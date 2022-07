Verifica dell’identità di Binance: ecco come fare

Binance è attualmente il più grande scambio di criptovaluta per volume di scambi giornalieri a livello globale. È uno scambio centralizzato, quindi deve essere conforme alle normative finanziarie mondiali, comprese le leggi KYC (verifica dell’identità) e AML (antiriciclaggio). Pertanto, la verifica dell’identità su Binance è ora obbligatoria.

Il seguente articolo apprende i tempi e le esperienze di verifica dell’identità per completare la verifica di Binance per risparmiare tempo.

Cos’è binance Identity Verification?

La verifica dell’identità su un account Binance è dove gli utenti devono dichiarare informazioni personali, tra cui nome completo, data di nascita, indirizzo, numero di carta d’identità … e scarica i documenti di verifica che corrispondono ai dati. Dichiara al tuo account Binance.

La verifica binance è il modo in cui lo scambio Binance segue le normative AML e KYC. La verifica di Binance è divisa in livelli. Ogni livello richiede una prova di identità più dettagliata e ti dà accesso a più funzioni sullo scambio. Tre livelli sono la dichiarazione delle informazioni, la verifica delle informazioni personali e la verifica dell’indirizzo.

Al primo livello, gli utenti devono solo compilare le informazioni personali richieste.

Per la verifica di 2 ° livello, gli utenti devono caricare documenti di verifica dell’identità (carta d’identità, identificazione del cittadino o passaporto …) e verificare il viso.

La verifica dell’indirizzo è il livello più alto di verifica con l’obbligo di caricare documenti di verifica dell’indirizzo che corrispondono alle informazioni dichiarate al livello 1.

Tempo di completamento della verifica dell’identità di Binance

Verificare l’identità del tuo account Binance è di solito piuttosto semplice.

Se hai tutti i documenti richiesti pronti, ci vogliono circa 15 minuti per completare il processo di verifica dell’account.

Binance non ha un orario esatto per rivedere i documenti per gli utenti. Tuttavia, se il documento è privo di errori, il processo di verifica viene confermato da Binance in circa pochi giorni. Avere anche un account verificato in pochi minuti. E alcuni account devono attendere fino a 10 giorni per la conferma del completamento della verifica dell’identità dell’account Binance.

Per completare la verifica Binance più veloce, il documento caricato deve soddisfare i requisiti, catturare tutte e quattro le angolazioni dall’alto, essere abbastanza luminoso, chiaro e il tipo di documento corretto.

Perché devi verificare la tua identità Binance?

In precedenza, gli utenti di Binance non erano tenuti a verificare la propria identità. Tuttavia, dal 2021, la verifica dell’identità utente di Binance diventa obbligatoria dopo l’apertura di un account.

Se non hai un account Binance, aprilo seguendo il link qui sotto:

Ci sono diversi motivi per cui gli utenti devono completare la verifica dell’account Binance. In cui viene spesso menzionata la base per migliorare la sicurezza. La verifica dell’account impedisce agli hacker di rubare account utente o tentare di prelevare fondi utente. Inoltre, avere gli account duplicati che completano la verifica può rendere più facile per gli utenti recuperare i fondi persi.

Inoltre, Binance è uno scambio di criptovaluta centralizzato, quindi deve essere conforme alle normative finanziarie internazionali. E uno di questi regolamenti aiuta a prevenire i crimini finanziari, il riciclaggio di denaro. Pertanto, il completamento della verifica dell’identità è anche la conformità dell’utente alle leggi internazionali.

Oltre ai motivi di cui sopra, la verifica dell’identità di Binance consente agli utenti di accedere e utilizzare limiti di transazione significativi. Dopo aver completato la verifica dell’account Binance di livello 3 (Verified Plus), gli utenti possono depositare e prelevare $ 200.000 al giorno, il volume illimitato di depositi crittografici e transazioni P2P. Possono prelevare 8 milioni di dollari al giorno. Se l’utente non scambia criptovalute in grandi volumi ogni giorno, la verifica dell’indirizzo non è richiesta.

Alcuni suggerimenti per risparmiare tempo sulla verifica dell’identità di Binance

Per completare la verifica dell’identità nel più breve tempo possibile, gli utenti devono preparare i documenti per la verifica. I documenti utilizzati per la verifica dipendono dal livello di verifica dell’account che l’utente desidera eseguire.

Verificare le informazioni personali: Per verificare le informazioni personali, è necessario preparare uno dei seguenti documenti: carta d’identità, carta d’identità del cittadino, patente di guida o passaporto. La foto del documento deve essere chiara e le informazioni corrispondono alle informazioni inserite nella fase di verifica precedente.

Verifica del volto: gli utenti che devono utilizzare ritratti di volti chiari non modificano o utilizzano software di bellezza. Supponiamo che il dispositivo utilizzato abbia una fotocamera per la scansione del viso. In tal caso, gli utenti dovrebbero farlo in un luogo con abbastanza luce, non muoversi troppo quando lo scanner riconosce i volti, eseguire la scansione del viso a diverse angolazioni secondo le istruzioni sopra lo schermo.

Verifica dell’indirizzo: gli utenti possono utilizzare diversi documenti di verifica dell’indirizzo, inclusi estratti conto bancari, estratti conto delle carte di credito, bollette (elettricità, acqua, gas, internet, ecc.), Rapporti fiscali … I documenti utilizzati per verificare l’indirizzo devono avere il nome completo e l’indirizzo corrispondenti alle informazioni compilate nelle fasi di verifica iniziali e vedere la conoscenza dell’unità che fornisce la conferma. La foto del documento di verifica dell’indirizzo deve utilizzare il formato PDF, trasparente, totale a quattro angoli, senza modifica. Inoltre, questi documenti devono essere emessi negli ultimi 90 giorni.

Dopo aver preparato accuratamente i documenti di verifica dell’identità, gli utenti eseguono un rapido processo di verifica in 15 minuti. Durante la verifica dell’identità, assicurati che Internet funzioni correttamente. Se non viene completato entro 15 minuti, l’utente deve riprovare. Ogni persona ha dieci tentativi per completare il processo di verifica. Se ancora non hanno successo, devono farlo di nuovo dopo 24 ore.

Si consiglia di abilitare la sicurezza SMS a 2 livelli prima di eseguire la verifica dell’identità. Dopo aver completato la verifica dell’identità, l’utente può abilitare 2FA utilizzando Google Authenticator.

Come eseguire la verifica dell’account Binance?

Per verificare un account Binance, gli utenti devono effettuare l’accesso. Quindi, accedere alla scheda di gestione dell’account e selezionare [Identificazione].

Nei passaggi seguenti, l’utente esegue le operazioni a turno in base al processo che appare sullo schermo.

Verifica dell’identità dell’account Binance non riuscita

Ci sono diversi motivi per cui la verifica dell’identità di Binance non riesce, tra cui:

Gli utenti eseguono passaggi di verifica per caricare documenti su Binance per troppo tempo, oltre 15 minuti.

Formato del documento di caricamento non valido.

Uno dei documenti caricati non è accettato perché non è il documento corretto o la foto non è chiara, ha angoli pieni …

Internet è così debole che il caricamento del documento non riesce.

Se la verifica dell’identità non riesce, l’utente può riprovare e risolverla in diversi modi: