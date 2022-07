“Non abbastanza soldi” su MT4: ecco come risolvere l’errore

in

Quando si fa trading di criptovalute su XM MT4, alcune persone possono ottenere l’errore “Non abbastanza soldi”. Questo errore significa che il saldo su XM MT4 non è sufficiente per eseguire il trade. Quindi qual è la causa e come risolverla? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Perché MT4 dice “Non abbastanza soldi”?

Esistono molti motivi diversi per cui un account riceve un messaggio di saldo insufficiente.

Il primo motivo è il più comune: il saldo dell’account utente è troppo piccolo e non sufficiente per aprire uno scambio.

Oppure non hanno fondi sufficienti per coprire i costi di negoziazione, come margine o spread.

Margine: è l’importo minimo che un investitore deve depositare al broker per aprire una posizione sul mercato.

Spread: La maggior parte degli attuali broker Forex internazionali non addebita commissioni sul trading. Invece, addebiteranno lo spread e le variazioni dello spread in base alla volatilità e alla liquidità del mercato.

Inoltre, se un nuovo utente deposita diversi account XM e accede immediatamente a MT4 per fare trading, la connessione al server è difettosa. MT4 non è stato in grado di aggiornare l’importo appena depositato. Pertanto, quando si effettua un ordine commerciale, potrebbe essere visualizzato un errore di saldo del conto insufficiente.

Come risolvere l’errore “Non abbastanza soldi”?

In caso di guasto del server, gli utenti devono attendere alcuni minuti affinché il sistema torni alla normalità.

Se il problema è negli spread elevati, il trader deve attendere il momento giusto, ad esempio un movimento di prezzo favorevole, per effettuare un ordine.

Effettuare un ordine in sospeso al prezzo desiderato può anche essere utile in quanto l’ordine verrà aperto ai fondi correnti nel tuo conto di trading senza errori.

Inoltre, è possibile eseguire altre azioni immediate per gestire questo errore:

Ridurre il volume degli ordini

Aumenta la leva finanziaria

Deposita più soldi

Se continui a riscontrare questo errore, non esitare a contattare il supporto XM per ulteriore assistenza.