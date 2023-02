Si può non pagare le tasse sulle criptovalute?

La stagione delle tasse è sempre un compito un pò riluttante per molti di noi. Capire cosa richiedere, a quali interruzioni hai diritto e se devi o riceverai denaro dopo la presentazione può essere una cosa stressante. Per quelli di noi che si trovano in questo mondo selvaggio di criptovaluta, le tasse crittografiche possono essere doppiamente stressanti e certamente confuse.

C’è così tanta area grigia e complessità quando si tratta di regolamentazione crittografica che può essere allettante non riportare affatto la tua criptovaluta sulle tue tasse. Tuttavia, questo può portare a più problemi e mal di testa rispetto alla semplice presentazione di tali tasse. In questa guida, discuteremo perché è necessario pagare le tasse sulle criptovalute e cosa potrebbe accadere se non lo si fa.

Cosa può succedere se non paghi le tasse sulle criptovalute?

È una buona idea pagare le tasse sulle criptovalute per le ovvie ripercussioni legali che potrebbero derivare se non lo fai. Non pagando le tasse crittografiche ti apri a cose come multe, interessi sul denaro dovuto e, nel peggiore dei casi, il carcere. Tuttavia, ciò che è considerato un evento tassabile con criptovaluta varia da paese a paese, così come gli importi delle tasse che vengono riscossi su tali eventi. Per tutti i paesi, le imposte sulle plusvalenze vengono pagate solo sul profitto realizzato dall’utente, non sull’importo totale.

Di seguito abbiamo delineato alcune delle transazioni crittografiche tassabili più comuni per Stati Uniti, Canada e Regno Unito, insieme al fatto che si tratti di plusvalenze o reddito. Si prega di prendere questa guida solo come punto di partenza e non come consulenza fiscale effettiva.

USA

Gli Stati Uniti, come ci si potrebbe aspettare se si vive al di fuori di esso, hanno meno tasse sulle criptovalute rispetto agli altri due paesi in questa guida.

Hanno anche meno eventi tassabili per le plusvalenze sulle criptovalute rispetto al Regno Unito o al Canada. Negli Stati Uniti, le plusvalenze vengono pagate solo quando si vendono criptovalute per valuta fiat, si scambia un asset crittografico per un altro o lo si spende in beni e servizi. Le aliquote fiscali per le plusvalenze statunitensi partono dal 10% per le criptovalute, salendo al 37% a seconda del reddito familiare e dello stato civile. Ci sono anche alcuni vantaggi per mantenere la tua criptovaluta a lungo termine. Gli Stati Uniti ti consentono di dare fino a $ 16.000 in criptovalute, a persona, esentasse. Questo può essere un buon modo per ridurre le tasse all’interno di una famiglia dando cripto a un coniuge, anche se può anche ridurre le tasse complessive dando a qualsiasi persona / più persone. È considerato tassabile nel reddito negli Stati Uniti se ricevi criptovalute da essere pagato in esso, mining, airdrop, hard fork, picchettamento o referral. Questo è apparentemente lo stesso in tutti e tre i paesi presenti. In sostanza, se stai guadagnando criptovalute in qualche modo, questo è reddito e può essere tassato come tale. Anche le criptovalute di day trading sarebbero considerate reddito piuttosto che plusvalenze.

Canada

In Canada, le plusvalenze vengono pagate in criptovaluta quando lo si vende per CAD, lo si scambia con altri asset crittografici, lo si spende in beni e servizi o lo si regala a qualcuno. L’ultimo è in netto contrasto con gli Stati Uniti, che ti consente di dare fino a $ 17k USD (oltre $ 20k CAD) a qualcuno senza alcuna tassa. L’imposta sulle plusvalenze parte dal 15% anche in Canada, rispetto al 10% negli Stati Uniti. L’unica differenza tra l’imposta sul reddito sulle criptovalute quando si confronta il Canada con gli Stati Uniti è che l’aliquota fiscale varia a seconda della provincia in cui vivi e del tuo reddito familiare. Aggiungi semplicemente il tuo reddito crittografico al tuo rapporto fiscale federale sul reddito per gli Stati Uniti. Come negli Stati Uniti, il day trading è considerato un evento tassabile sul reddito piuttosto che plusvalenze.

Regno Unito

Nel Regno Unito, le plusvalenze vengono pagate su tutte le stesse disposizioni del Canada, tranne per il fatto che è consentito dare criptovalute al coniuge in qualsiasi importo (probabilmente un importo che non influisce sulla loro indennità di plusvalenze) senza pagare tasse su tale transazione.

L’imposta sulle plusvalenze parte dal 10% per i redditi delle famiglie fino a £ 50.270, aumentando solo al 20% se guadagni oltre £ 150k, che è anche il tasso massimo.

L’HM Revenue and Customs (HMRC) è anche l’unica agenzia fiscale federale in questa guida che ha una guida fiscale completamente definita per le transazioni finanziarie decentralizzate (DeFi). Hanno stabilito che l’imposta sul reddito si applicherà solo su un rendimento che ricevi da un’attività. Ciò potrebbe includere ricompense da picchettamento, agricoltura di rendimento, prestiti e altro ancora. HMRC probabilmente lo considererà reddito se:

Il reso che ricevi è stato concordato

Se il tuo ritorno è pagato dal mutuatario / piattaforma DeFi

Se il tuo reso viene pagato periodicamente per tutto il periodo di prestito/picchettamento

Transazioni crittografiche esentasse

Mentre ci sono alcune transazioni crittografiche tassabili, ci sono anche alcuni tipi che sono esentasse nei tre paesi in questa guida. Se non specificato, si applicano a tutti. Sono:

Acquistare Crypto con fiat

Spostare le criptovalute tra i tuoi portafogli

Tenerlo dopo l’acquisto

Essere cripto regalato (Canada), regalare cripto al coniuge (Regno Unito), regalare cripto a chiunque (Stati Uniti)

Creazione di un DAO (Canada)

Donare criptovalute in beneficenza (Stati Uniti e Regno Unito)

Creazione di un NFT (US)

Fare una qualsiasi delle azioni di cui sopra è esentasse supponendo che tu sia in quella giurisdizione. Regalare criptovalute può essere un buon modo per ridurre le tasse sia negli Stati Uniti che nel Regno Unito, anche se non è un’opzione in Canada.

Conclusioni

Anche se non sei in verde per l’anno, dovresti sicuramente segnalare la tua criptovaluta sulle tue tasse quest’anno e ogni anno. Non farlo può aprirti a ripercussioni legali a lungo termine, soprattutto se arriva un punto in cui sei improvvisamente pronto a raccogliere un grande profitto.

Mentre le tasse crittografiche possono essere evocative, ci sono molte opzioni quando si tratta di software crittografici fiscali come Koinly che possono aiutarti a navigare nella loro complessità.