Nikkei e Kospi crollano: la sfida cinese nella produzione di chip avanzati

Le Borse di Tokyo e Seul registrano crolli significativi a causa delle preoccupazioni per l'avanzata tecnologica cinese nella produzione di chip avanzati.

Le Borse asiatiche hanno aperto la settimana con un forte calo, trainate dalle vendite nel settore dei semiconduttori. La notizia che ha scatenato il panico tra gli investitori riguarda un possibile avanzamento tecnologico della Cina nella produzione di chip avanzati.

Il Nikkei 225 di Tokyo ha registrato un calo del 4,1% scendendo a 62.248,78 punti, mentre il Kospi di Seul ha perso il 7,9% chiudendo a 6.221,81 punti. Questi ribassi sono stati amplificati dal tonfo dei titoli dei semiconduttori a wall street.

I colossi sudcoreani in difficoltà

Tra i titoli più colpiti ci sono quelli dei giganti sudcoreani dei semiconduttori. Samsung Electronics uno dei principali produttori mondiali di smartphone e componenti elettronici, ha perso oltre il 7%. Anche SK Hynix specializzata in memorie e semiconduttori, ha registrato un calo del 7,5%.

Questi titoli sono considerati indicatori chiave del settore tecnologico asiatico. Quando subiscono forti vendite, spesso trascinano con sé l’intero mercato azionario della regione.

La sfida tecnologica cinese

Alla base delle tensioni vi è la notizia che la società cinese Shanghai Yuliangsheng avrebbe avviato la produzione di massa di macchine per la litografia a ultravioletti estremi (Euv). Questa tecnologia è cruciale per incidere circuiti estremamente piccoli sui wafer di silicio, fondamentali per la produzione di chip avanzati.

Finora, la litografia Euv era considerata un’esclusiva della società olandese Asml leader mondiale nella produzione di apparecchiature per la litografia. L’ingresso di un nuovo player cinese nel mercato potrebbe rappresentare un cambiamento significativo per l’industria globale dei semiconduttori.

Le implicazioni per il mercato

Se confermata, questa notizia potrebbe segnare un importante passo avanti per l’industria cinese dei semiconduttori. Gli investitori temono che un’accelerazione tecnologica della Cina possa modificare gli equilibri competitivi globali in un settore già altamente strategico.

Il timore è che la concorrenza nei semiconduttori di fascia alta possa intensificarsi, influenzando negativamente i titoli dei principali produttori asiatici. I mercati tendono a reagire con sensibilità alle notizie che riguardano capacità produttiva e innovazione tecnologica nella catena dei semiconduttori.

L’effetto immediato è stato un’ondata di vendite sui principali titoli del settore, che rappresentano una componente cruciale degli indici azionari, in particolare quelli a forte contenuto tecnologico.