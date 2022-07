Quantum Computing: I 5 migliori titoli da tenere d’occhio nel 2022

Poiché gli investitori sono ancora molto scettici a causa del più recente aggiornamento della Federal Reserve e del triste e atteso declino del mercato delle criptovalute, le società tecnologiche potrebbero ora fornire un’opportunità intrigante.

Alla luce di ciò, potrebbe essere utile tenere d’occhio le azioni di calcolo quantistico, i token dei supercomputer e le criptovalute di calcolo distribuito.

Oggi esaminiamo la scelta di NullTX dei primi cinque titoli Quantum Computing da tenere d’occhio nel 2022, ordinati in base all’attuale capitalizzazione di mercato, dal più alto al più basso.

Cos’è il Quantum Computing?

I computer che utilizzano la teoria quantistica sono la componente principale di questo campo tecnologico. Questo metodo di stima indica essenzialmente che i computer quantistici saranno in grado di superare i supercomputer all’avanguardia di oggi..

Questi fattori renderebbero gli investitori interessati a scommettere sul futuro dei computer.

Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL)

Capitalizzazione di mercato ~ $ 1,5 trilioni

$ 1,5 trilioni Settore – Tecnologia

Tecnologia Prezzo – $2,313.53

Uno dei migliori titoli da acquistare per l’informatica quantistica è Alphabet Inc., alias Google. L’azienda ha inizialmente affermato la supremazia quantistica nel 2019 quando le prestazioni del suo computer all’avanguardia hanno superato quelle delle apparecchiature tradizionali.

Il processore quantistico Sycamore di Alphabet ha completato un compito in 200 secondi che avrebbe richiesto al miglior supercomputer del mondo 10.000 anni per essere completato.

Questo è un risultato significativo e l’organizzazione sta ancora progredendo con la fisica quantistica.

Inoltre, Google Quantum AI sta progredendo in modo significativo. Sta creando nuovi computer quantistici e algoritmi per aiutare a risolvere una varietà di problemi. Per incoraggiare l’innovazione, sta anche aprendo alcune delle sue strutture.

NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)

Capitalizzazione di mercato ~ $ 378,8 miliardi

$ 378,8 miliardi Settore – Servizi di comunicazione

Servizi di comunicazione Prezzo – $151.52

Con le sue unità di elaborazione grafica (GPU), che aumentano la capacità di calcolo, NVIDIA sta rapidamente diventando il leader mondiale nella progettazione di semiconduttori all’avanguardia, alimentando la prossima generazione di tecnologia.

Nvidia è un titolo di calcolo quantistico che ha preso d’assalto il mondo. I suoi prodotti sono impiegati in mercati in espansione come i settori dei giochi, dei data center, dell’automotive e della visualizzazione professionale.

Nvidia sta sfruttando le GPU per creare computer quantistici, mantenendo la sua posizione di leader del settore nella progettazione di circuiti complessi. Inoltre, l’azienda è un pioniere nell’intelligenza artificiale e nell’apprendimento automatico.

Nvidia sta utilizzando il suo software specifico per GPU per aiutare a far progredire l’informatica quantistica. Ha reso cuQuantum un kit di sviluppo software per assistere i programmatori nella creazione di flussi di lavoro per l’informatica quantistica.

IBM (NYSE: IBM)

Capitalizzazione di mercato ~ $ 127 miliardi

$ 127 miliardi Settore – Tecnologia

Tecnologia Prezzo – $141.00

IBM è l’azienda tecnologica affermata che ha spostato la sua attenzione sul potenziale del cloud computing. Ha anche un computer quantistico, che il ramo di business IBM Quantum Services dell’azienda rende disponibile in commercio.

Uno dei pionieri della ricerca quantistica è stato IBM. Ha anche già messo in uso 28 computer quantistici.

Più di 100 partner collaborano attualmente con IBM Quantum Network. Questi partner lavorano alla creazione di applicazioni pratiche e commerciali in una vasta gamma di settori. L’informatica quantistica è accessibile gratuitamente anche tramite IBM.

Queste tecnologie vengono ampliate e rese più ampiamente disponibili da IBM. Per una maggiore accettazione e creatività, questo è fondamentale.

Microsoft (NASDAQ: MSFT)

Capitalizzazione di mercato ~ $ 21 miliardi

$ 21 miliardi Settore – Tecnologia

Tecnologia Prezzo – $264.51

Come IBM, Microsoft si avvicina al calcolo quantistico da tutte le angolazioni. Sta sviluppando ogni tecnologia necessaria per far crescere un’applicazione commerciale.

Tutti i livelli dello stack di computer di Microsoft si stanno evolvendo. Controlli, software e strumenti di sviluppo sono tutti inclusi in questo. Microsoft ha anche sviluppato l’ecosistema cloud aperto noto come Azure Quantum. Questo promuove la creatività più rapidamente.

Microsoft sta creando l’hardware, il software e la refrigerazione specializzata necessari per i computer quantistici nelle sue strutture di ricerca.

Anche il colosso IT sta facendo passi da gigante con i qubit topologici. Questi superano i qubit tradizionali in termini di prestazioni. Migliorano la stabilità riducendo il numero totale di qubit richiesti. I profitti futuri per gli azionisti dovrebbero derivare da questa tecnologia promettente.

IonQ (NYSE: IONQ)

Capitalizzazione di mercato ~ $ 913 milioni

$ 913 milioni Settore – Industriali

Industriali Prezzo – $4.61

IonQ è appena diventato pubblico attraverso una combinazione con la società di acquisizione a scopo unico (SPAC) dMY Technology Group III. La prima azienda di computer quantistici pure-play a diventare pubblica è IonQ, una start-up nel settore dell’informatica quantistica.

IonQ utilizzerà il denaro guadagnato dalla fusione SPAC per finanziare la costruzione di una rete di computer quantistici che saranno accessibili attraverso vari servizi cloud. IonQ attualmente gestisce un computer quantistico.

La partnership di IonQ con Microsoft, Google Cloud e Amazon (NASDAQ: AMZN) Web Services (AWS) dimostra l’attenzione dell’azienda sul cloud computing. Oltre a investire in IonQ, il principale e investitore tecnologico giapponese di telecomunicazioni Softbank Group (OTC: SFTBF) ha collaborato con l’azienda per utilizzare il calcolo quantistico per alimentare le molte altre aziende tecnologiche nel suo portafoglio.

Se IonQ avrà successo, e la società crede che lo farà, il mercato dell’informatica quantistica potrebbe valere 65 miliardi di dollari all’anno entro il 2030, rendendolo la via di investimento più redditizia.

Considerazioni finali

Sebbene l’informatica quantistica sia ancora agli inizi, in questa tecnologia all’avanguardia vengono investiti significativi finanziamenti per la ricerca.

Anche se non ci sono ancora molte azioni quantistiche pure-play, investire in colossi tecnologici che hanno un’esposizione al campo potrebbe ripagare profumatamente nei prossimi anni.