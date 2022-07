Prime Trust LLC Binance: cos’è e come iniziare

Prime Trust è un’infrastruttura finanziaria integrata per gli innovatori fintech e di asset digitali. Quindi, in che modo Prime Trust è correlato a Binance? L’articolo seguente apprende in dettaglio su Prime Trust LLC Binance, come aprire un account e alcune cose da sapere su Prime Trust.

Cos’è Prime Trust LLC Binance?

Prime Trust LLC è una piattaforma che rende facile per le aziende fornire l’accesso alle risorse digitali con custodia qualificata, pipeline di pagamento, API di compensazione, liquidità, conformità, regolamento e una carta di debito per il monitoraggio della spesa.

Binance è noto come il più grande scambio di criptovaluta a livello globale ed è stato annunciato come cliente da Prime Trust dal 2019. Di conseguenza, Prime Trust fornisce l’elaborazione dei pagamenti e il “servizio di conformità” all’autorizzazione KYC e AML per i pagamenti Binance.

Il prestigio di Prime Trust

Prime Trust fornisce l’infrastruttura per aiutare le aziende (simili a Binance) a funzionare in modo più efficiente. Prime Trust progetta prodotti per far funzionare l’innovazione nel settore fintech. Prime Trust utilizza le API per aiutare le piattaforme a creare uno scambio di criptovaluta, avviare una banca o espandere la propria attività con risorse digitali.

Qualsiasi piattaforma in generale e Binance in particolare, se combinata con Prime Trust, è regolata e regolata dal Federal Arbitration Act e dalla Commercial Dispute Resolution and Supplementary Procedures for consumer-related disputes (collettivamente, le “Regole AAA”) dell’American Arbitration Association (“AAA”).

Confronta il ruolo di Binance Exchange e Prime Trust

Quando Binance è diventato un cliente Prime Trust, come sono state divise le funzioni di queste due piattaforme? Potrebbe essere la domanda di molti utenti. Possiamo capire che Binance si concentra sull’esperienza dell’utente mentre Prime Trust si occupa di problemi di flusso di cassa. Come segue:

Il ruolo di Binance Il focus di Prime Trust Fornire una piattaforma per gli utenti per aprire account Processo di conformità (KYC/AML),

Consenti agli utenti di creare account di custodia Fornire un account di fondi utente Consenti deposito

Controlla il tuo saldo bancario in tempo reale

Conformità NACHA

Ottieni denaro

Pretrattamento Gli utenti acquistano/vendono asset – Supporto preventivo in tempo reale

– Fornire una fonte di liquidità:

Fiat: Criptovaluta

Fiat: Stablecoin

Criptovalute: Fiat

Stablecoin: Fiat

Crypto: Criptovaluta

– Accesso ad ATS e Private Securities Liquidazione immediata delle transazioni – Liquidazione immediata delle transazioni

– Pagamento elettronico Consente agli utenti di archiviare le risorse – Diritti di custodia o sub-gestione qualificati su denaro Fiat o Asset Digitali

– Offrire un IRA (conto pensionistico individuale)

– Organizzazione fiduciaria per la protezione patrimoniale Utilizza le risorse di spesa – Aggiornamenti del saldo in tempo reale

– Elaborazione dei depositi Supporto agli utenti – Rendicontazione fiscale

– Supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7

– Supporto Premium

– Conformità superiore

Come aprire un conto Prime Trust?

Il conto pensionistico personale Prime Trust IRA è un conto di grande interesse per molti clienti. Tuttavia, non tutti possono aprire questo account. Le condizioni per l’apertura di un conto Prime Trust IRA sono le seguenti:

L’utente deve essere un cittadino statunitense

Età: Dai 69 anni in giù

Requisiti: Finanzia il tuo conto solo in USD *

Come aprire un conto Prime Trust IRA

Seleziona il tipo di account IRA (Roth o Tradizionale).

Una volta effettuato l’accesso, trova Apri un nuovo account nella parte inferiore della pagina. Scegli un IRA tradizionale o un IRA Roth.

Inserisci i dettagli sul titolare dell’account.

Il nome e l’indirizzo del Titolare del Conto devono corrispondere al nome e all’indirizzo stampati sul documento d’identità con foto rilasciato dal governo da caricare nella sezione Documenti. Se l’utente utilizza un ID indirizzabile diverso, è necessario inviare una prova di indirizzo (valida negli ultimi 90 giorni).

Leggi e firma il contratto

Si prega di leggere attentamente il Contratto e firmarlo inserendo il proprio nome completo nella casella fornita. Fare clic su Avanti per continuare.

Carica i documenti di verifica KYC.

Fai clic sul pulsante Scegli file e carica il primo documento. Per caricare altri documenti, fare clic sul pulsante AGGIUNGI UN ALTRO FILE. Quindi fare clic sul pulsante CARICA TUTTI I FILE e fare clic sul pulsante Avanti per passare all’ultima sezione.

Fornire informazioni sul deposito.

Seleziona la valuta che desideri utilizzare: USD, token ERC-20, Bitcoin o Ethereum. Quindi, inserisci le informazioni richieste per il denaro specificato.

Se tutti i documenti sono stati compilati e inviati correttamente, il tuo account verrà approvato entro 2-3 giorni lavorativi. Se nel frattempo avete domande o dubbi, vi preghiamo di mettervi in contatto con [email protected]

Conclusione

Prime Trust LLC gestisce il lavoro principale relativo al flusso di cassa per Binance, mentre Binance gestisce il lavoro relativo alle transazioni e agli utenti. Dopo aver aperto un account Prime Trust, di solito i clienti impiegano circa dieci giorni lavorativi per elaborare la verifica dell’account. Inoltre, i depositi dei clienti vengono elaborati in 3-5 giorni lavorativi e ci vogliono dieci giorni per erogare o trasferire questi fondi. Nel complesso, Prime Trust tratta Binance come un cliente, offrendo ai clienti Binance un’esperienza migliore per il monitoraggio del saldo, le quotazioni in tempo reale e la conformità alle normative finanziarie. Non è una piattaforma indipendente da Binance.