivazione per molti tipi di portafoglio.

Suggerimento #4

Se utilizzi la firma multipla e altri tipi di portafoglio non standard, dovrai prestare particolare attenzione quando esegui il backup della frase seed. Questi tipi di portafoglio non sono generalmente utilizzati dai principianti e richiedono un processo più complicato per il recupero dei bitcoin. Questi tipi di portafoglio utilizzano qualcosa chiamato “script bitcoin” per archiviare i fondi e dovrai avere sia lo script che la frase seed per recuperare i tuoi fondi. Per questo motivo, consigliamo ai principianti di utilizzare solo tipi di portafoglio standard.

Esempio: recupero di un portafoglio Electrum dalla frase Seed

Ad esempio, abbiamo condotto un recupero molto semplice da una frase utilizzando un portafoglio Electrum. Altri portafogli avranno un aspetto leggermente diverso, ma i fondamentali rimangono gli stessi.

Durante la configurazione del portafoglio Electrum di esempio, abbiamo registrato le seguenti informazioni:

Frase del seme : canyon hazard monitor menzionare rana limone rivendicazione hollow esempio copertura veramente filo

: canyon hazard monitor menzionare rana limone rivendicazione hollow esempio copertura veramente filo Software di portafoglio : Electrum v3.3.8

: Electrum v3.3.8 Tipo di portafoglio : Standard

: Standard Tipo di indirizzo : SegWit

: SegWit Percorso di derivazione (da walletsrecovery.org): Singolo firmatario: m/44’|49’|84/0’/0′ Multisig: m/45’/0/0/0 m/48’/0’/0’/1′ m/48’/0’/0’/2′ Non utilizza frasi seme BIP39 ma può importarle

Ecco un elenco di indirizzi nel portafoglio di esempio, che cercheremo di recuperare:

Dopo un guasto del computer, possiamo ripristinare i nostri fondi utilizzando i seguenti passaggi:

1. Esegui il portafoglio Electrum e scegli un nome di portafoglio. Questo può essere qualsiasi cosa e non deve necessariamente corrispondere al nome del portafoglio originale:

2. Il nostro portafoglio era un tipo di portafoglio standard:

3. Vogliamo usare la nostra frase seme esistente per creare il portafoglio:

4. Inseriamo la nostra frase seme di cui avevamo eseguito il backup:

5. Possiamo crittografare le chiavi del portafoglio usando qualsiasi passphrase vogliamo. Non è necessario che corrisponda a quello utilizzato quando abbiamo originariamente creato il nostro portafoglio:

Ora che abbiamo recuperato il nostro portafoglio, possiamo vedere che il nostro recupero ha avuto successo controllando l’elenco degli indirizzi per vedere che corrisponde al portafoglio da prima del guasto del computer:

Nota: per impostazione predefinita, gli indirizzi non vengono visualizzati in Electrum. Utilizzare Visualizza -> Mostra indirizzi se si desidera visualizzarli.