Il NAV svela il valore reale di una quota di fondo comune e spiega le dinamiche che ne influenzano l'andamento quotidiano

Quando si decide di investire in un fondo comune il primo dato che compare nei prospetti è il NAV. Questo indicatore sintetizza il valore netto del patrimonio gestito, fornendo una base di riferimento per stimare quanto vale una singola quota in un preciso momento. Comprendere il significato del NAV e il metodo di calcolo è fondamentale per interpretare l’andamento del proprio investimento, distinguere il valore patrimoniale dal prezzo di mercato e capire le ragioni di eventuali fluttuazioni.

Come si determina il NAV di un fondo

Il NAV si ottiene sottraendo al valore complessivo delle attività del fondo le passività per poi dividere il risultato per il numero totale di quote in circolazione. In formula: Patrimonio netto ÷ numero quote. Questo processo, apparentemente semplice, nasconde una operazione di valorizzazione articolata, perché ogni strumento presente nel portafoglio deve essere valutato secondo criteri specifici, come il prezzo di mercato, il valore di mercato stimato o altri metodi riconosciuti dalla normativa.

Esempio pratico di calcolo

Immaginiamo un fondo con attività pari a 10 milioni di euro e passività di 200 mila euro. Il patrimonio netto risulta quindi di 9,8 milioni. Se il fondo ha emesso 980 000 quote, il NAV per quota sarà di 10 euro. Questo esempio dimostra come il rapporto tra patrimonio netto e numero di quote traduca il valore complessivo in una cifra facilmente consultabile dagli investitori.

Quali elementi compongono le attività e le passività

Le attività di un fondo dipendono dalla sua strategia d’investimento. Un fondo azionario possiede prevalentemente azioni mentre un fondo obbligazionario detiene titoli di debito. Molti prodotti combinano più asset class, includendo liquidità, derivati o partecipazioni in immobili. Ogni elemento viene valorizzato secondo regole precise: i titoli quotati su mercati liquidi usano il prezzo di chiusura dell’ultimo giorno di mercato, mentre gli asset meno liquidi possono richiedere stime basate su valutazioni interne o prezzi di transazione recenti.

Passività e costi che riducono il NAV

Le passività comprendono i debiti contratti dal fondo, le commissioni di gestione, le spese di custodia e gli oneri amministrativi. Tali costi sono imputati al patrimonio prima del calcolo del NAV, perciò influiscono direttamente sul valore netto per quota. Anche gli oneri legati a operazioni di sottoscrizione o rimborso, se previsti dal regolamento, vengono sottratti dal patrimonio, rendendo il NAV un riflesso più accurato del capitale realmente disponibile per gli investitori.

Perché il NAV varia nel tempo

Il valore della quota non è statico: dipende dalle oscillazioni dei mercati in cui il fondo è investito. Un rialzo dei prezzi delle azioni contenute nel portafoglio farà aumentare il patrimonio netto e, Al contrario, una diminuzione di valore, un incremento di costi o una distribuzione di dividendi può ridurlo. È importante ricordare che tali variazioni avvengono anche senza che il gestore venda alcun titolo; basta che il prezzo di mercato degli asset cambi.

Distribuzioni di proventi e impatto sul NAV

I fondi a distribuzione restituiscono periodicamente una parte degli utili agli investitori. Quando avviene una distribuzione, il patrimonio netto si riduce dell’importo erogato, provocando una diminuzione immediata del NAV. Nei fondi a accumulazione**, invece, i proventi vengono reinvestiti, contribuendo al valore complessivo della quota e favorendo la crescita del NAV nel tempo.

Distinzione tra NAV e prezzo di mercato, con riferimento agli ETF

Il NAV è un valore patrimoniale calcolato sulla base delle attività e delle passività del fondo. Il prezzo di mercato invece, deriva dall’incontro tra domanda e offerta su una borsa valori. Per i tradizionali fondi comuni la negoziazione avviene solo al valore del NAV, mentre gli ETF sono quotati in Borsa e hanno un prezzo che può differire dal loro NAV a causa di liquidità, differenziali di domanda/offerta o orari di chiusura dei mercati sottostanti.

Scostamenti temporanei tra NAV e prezzo di un ETF

In periodi di alta volatilità o quando gli asset sottostanti sono poco liquidi, il prezzo di un ETF può essere più alto (premio) o più basso (sconto) rispetto al suo NAV. Gli arbitraggisti, tramite operazioni di creazione e rimborso di quote, tendono a ridurre tali scostamenti, ma è normale osservare piccole differenze durante la giornata di negoziazione.

Conoscere come viene calcolato, perché cambia e come si differenzia dal prezzo di mercato consente agli investitori di interpretare correttamente le proprie posizioni e di prendere decisioni più informate.