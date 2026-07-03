Nuova stretta sui requisiti patrimoniali annunciata dalla banca centrale

La banca centrale ha comunicato nuove regole sui requisiti patrimoniali per le banche nazionali, introducendo misure operative, scadenze e impatti attesi sul sistema finanziario

Banca centrale annuncia nuova stretta sui requisiti patrimoniali

La banca centrale ha annunciato oggi una revisione delle regole sui requisiti patrimoniali per gli istituti di credito nazionali, con misure operative che entreranno in vigore nei prossimi mesi nella sede centrale del Paese.

La decisione è stata presa per rafforzare la resilienza del sistema bancario e per allineare la regolamentazione domestica agli standard internazionali. L’autorità ha indicato scadenze precise per l’adeguamento degli istituti interessati.

Motivazioni e obiettivi dell’intervento

L’autorità monetaria ha motivato la misura con la necessità di aumentare la capacità delle banche di assorbire shock finanziari e creditizi. Tra gli obiettivi figura il miglioramento della qualità del capitale e la riduzione della leva finanziaria complessiva del settore.

In particolare, la banca centrale ha sottolineato che le modifiche puntano a preservare la stabilità finanziaria e a mitigare rischi ciclici identificati nelle recenti analisi macroprudenziali. Le nuove regole interesseranno istituti di varie dimensioni, incluse banche sistemiche.

Dettagli tecnici delle misure

Le principali novità includono un innalzamento del requisito minimo di capitale core, l’introduzione di buffer anticiclici più stringenti e una revisione dei coefficienti di ponderazione del rischio. Gli strumenti considerati come capitale di qualità elevata saranno ridefiniti per restringere l’ammissibilità di alcuni elementi.

La banca centrale ha indicato che il nuovo regime normative comprenderà test di stress periodici più severi e meccanismi di reporting frequenti. Gli istituti dovranno aggiornare i loro piani di capitale e presentare strategie di adeguamento entro le scadenze fissate.

Tempistiche e proceduralità per le banche

La comunicazione dell’autorità ha previsto una fase transitoria: le prime modifiche entreranno in vigore dopo un periodo di consultazione tecnica, seguito da un’applicazione graduale su base triennale per le banche di grandi dimensioni. Le banche minori avranno più tempo per conformarsi, con misure proporzionali.

Sono state fissate date precise per la presentazione dei piani di adeguamento e per i primi report di monitoraggio. L’autorità ha annunciato anche sessioni tecniche con gli istituti per chiarire criteri e metodologie di calcolo del capitale regolamentare.

Impatto atteso sul mercato e sulle banche

La stretta sui requisiti patrimoniali potrebbe indurre le banche a rivedere le politiche di distribuzione degli utili, comprese le cedole e i piani di buyback. Alcuni istituti potrebbero ricorrere a rafforzamenti patrimoniali attraverso emissioni di capitale o riduzione degli attivi ponderati per il rischio.

Gli analisti interni all’autorità hanno stimato che gli interventi incrementeranno il capitale di qualità elevata nel settore e ridurranno l’esposizione complessiva a rischi di mercato e credito. L’impatto sulle condizioni di credito al settore produttivo sarà monitorato nei prossimi trimestri.

Requisiti di trasparenza e vigilanza

La banca centrale ha predisposto nuove regole di reporting e trasparenza per le banche, con obblighi più frequenti e dettagliati su composizione del capitale, esposizioni rischiose e livelli di liquidità. I controlli ispettivi verranno intensificati per verificare la conformità.

Le ispezioni comporteranno verifiche sia documentali sia operative, con possibili misure correttive per gli istituti che non rispettassero i nuovi standard. L’autorità ha specificato che interventi prudenziali saranno calibrati in funzione della dimensione e del profilo di rischio degli enti vigilati.

Reazioni del settore bancario e prossime fasi

Le associazioni di categoria hanno ricevuto la comunicazione ufficiale e hanno richiesto chiarimenti tecnici sulle modalità di applicazione. La banca centrale ha programmato incontri con rappresentanti degli istituti per definire i dettagli operativi del periodo transitorio.

I prossimi passaggi prevedono la pubblicazione dei testi normativi attuativi dopo la conclusione della consultazione tecnica e l’avvio del calendario di adempimenti. L’autorità ha confermato che monitorerà gli effetti delle misure e potrà intervenire con aggiustamenti normativi se necessario.