Schema Ponzi in criptovalute: la maxi truffa che ha ingannato oltre 150 risparmiatori

Una società che prometteva rendimenti mensili del 10% in criptovalute si è rivelata una truffa. 39 indagati e oltre 150 risparmiatori ingannati.

Un’inchiesta della Procura di Firenze ha portato alla luce una presunta frode da oltre 18 milioni di euro, mascherata da investimento in criptovalute. Al centro della vicenda c’è la società Digital Coin Management (DCM) che ha coinvolto oltre 150 risparmiatori tra Toscana e Umbria.

La società organizzava convention in hotel di lusso per promuovere i suoi investimenti, prospettando rendimenti mensili fino al 10%. Tuttavia, il meccanismo si basava su uno schema Ponzi dove i guadagni iniziali erano finanziati dai nuovi investitori.

Il meccanismo della truffa

Il sistema di reclutamento si basava sul classico porta un amico tipico del marketing multilivello. Ogni aderente era incentivato a coinvolgere nuove persone, gonfiando progressivamente il giro di capitali raccolti.

Nella fase iniziale, i partecipanti ricevevano effettivamente i rendimenti promessi, circostanza che li spingeva a reinvestire sia il capitale sia gli interessi maturati. Tuttavia, con il passare del tempo, il sistema è crollato, lasciando i risparmiatori con perdite per milioni di euro.

La rete internazionale e le pressioni sulle vittime

La struttura operava con ramificazioni internazionali tra SloveniaMalta e Regno Unito utilizzando l’Italia centrale come principale bacino di reclutamento. Tra i 39 indagati figurano quattro persone residenti nell’Aretino, ritenute al vertice dell’organizzazione.

Diversi risparmiatori coinvolti sostengono di aver subito pressioni e minacce affinché non si rivolgessero all’autorità giudiziaria. Oltre sessanta delle vittime si sono già costituite in un comitato per tutelare i propri interessi e avanzare richiesta di risarcimento danni.

La Procura ha notificato agli indagati gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari, passaggio che precede l’eventuale richiesta di rinvio a giudizio. La magistratura dovrà ora valutare le posizioni dei 39 indagati e definire i prossimi passi processuali della vicenda.

Questa vicenda sottolinea l’importanza di essere prudenti quando si investe in criptovalute e di verificare sempre la legittimità delle offerte finanziarie.