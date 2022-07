NASDAQ U.S. Stock Exchange: cos’è e come funziona

È impossibile non menzionare il Nasdaq quando si tratta di borse statunitensi. Cosa c’è di eccezionale nel fatto che la borsa statunitense NASDAQ stia diventando così famosa in tutto il mondo? Il seguente articolo apprende lo scambio NASDAQ e tutte le informazioni che devi sapere su questo scambio.

Cos’è il NASDAQ U.S. Stock Exchange?

NASDAQ è un’abbreviazione della frase National Association of Securities Dealers Automated Quotations System. Il NASDAQ è una delle principali borse valori degli Stati Uniti. La borsa NASDAQ è famosa a livello globale con la seconda più grande capitalizzazione di mercato negli Stati Uniti, appena dietro la borsa NYSE. Attualmente, il volume degli scambi giornalieri del NASDAQ è leader in tutto il mondo.

Il Nasdaq è la prima borsa elettronica al mondo.

La differenza critica tra il NASDAQ e le altre principali borse valori è una borsa valori over-the-counter (OTC). Il Nasdaq ha sede negli Stati Uniti e attualmente consente il trading su 29 mercati azionari globali. La maggior parte dei migliori titoli tecnologici del mondo sono quotati al Nasdaq. Inoltre, le azioni negoziate al NASDAQ appartengono anche a vari settori come finanza, sanità, energia, beni di consumo, lavori pubblici, trasporti e tecnologia….

Il sito ufficiale del Nasdaq è https://www.nasdaq.com/.

Il NASDAQ elenca anche le sue azioni sotto il ticker NDAQ e fa parte dell’indice S & P 500 dal 2008.

L’indice NASDAQ Composite è costruito sulla base dei prezzi delle azioni di tutte le società quotate al NASDAQ. Il NASDAQ Composite è spesso indicato come l’indice NASDAQ. L’indice NASDAQ è oggi un rappresentante ampiamente quotato del mondo.

Gli investitori dovrebbero distinguerlo dal NASDAQ 100.

Il NASDAQ 100 è un estratto delle prime 100 società non finanziarie ed è considerato l’indice più osservato per le società tecnologiche.

Storia e pietre miliari eccezionali della borsa NASDAQ

Nasdaq è stata fondata nel 1971 dalla National Association of Securities Traders (NASD) ed è attualmente gestita da Nasdaq Stock Market, Inc.

Nel 1987, la maggior parte delle negoziazioni era condotta per telefono, ma i market maker difficilmente rispondevano al telefono durante il crollo del mercato azionario del 1987. Il Nasdaq arriva dopo che la Securities and Exchange Commission (SEC) ha esortato la NASD ad automatizzare il mercato dei titoli non quotati in borsa.

Quando è stato istituito, il NASDAQ era semplicemente un sistema che elencava i prezzi delle azioni. Regola la differenza tra i prezzi bid e ask. Dopo una volta, viene scambiato tra i partecipanti e diventa una borsa.

Il Nasdaq si è ufficialmente separato dal NASD e ha iniziato a operare come borsa nazionale nel 2006. Nel 2008, si è fusa con il gruppo di scambio scandinavo OMX per diventare Nasdaq OMX Group. La società ha cambiato il suo nome in Nasdaq Inc. (NDAQ) nel 2015.

Nel 2019, il NASDAQ è diventato la borsa elettronica più importante negli Stati Uniti.

Condizioni per la quotazione di una società al NASDAQ

A differenza di altre borse valori negli Stati Uniti, le società quotate al NASDAQ sono spesso prese di mira per la crescita piuttosto che per le società su larga scala. Inoltre, il costo per quotarsi sul Nasdaq è più economico rispetto ad altre borse, che è anche un criterio che fa sì che molte aziende scelgano il NASDAQ. La commissione di quotazione al NASDAQ è di soli 150000 USD.

Le società devono soddisfare criteri finanziari specifici per essere quotate alla borsa NASDAQ. Questi criteri sono suddivisi in quattro categorie, tra cui reddito, capitale, valore di mercato e valore totale delle attività / entrate totali.

Supponiamo che una società sia elencata in base a criteri di reddito. In tal caso, la società deve avere un reddito al lordo delle imposte dell’anno precedente o il pagamento di due anni negli ultimi tre anni superiore a 1 milione di USD con un patrimonio netto totale che raggiunge i 15 milioni di USD.

Se un’azienda vuole quotarsi sotto valutazione azionaria, i requisiti sono più elevati per gli azionisti che possiedono almeno 30 milioni di dollari.

L’azienda può anche selezionare criteri di valutazione in base al valore totale di mercato con uno standard minimo di 75 milioni di dollari.

Inoltre, se una società che soddisfa i criteri del valore patrimoniale totale o del reddito totale dell’anno precedente o del pagamento di due anni negli ultimi tre anni deve essere superiore a 75 milioni di USD, viene anche selezionata per la quotazione in borsa Nasdaq.

Durante il processo di approvazione per la quotazione al Nasdaq, alcune altre condizioni sono le seguenti: la percentuale minima di azioni detenute dal pubblico deve essere di 1,1 milioni di azioni, con il valore totale di mercato delle azioni pubbliche a $ 8 milioni, $ 18 o $ 20 milioni. In particolare, la società deve assicurarsi che le sue azioni siano negoziate a oltre $ 4 per almeno 90 giorni prima di richiedere la quotazione.

Inoltre, per le piccole aziende che non possono soddisfare i requisiti finanziari del NASDAQ, esiste uno scambio dedicato a loro, il NASDAQ Small Caps Market. Il NASDAQ sposterà le società da un mercato all’altro man mano che l’idoneità cambia.

Conclusione

Sopra ci sono alcune informazioni vitali associate alla borsa statunitense NASDAQ. Nasdaq è una borsa decentralizzata. Il Nasdaq funge da mercato dei trader per i broker per acquistare e vendere azioni attraverso i dealer, non direttamente tra loro. Fin dalla sua nascita, il Nasdaq si è dimostrato il leader di una borsa elettronica, diventando la più grande borsa negli Stati Uniti per volume di scambi e la seconda più grande a livello globale. È qui che si riuniscono i principali titoli tecnologici del mondo.