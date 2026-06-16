Novità sui fondi BancoPosta: documentazione aggiornata e distribuzione proventi

BancoPosta ha aggiornato la documentazione dei suoi fondi e comunicato le distribuzioni dei proventi per vari fondi. Scopri i dettagli.

BancoPosta ha recentemente comunicato importanti aggiornamenti riguardanti i suoi fondi di investimento. Tra le novità più rilevanti, troviamo l’aggiornamento della documentazione d’offerta e la distribuzione dei proventi per diversi fondi. Questi cambiamenti interessano tutti i partecipanti e meritano un’attenzione particolare.

La trasparenza e la comunicazione chiara sono elementi fondamentali per gli investitori, e BancoPosta ha dimostrato ancora una volta di porre queste priorità al centro della propria operatività. Vediamo insieme i dettagli delle ultime novità.

Aggiornamenti alla documentazione dei fondi BancoPosta

Dal 27 è disponibile la nuova documentazione d’offerta per i fondi BancoPosta. Le modifiche principali riguardano l’aggiornamento dei dati periodici contenuti nella Parte II dei Prospetti per tutti i fondi. Inoltre, per alcuni fondi specifici, sono stati aggiornati i KID (Key Information Documents), la Parte I dei Prospetti e gli Allegati ai Prospetticon particolare attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità.

Tra i fondi interessati da queste modifiche troviamo BancoPosta Primo, Obbligazionario Euro Medio-Lungo Termine, Mix 1, Mix 2, Mix 3, Azionario Euro, Azionario Internazionale, Distribuzione Attiva, Orizzonte Reddito, Azionario Flessibile, Poste Investo Sostenibile, Rinascimento, Universo 40, Universo 60, Universo Tematico, Universo Start e Universo ObbligazionarioPiù. Questi aggiornamenti sono stati realizzati per garantire che i partecipanti abbiano accesso a informazioni sempre accurate e aggiornate.

Distribuzione dei proventi per i fondi BancoPosta

Il 26 il Consiglio di Amministrazione di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR ha deliberato la distribuzione dei proventi per diversi fondi. Gli importi saranno posti in pagamento a decorrere dal 4 . Di seguito, i dettagli per ciascun fondo:

Obbligazionario 3 Anni € 0,1500 per quota

€ 0,1500 per quota Obbligazionario Italia 6 Anni € 0,1000 per quota

€ 0,1000 per quota Mix 1 (Classe “D”) € 0,1142 per quota

€ 0,1142 per quota Mix 2 (Classe “D”) € 0,1439 per quota

€ 0,1439 per quota Mix 3 (Classe “D”) € 0,1734 per quota

€ 0,1734 per quota Orizzonte Reddito (Classe “D”) € 0,2060 per quota

€ 0,2060 per quota Distribuzione Attiva € 0,0561 per quota

€ 0,0561 per quota Universo ObbligazionarioPiù € 0,0510 per quota

€ 0,0510 per quota Focus Rilancio 2026 € 0,0500 per quota

€ 0,0500 per quota Focus Ambiente € 0,0500 per quota

€ 0,0500 per quota Focus Ambiente Marzo € 0,1250 per quota

Il valore della quota relativo al 26 tiene già conto dello stacco del provento, garantendo così trasparenza e chiarezza per tutti i partecipanti.

Altri aggiornamenti significativi

In data 28 sono entrate in vigore ulteriori modifiche alla documentazione dei fondi BancoPosta. Tra le novità più rilevanti, troviamo l’aggiornamento della misura della leva finanziaria per il fondo BancoPosta Distribuzione Attiva, che è passata da ‘indicativamente compresa tra 1 e 1,3’ a ‘indicativamente compresa tra 1 e 2’. Inoltre, è stata modificata l’identità del Gestore Delegato per il fondo BancoPosta Investo Protetto, in quanto Epsilon SGR S.p.A. è stata fusa in Eurizon Capital SGR S.p.A.

Sono state apportate anche modifiche ai Regolamenti di Gestione di diversi fondi, tra cui l’introduzione di commissioni di sottoscrizione per i fondi sempre in collocamento e l’adeguamento normativo alle Linee Guida dell’ESMA sulla denominazione dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità. Questi cambiamenti sono stati approvati dalla Banca d’Italia e sono disponibili per tutti i partecipanti che ne facciano richiesta.

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR fornirà gratuitamente il testo aggiornato dei Regolamenti di Gestione ai partecipanti che ne faranno richiesta. I nuovi Regolamenti di Gestione, nonché la documentazione d’offerta aggiornata, saranno altresì disponibili presso il Collocatore, Poste Italiane S.p.A. – Patrimonio BancoPosta e sul sito e presso l’emittente BancoPosta Fondi SGR e su questo sito internet. Ulteriori informazioni di dettaglio saranno altresì riportate nelle comunicazione annuale inviata ai singoli partecipanti contenente, tra l’altro, l’aggiornamento dei dati periodici sopra richiamati.